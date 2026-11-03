Por qué algunos árboles parecen "llorar" y tienen espuma blanca en sus ramas

La presencia de espuma blanca y gotas de líquido transparente en los árboles de Gualeguaychú llamó la atención de vecinos que transitan por plazas, parques y avenidas. Desde el área de Áreas Naturales Protegidas explicaron que se trata de un fenómeno natural provocado por la denominada chicharrita de la espuma, un insecto que aparece principalmente durante la primavera y principios del verano.

El fenómeno hace que algunos árboles parezcan “llorar”, debido a las gotas que caen desde sus ramas. En otros casos, se observan pequeñas acumulaciones de una sustancia blanca, similar a la espuma de jabón, sobre los tallos y las hojas. Aunque su aspecto puede generar inquietud, las autoridades aclararon que no representa un peligro para las personas ni para la vegetación.

El insecto responsable pertenece a la familia Aphrophoridae y también es conocido popularmente como “escupidor” o “cigarrita espumosa”. Sus crías, llamadas ninfas, miden apenas unos milímetros y se alimentan de la savia de distintas especies de árboles y plantas.

Por qué se forma espuma en los árboles

La espuma aparece como consecuencia de la alimentación de estos pequeños insectos. Al succionar savia, las ninfas incorporan más líquido del que necesitan y eliminan el excedente mezclado con aire, lo que genera una sustancia espumosa de color blanco.

Esta espuma cumple una función protectora durante el desarrollo del insecto. Permite resguardar a las crías de la exposición al sol, las bajas temperaturas y posibles depredadores, como aves y otros insectos.

Espuma blanca en los árboles (foto Municipalidad de Gualeguaychú)

“Es un fenómeno natural y estacional que se observa con mayor frecuencia en primavera y principios de verano, cuando las poblaciones de estos insectos aumentan”, explicaron desde Áreas Naturales Protegidas.

La presencia de estas pequeñas acumulaciones puede observarse en distintas especies arbóreas y herbáceas. El fenómeno suele desaparecer de manera espontánea a medida que avanza el ciclo de vida de los insectos.

¿La espuma es peligrosa para las personas o los árboles?

Desde el área ambiental aclararon que la sustancia producida por la chicharrita no representa un riesgo sanitario y que su aparición no implica necesariamente que los árboles estén enfermos.

“No representa ningún peligro para las personas ni para la salud de los árboles. El líquido y la espuma no son tóxicos ni irritantes, y desaparecen solos con el tiempo o con la lluvia”, señalaron.

Por ese motivo, el Gobierno municipal indicó que no es necesario aplicar insecticidas ni realizar tratamientos específicos para eliminar la espuma de los troncos, ramas u hojas.

Las autoridades explicaron que la chicharrita forma parte del ecosistema urbano y que sus poblaciones se regulan naturalmente. La presencia del insecto responde a un proceso estacional que no requiere intervención cuando se presenta en las condiciones descriptas.

Qué recomiendan hacer ante este fenómeno

La principal recomendación del municipio es evitar la aplicación innecesaria de productos químicos sobre los árboles. La espuma desaparece por sí sola con el transcurso del tiempo o después de las lluvias, sin necesidad de realizar tareas de limpieza.

Desde Áreas Naturales Protegidas remarcaron que el fenómeno es habitual durante los meses de mayor actividad de estos insectos y que no debe confundirse con una enfermedad de la vegetación.