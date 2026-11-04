Sigue la inestabilidad en Entre Ríos: anticipan un frente frío y un marcado descenso térmico

Las lluvias y el descenso de temperaturas serán protagonistas durante los próximos días en Entre Ríos, donde el avance de distintos sistemas frontales provocará condiciones cambiantes.

Sin alertas vigentes para la provincia, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles se producirá una mejora temporaria antes del ingreso de un nuevo frente frío hacia el fin de semana.

Pero esta estabilidad será breve. Un intenso frente frío recorrerá la Patagonia durante el jueves y avanzará el viernes hacia el centro y norte del país. El fenómeno provocará nuevas lluvias, tormentas aisladas, vientos del sector sur y un marcado descenso térmico, que se hará más evidente durante el sábado y domingo.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, durante el viernes se generalizarán las precipitaciones sobre las provincias centrales, acompañadas por un cambio en la dirección del viento y ráfagas de considerable intensidad.

En algunos sectores de Buenos Aires, las ráfagas podrían superar los 50 kilómetros por hora y las precipitaciones acumular entre 15 y 30 milímetros. Entre la noche del viernes y el mediodía del sábado, las lluvias se concentrarán principalmente sobre el noreste argentino.

El sábado se espera una rápida mejora en buena parte del centro del país, aunque el ingreso de aire frío provocará una disminución importante de las temperaturas.

Para el domingo se anticipa una jornada mayormente soleada, pero con mañanas frías e incluso valores inferiores a los 5 °C en sectores de la región Pampeana.

El pronóstico para Paraná

Paraná tendrá un miércoles con lluvias y tormentas durante las primeras horas del día, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este 4 de noviembre, el organismo anticipó una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 27 grados, con condiciones que mejorarán progresivamente durante la jornada.

Para la mañana, el SMN anuncia lluvias, con probabilidades de precipitaciones que también oscilarán entre el 10% y el 40%. La temperatura ascenderá hasta los 21 grados, mientras que el viento alcanzará velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Las condiciones comenzarán a mejorar durante la tarde del miércoles. El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10% y una temperatura máxima de 27 grados.

Durante la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, aunque no se esperan lluvias. La temperatura descenderá hasta los 20 grados, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo seguirá la semana en Paraná

Para el jueves 5 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin precipitaciones, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 27 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante buena parte del día.

El viernes 6 se espera un nuevo aumento de la temperatura, con una máxima de 28 grados y una mínima de 15 grados. Sin embargo, podrían regresar las lluvias durante la tarde y la noche, cuando la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.

Además, el organismo anticipa ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante ese período.

Fin de semana con sol y temperaturas agradables

El sábado 7 se presentará con condiciones más estables, una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 21 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y mayormente despejado hacia la tarde, sin precipitaciones significativas previstas.

Para el domingo 8, el SMN anticipa una jornada soleada, con una mínima de 9 grados y una máxima de 24 grados. No se esperan lluvias durante el día.

El lunes 9, feriado nacional por la visita del Papa, continuará el buen tiempo, con cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 26 grados. Para el martes 10, en tanto, se prevé una máxima de 28 grados, con nubosidad variable y sin precipitaciones significativas.