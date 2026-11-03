"Queremos recibirlo como en casa": crece la expectativa en Luján por la llegada del Papa

La llegada del papa León XIV a Luján genera una gran expectativa entre los fieles que se preparan para participar de la celebración prevista para el miércoles 11 de noviembre, a las 10. Monseñor Mauricio Landra, de la Arquidiócesis de Mercedes-Luján, dialogó con Elonce sobre los preparativos y compartió recomendaciones para quienes viajarán desde distintos puntos del país.

"Con mucha expectativa y por supuesto con la alegría de esperar la llegada del Santo Padre, no solo a Luján, sino a todo nuestro pueblo", expresó el sacerdote, quien destacó el entusiasmo que se vive en la comunidad religiosa.

Monseñor Mauricio Landra, de la Arquidiócesis de Mercedes-Luján (Elonce)

La misa se celebrará frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Plaza Belgrano. El Papa se preparará dentro del templo y luego se dirigirá al altar instalado en la explanada, donde también participarán músicos y un coro.

Recomendaciones para los peregrinos

Landra aconsejó a quienes tengan previsto viajar que organicen su llegada con anticipación, debido a la importante concurrencia esperada. "El primer consejo que puedo darles es que vengan con cierta anticipación, no sobre el propio día o la mañana del miércoles próximo, sino desde el día anterior, si es posible", señaló.

El sacerdote explicó que la inscripción difundida por la Conferencia Episcopal no es obligatoria para participar en los sectores de acceso libre. Sin embargo, Plaza Belgrano tendrá sectores restringidos mediante acreditación.

También recomendó llevar agua, protección para el sol o la lluvia, un asiento plegable y el teléfono celular cargado. Advirtió que la concentración de personas podría afectar las comunicaciones: "Es probable que no tengamos señal ni Wi-Fi ni internet por la concentración de gente".

La emoción por una visita histórica

La organización contará con puestos de salud, espacios de hidratación y voluntarios que brindarán orientación a los asistentes. Además, habrá restricciones vehiculares en las inmediaciones de la basílica, por lo que se recomienda consultar previamente los accesos habilitados.

Para Landra, la visita representa un acontecimiento especial para la comunidad. "Son incontables los testimonios de alegría, de gratitud a la hora de decirnos queremos que venga y queremos recibirlo como en casa", manifestó.

Finalmente, destacó la participación de peregrinos de Entre Ríos y la posibilidad de seguir la celebración mediante los medios de comunicación. "Me alegro que muchos de Entre Ríos van a venir a visitarnos a María de Luján y a recibirlo juntos al Papa", concluyó.