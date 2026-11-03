 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Implementarán un sistema para monitorear incendios y proteger áreas naturales en Parques Nacionales

La Administración de Parques Nacionales incorporará una plataforma digital para mejorar la vigilancia, detectar incendios y registrar emergencias. Dos parques entrerrianos están incluidos en el proyecto.

3 de Noviembre de 2026
Implementarán un sistema para monitorear incendios en Parques Nacionales
Implementarán un sistema para monitorear incendios en Parques Nacionales Foto: Archivo: PN Los Alerces

La Administración de Parques Nacionales incorporará una plataforma digital para mejorar la vigilancia, detectar incendios y registrar emergencias. Dos parques entrerrianos están incluidos en el proyecto.

La Administración de Parques Nacionales implementará un nuevo sistema digital para mejorar la vigilancia, detectar incendios forestales y proteger las áreas naturales del país, e incluye espacios protegidos de Entre Ríos.

 

La herramienta se denomina EarthRanger y permitirá reunir en una misma plataforma información sobre recorridas de guardaparques, movimientos de vehículos, observaciones de fauna, situaciones de riesgo y emergencias ambientales.

 

Se desarrollará progresivamente en 42 áreas protegidas nacionales, distribuidas en dos etapas.

El Parque Nacional El Palmar y el Parque Nacional Predelta forman parte de la primera etapa de implementación. Ambos comenzarán a incorporar la plataforma junto con otros espacios protegidos del país.

 

El nuevo sistema permitirá registrar patrullajes, recorridas y actividades de control realizadas por el personal de Parques Nacionales. También facilitará el seguimiento de incidentes y situaciones que requieran intervención.

 

Una de sus funciones será reunir información para la prevención, detección, seguimiento y respuesta ante incendios forestales, además de otras emergencias que puedan registrarse dentro de las áreas protegidas.

 

La plataforma también podrá integrar datos provenientes de cámaras, sensores, radios digitales y dispositivos de rastreo. Esto permitirá consultar información sobre vehículos, equipos y distintas actividades operativas desde un mismo entorno digital.

 

Monitoreo de animales y asistencia a visitantes

Además de su utilización frente a incendios y emergencias, EarthRanger permitirá registrar observaciones relacionadas con la biodiversidad y las tareas de conservación de especies.

 

El sistema también podrá utilizarse para organizar información sobre situaciones que involucren la seguridad de visitantes, trabajadores y otras personas que se encuentren dentro de las áreas protegidas.

 

La disposición aclaró que la plataforma funcionará como una herramienta de apoyo para la gestión y no reemplazará los procedimientos administrativos ni los registros oficiales establecidos por la normativa vigente.

 

Cuándo comenzará a utilizarse

De acuerdo con el cronograma de implementación, la primera etapa comprende 21 áreas protegidas. Las capacitaciones comenzaron durante octubre y el inicio operativo fue previsto para el 16 de noviembre de 2026.

 

Durante ese período se realizarán pruebas, configuraciones y actividades de formación destinadas a los trabajadores que utilizarán la herramienta.

 

La segunda etapa incorporará otras 21 áreas protegidas. El cronograma fijó como fecha prevista de inicio operativo el 15 de febrero de 2027, sujeta a las condiciones de funcionamiento y estabilidad de la primera fase.

 

Qué pasará con el sistema anterior

La Administración de Parques Nacionales dispuso avanzar con EarthRanger como nueva plataforma institucional y dejar sin efecto el proyecto de implementación del sistema SMART, aprobado anteriormente.

 

Sin embargo, estableció que antes de discontinuar configuraciones o repositorios vinculados con SMART deberá identificarse, respaldarse y clasificarse la información existente, para determinar su conservación o eventual migración.

 

También se establecieron medidas para restringir el acceso a información sensible relacionada con especies, ubicaciones, operativos y seguridad.

 

Finalmente, la normativa contempló la elaboración de un informe de seguimiento para evaluar el funcionamiento de EarthRanger, la capacitación del personal, la calidad de los datos y los resultados obtenidos. Esa evaluación servirá para determinar la continuidad y posibles ampliaciones del sistema.

Temas:

parques nacionales EarthRanger Entre Ríos Incendios forestales áreas protegidas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso