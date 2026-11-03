El granizo afectó más de 6.500 hectáreas de yerba mate en Misiones

La tormenta de granizo que recorrió parte de la zona centro y noreste de Misiones dejó un importante saldo de daños en la producción yerbatera. Un relevamiento del Servicio de Extensión Yerbatero del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) contabilizó 6.581 hectáreas afectadas, con distintos niveles de deterioro en las plantas.

Del total relevado, 5.045 hectáreas fueron clasificadas con daños leves, 1.389 con afectaciones moderadas y 147 con daños severos. Los puntos de mayor impacto se concentraron en las inmediaciones de Campo Viera y Dos de Mayo, donde los técnicos identificaron pérdidas importantes de follaje y lesiones en las estructuras de los yerbales.

El fenómeno climático se inició en Campo Viera y avanzó en dirección noreste. En su recorrido alcanzó Campo Grande, Aristóbulo del Valle, Salto Encantado, Dos de Mayo, San Vicente, Fracrán y San Pedro, con precipitaciones intensas, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo de diferente magnitud.

La franja afectada tuvo una extensión aproximada de 110 kilómetros de longitud y entre dos y cuatro kilómetros de ancho. Para dimensionar las consecuencias, el equipo técnico del INYM recorrió lotes representativos dentro del área alcanzada y evaluó la intensidad y las características de los daños.

La mayor parte de los yerbales ya había sido cosechada y atravesaba una etapa de intensa brotación, por lo que el granizo impactó sobre plantas que se encontraban desarrollando nuevos tejidos vegetales.

La evaluación técnica estableció tres niveles de afectación, según las consecuencias que el granizo produjo sobre las plantas de yerba mate.

En las 5.045 hectáreas con daños leves, la principal consecuencia fue la defoliación de las copas. En estos sectores no se detectaron lesiones en la corteza de las ramas maduras, mientras que las ramas verdes no lignificadas presentaron escoriaciones parciales o directamente no registraron heridas.

En las 1.389 hectáreas con daños moderados, también se observó pérdida de hojas, pero acompañada de lesiones leves en la corteza tanto de ramas maduras como de ramas verdes que todavía no habían completado su proceso de lignificación.

La situación más delicada corresponde a las 147 hectáreas con daños severos. En estos lotes se registró defoliación total y heridas de consideración en distintas partes de las plantas, incluidas ramas verdes, ramas maduras, ramas laterales y troncos principales, como consecuencia del impacto directo del granizo.

En cuanto a la distribución geográfica, los daños moderados se concentraron principalmente sobre el eje central del recorrido de la tormenta, con mayor continuidad entre Campo Viera y Dos de Mayo. En cambio, las afectaciones leves se extendieron hacia los flancos izquierdo y derecho de la trayectoria, además del tramo comprendido entre Dos de Mayo y San Pedro.

El organismo advirtió que la intensidad de los daños puede variar incluso dentro de una misma zona. Por ese motivo, en sectores clasificados de manera general como de afectación leve también pueden encontrarse lotes o plantas con daños moderados, debido a que la caída de granizo no tuvo una distribución uniforme. (Misiones Online)