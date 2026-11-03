Se conocieron en Argentina y compartían la pasión por el mate: la pareja que murió junto a sus hijos en el accidente aéreo de Florida

Una pareja que se conoció en Argentina y conservaba recuerdos de su vida en el país murió junto a sus dos hijos en un accidente aéreo ocurrido este domingo en Florida, Estados Unidos. Se trataba de la ceramista y empresaria Helen Sharp y su esposo, el empresario tecnológico Adam Robinson, quienes viajaban en un avión privado Learjet 60 que se precipitó sobre una zona residencial cercana a Greenacres, en Palm Beach.

La tragedia también provocó la muerte de sus hijos pequeños, Emma y Charlie, y de otras cinco personas que se encontraban a bordo. La aeronave había partido desde el Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom, en Texas, con destino a North Eleuthera, en Bahamas.

Tras conocerse la noticia, familiares y allegados compartieron mensajes de despedida en los que recordaron la historia de amor de la pareja. Uno de los detalles que más llamó la atención fue su vínculo con Argentina, país donde se habían conocido y donde compartieron parte de sus vidas.

Se conocieron en Buenos Aires y compartían su amor por Argentina

Desde la cuenta de Helen Sharp Ceramics, el emprendimiento artístico de la empresaria, publicaron un homenaje en el que repasaron su trayectoria personal y profesional. Allí revelaron que Helen había vivido durante varios años en Buenos Aires, donde conoció a quien se convertiría en su esposo.

“Pasó varios años viviendo en el extranjero, en Buenos Aires, Argentina, donde conoció al amor de su vida, Adam”, expresaron sus allegados.

Durante aquella etapa, Helen también había fundado su propia agencia de relaciones públicas, Influential PR. Según recordaron sus seres queridos, ambos comenzaron a construir una relación que posteriormente se transformó en una familia.

“Juntos, construyeron una vida basada en la familia, la aventura y el amor”, destacaron en el mensaje publicado después del accidente.

El mate y las fotografías que reflejaban su vínculo con el país

Entre los recuerdos que quedaron registrados en las redes sociales de la pareja aparecieron distintas imágenes vinculadas con Argentina. Una de ellas correspondía a una publicación realizada por Adam Robinson en 2018, en la que se lo veía tomando mate, una costumbre tradicional argentina.

En otra fotografía, el empresario aparecía junto a Helen durante un viaje a El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, uno de los destinos turísticos más reconocidos de la Patagonia.

Aquella publicación también conservaba un intercambio entre ambos. Helen había respondido a la fotografía con una expresión en español: “Mi amor”, una muestra de la relación que mantenían y de su cercanía con el idioma.

Las imágenes adquirieron un significado especial después de conocerse el fallecimiento de la pareja y sus hijos. Los recuerdos de sus viajes y de su paso por Buenos Aires formaban parte de una historia compartida que sus familiares definieron como “un amor que durará para siempre”.

El emotivo homenaje de sus familiares

En un comunicado conjunto, las familias confirmaron las identidades de varias de las víctimas y expresaron su dolor por lo ocurrido.

“Con el corazón roto, nuestras familias compartimos que Adam Robinson y Helen Sharp, sus hijos Emma y Charlie, Rachael Reed y Charmi Fehr, y Anita Maria Cetina estaban entre quienes perdieron la vida en el vuelo que cayó cerca de Greenacres, Florida, el 1 de noviembre”, señalaron.

Los allegados describieron a Helen como una mujer creativa, apasionada por los viajes y profundamente dedicada a su familia. Además de su actividad empresarial, desarrollaba su talento artístico mediante la cerámica.

“Si conocías a Helen, sabías cuánta vida irradiaba. Simplemente brillaba”, expresaron quienes compartieron distintos momentos de su vida.

También recordaron que mantenía amistades de diferentes etapas, desde su infancia en Houston hasta sus años universitarios en Arizona, su residencia en Buenos Aires y su posterior vida en Austin y Aspen.

“Helen vivió intensamente, creó cosas hermosas, forjó relaciones duraderas y amó con fuerza a los suyos”, manifestaron.

Quiénes eran las otras víctimas del accidente

Además de Helen Sharp, Adam Robinson y sus hijos Emma y Charlie, en el accidente murieron otras cinco personas.

Entre las víctimas se encontraban Anita María Cetina, quien trabajaba como niñera de la familia, y dos amigos de la pareja, Rachael Reed y Charmi Fehr.

También fallecieron los dos integrantes de la tripulación: el piloto Jeff Gregory, de 55 años, y la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras, de apenas 20 años.

🚨 Jet privado se estrelló contra un parque de casas rodantes en el sur de Florida 📌 Según Aviation 24/7, la aeronave chocó contra un árbol y derribó cables de alta tensión en un accidente tan fuerte que sonó como un misil en Greenacres, condado de Palm Beach #VIDEO: Aki Kuusisto via Storyful — El Universal (@El_Universal_Mx) November 1, 2026

El accidente provocó conmoción entre los familiares, amigos y personas vinculadas con las actividades profesionales de los fallecidos.

Los últimos minutos del avión antes de estrellarse

De acuerdo con la información difundida sobre el vuelo, el Learjet 60 se desplazaba a unos 35.000 pies de altura cuando la tripulación reportó condiciones de hielo y turbulencia.

En un primer momento, las dificultades fueron consideradas moderadas y manejables. Sin embargo, la situación se agravó y los pilotos solicitaron autorización para ascender en busca de mejores condiciones meteorológicas.

"NOS VAMOS A ESTRELLAR": SE REVELA EL ANGUSTIOSO AUDIO DE LA PILOTO ANTES DE CAER EN PICADO EN FLORIDA !! https://t.co/226wl1Neja — CSFO NEWS (@ChismeExpres) November 2, 2026

Poco después, la aeronave comenzó a perder altura de manera abrupta. Los registros indicaron que el descenso alcanzó inicialmente los 10.000 pies por minuto y posteriormente llegó a los 20.000, mientras los tripulantes intentaban recuperar el control.

En medio de la emergencia, la copiloto pronunció una frase que reflejó la gravedad de la situación: “Nos vamos a estrellar. Se nos acaba el tiempo”.

Finalmente, el avión cayó en una zona residencial de Florida y sus nueve ocupantes murieron. Las circunstancias que provocaron la pérdida de control deberán determinarse mediante la investigación correspondiente.