Implementarán un sistema para monitorear incendios y proteger áreas naturales en Parques Nacionales

La Administración de Parques Nacionales incorporará una plataforma digital para mejorar la vigilancia, detectar incendios y registrar emergencias. Dos parques entrerrianos están incluidos en el proyecto.
La Administración de Parques Nacionales implementará un nuevo sistema digital para mejorar la vigilancia, detectar incendios forestales y proteger las áreas naturales del país, e incluye espacios protegidos de Entre Ríos.
La herramienta se denomina EarthRanger y permitirá reunir en una misma plataforma información sobre recorridas de guardaparques, movimientos de vehículos, observaciones de fauna, situaciones de riesgo y emergencias ambientales.
Se desarrollará progresivamente en 42 áreas protegidas nacionales, distribuidas en dos etapas.
El Parque Nacional El Palmar y el Parque Nacional Predelta forman parte de la primera etapa de implementación. Ambos comenzarán a incorporar la plataforma junto con otros espacios protegidos del país.
El nuevo sistema permitirá registrar patrullajes, recorridas y actividades de control realizadas por el personal de Parques Nacionales. También facilitará el seguimiento de incidentes y situaciones que requieran intervención.
Una de sus funciones será reunir información para la prevención, detección, seguimiento y respuesta ante incendios forestales, además de otras emergencias que puedan registrarse dentro de las áreas protegidas.
La plataforma también podrá integrar datos provenientes de cámaras, sensores, radios digitales y dispositivos de rastreo. Esto permitirá consultar información sobre vehículos, equipos y distintas actividades operativas desde un mismo entorno digital.
Monitoreo de animales y asistencia a visitantes
Además de su utilización frente a incendios y emergencias, EarthRanger permitirá registrar observaciones relacionadas con la biodiversidad y las tareas de conservación de especies.
El sistema también podrá utilizarse para organizar información sobre situaciones que involucren la seguridad de visitantes, trabajadores y otras personas que se encuentren dentro de las áreas protegidas.
La disposición aclaró que la plataforma funcionará como una herramienta de apoyo para la gestión y no reemplazará los procedimientos administrativos ni los registros oficiales establecidos por la normativa vigente.
Cuándo comenzará a utilizarse
De acuerdo con el cronograma de implementación, la primera etapa comprende 21 áreas protegidas. Las capacitaciones comenzaron durante octubre y el inicio operativo fue previsto para el 16 de noviembre de 2026.
Durante ese período se realizarán pruebas, configuraciones y actividades de formación destinadas a los trabajadores que utilizarán la herramienta.
La segunda etapa incorporará otras 21 áreas protegidas. El cronograma fijó como fecha prevista de inicio operativo el 15 de febrero de 2027, sujeta a las condiciones de funcionamiento y estabilidad de la primera fase.
Qué pasará con el sistema anterior
La Administración de Parques Nacionales dispuso avanzar con EarthRanger como nueva plataforma institucional y dejar sin efecto el proyecto de implementación del sistema SMART, aprobado anteriormente.
Sin embargo, estableció que antes de discontinuar configuraciones o repositorios vinculados con SMART deberá identificarse, respaldarse y clasificarse la información existente, para determinar su conservación o eventual migración.
También se establecieron medidas para restringir el acceso a información sensible relacionada con especies, ubicaciones, operativos y seguridad.
Finalmente, la normativa contempló la elaboración de un informe de seguimiento para evaluar el funcionamiento de EarthRanger, la capacitación del personal, la calidad de los datos y los resultados obtenidos. Esa evaluación servirá para determinar la continuidad y posibles ampliaciones del sistema.