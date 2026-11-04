El río llegó a 4,49 metros en Paraná y creció 1,19 metros en un mes: qué anticipa el INA

El río Paraná alcanzó este miércoles los 4,49 metros en el puerto de Paraná y acumuló una suba de 1,19 metros durante el último mes, según los registros de Prefectura a los que accedió Elonce. La altura actual se ubicó a 14 centímetros del nivel de alerta y a 44 centímetros del nivel de evacuación, mientras el Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió sobre la continuidad del ascenso en el tramo Santa Fe-Paraná.

De acuerdo con las proyecciones difundidas este martes por el INA, el río se mantendría en torno a los 4,46 metros hasta mediados de noviembre. Sin embargo, el último reporte hidrometeorológico señaló que existe la posibilidad de que el nivel de alerta sea alcanzado o superado durante la segunda semana del mes, debido al avance de la onda de crecida.

El agua había llegado a la costanera baja de Paraná (foto Elonce)

El incremento del caudal está relacionado con las mayores descargas de Yacyretá y la persistencia de condiciones húmedas en las principales áreas de aporte de agua de la Cuenca del Plata. El organismo indicó que el río presenta alturas superiores a las normales para esta época del año.

La Paz superó el nivel de alerta

En La Paz, el río Paraná alcanzó este miércoles los 5,94 metros, por encima del nivel de alerta y a solo 21 centímetros de la marca de evacuación.

Las proyecciones del INA indicaron que el curso de agua podría llegar a 5,96 metros el 10 de noviembre y descender a 5,83 metros hacia el 17 de noviembre. El organismo señaló que el ascenso comenzaría a perder intensidad y que el río podría estabilizarse por encima del nivel de alerta durante los próximos días.

El reporte hidrometeorológico también advirtió que todavía existe la posibilidad de una aproximación al nivel de evacuación en La Paz, aunque la tendencia más probable es una estabilización gradual de las alturas.

Las alturas del río en Santa Elena, Diamante y Victoria

En Santa Elena, el Paraná registró una altura de 5,67 metros, con un incremento respecto de la jornada anterior. No obstante, permaneció por debajo de los niveles de alerta y evacuación, establecidos en 6,90 y 7,25 metros, respectivamente.

Aguas abajo, en Diamante, el río alcanzó los 4,84 metros, mientras que en Victoria se ubicó en 4,12 metros, de acuerdo con los registros correspondientes a este miércoles.

Las mediciones reflejaron el avance de la onda de crecida sobre distintos sectores de Entre Ríos, aunque con diferencias en las alturas y en la proximidad a los niveles de referencia de cada puerto.

Qué anticipó el INA para los próximos días

El reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata indicó que, en el tramo Corrientes-La Paz, el río presenta oscilaciones y leves descensos en las secciones superiores, mientras que en las inferiores continúa el ascenso asociado al desplazamiento de la onda de crecida.

En Corrientes-Barranqueras, las alturas se mantienen por encima de los niveles de alerta y evacuación. Una situación similar se registra en Goya-Reconquista, donde el INA prevé una estabilización progresiva.

El agua había llegado a la costanera baja de Paraná (foto Elonce)

Para el tramo Santa Fe-Paraná-Rosario, el organismo anticipó que durante los próximos siete días continuará el ascenso gradual y sostenido, con posibilidades de que la tendencia se mantenga entre siete y catorce días.

El INA también señaló que el importante volumen de agua en tránsito podría prolongar la duración de la crecida. Por ese motivo, recomendó seguir las actualizaciones de los pronósticos y las proyecciones de alturas, especialmente ante la posibilidad de que el río alcance o supere el nivel de alerta en Paraná durante la segunda semana de noviembre.