Desafío Eco YPF: estudiantes de Crespo presentaron su auto eléctrico que alcanza los 45 km/h

Ocho estudiantes y dos docentes de la Escuela de Educación Técnica Nº 35 "General Don José de San Martín", de Crespo, construyeron un auto eléctrico con el que participarán del Desafío ECO YPF 2026, una competencia nacional que reunirá a 155 establecimientos educativos. El vehículo, identificado con el número 43, fue presentado oficialmente el viernes y competirá entre el 6 y el 8 de noviembre en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín, provincia de Buenos Aires.

Estudiantes de Crespo presentaron su auto eléctrico (FM Estación Plus)

La presentación se realizó frente al establecimiento escolar, sobre calle San Martín, con la participación del intendente Marcelo Cerutti, el rector Eduardo Osuna, funcionarios municipales, docentes, estudiantes y familiares. La iniciativa representará la primera participación de la institución en el certamen y permitirá poner a prueba un vehículo desarrollado íntegramente por el equipo escolar, publicó FM Estación Plus.

Estudiantes de Crespo presentaron su auto eléctrico (FM Estación Plus)

El proyecto comenzó en mayo y demandó varios meses de trabajo fuera del horario habitual de clases. Los alumnos participaron del diseño, la fabricación del chasis y el montaje de los componentes mecánicos y eléctricos, mientras gestionaban recursos para afrontar los costos de construcción e inscripción.

Cómo construyeron el auto eléctrico

El desarrollo comenzó con el diseño del chasis, una de las estructuras principales del vehículo. Posteriormente, los estudiantes incorporaron los componentes necesarios para cumplir con el reglamento de la competencia, entre ellos ruedas, frenos y cinturones de seguridad.

“Empezamos con la parte del diseño del chasis y después fue un gran desafío juntar el dinero para comprar el kit que trae los componentes, como ruedas, frenos y cinturones, que tuvo un costo de más de cinco millones de pesos”, había contado uno de los alumnos a Elonce.

Estudiantes de Crespo presentaron su auto eléctrico (FM Estación Plus)

A esa inversión se sumó el pago de un millón de pesos correspondiente a la inscripción al Desafío ECO YPF. Para reunir los fondos, el equipo recibió aportes de empresas, comercios, instituciones y familias de Crespo.

“Fuimos hablando con empresas para conseguir los materiales y también algunas cosas las compramos nosotros con el aporte de nuestras familias. De a poco lo pudimos ir armando”, relató otro de los estudiantes.

Por su parte, el rector Eduardo Osuna había destacado a Elonce que la colaboración de distintos sectores de la comunidad permitió completar el vehículo y avanzar hacia la competencia nacional.

“Gracias al apoyo de las empresas de Crespo, de la escuela, de la Municipalidad y de nuestra facultad, ha sido posible poner el auto en pista”, señaló.

Un vehículo que alcanza los 45 kilómetros por hora

El automóvil funciona exclusivamente con energía eléctrica y fue desarrollado bajo las especificaciones técnicas establecidas por el Desafío ECO YPF. Según explicaron sus constructores, puede alcanzar una velocidad máxima de entre 40 y 45 kilómetros por hora.

Sin embargo, el objetivo de la competencia no consiste únicamente en alcanzar la mayor velocidad. Los equipos deberán administrar la energía disponible en la batería para completar las pruebas con el mejor rendimiento posible.

Estudiantes de Crespo presentaron su auto eléctrico (FM Estación Plus)

“No es una prueba de velocidad, sino de gestionar el uso de la batería, tratar de maximizar todos los recursos que tienen y lograr que el auto pueda terminar la carrera”, explicó Osuna.

La carrera final tendrá una duración aproximada de una hora y veinte minutos, por lo que los estudiantes deberán encontrar un equilibrio entre velocidad, consumo y autonomía.

El desafío también permitirá evaluar el funcionamiento del vehículo en condiciones de competencia y obtener información para introducir mejoras técnicas en futuras ediciones.

El compromiso de los estudiantes

Uno de los aspectos destacados por la institución fue que los alumnos realizaron buena parte de las tareas fuera del horario escolar, sin abandonar sus responsabilidades académicas.

“Lo que acordamos fue poner en práctica todo lo que aprendieron a lo largo de su trayectoria en la escuela, desde primer año hasta cuarto o séptimo, según el caso, y hacerlo fuera de los horarios de clase”, explicó el rector.

Estudiantes de Crespo presentaron su auto eléctrico (FM Estación Plus)

Osuna valoró especialmente la organización y el compromiso que demostraron los integrantes del equipo durante los meses de construcción. “Hay una felicitación extra para ellos porque no dejaron de asistir a clase ni de comprometerse con el estudio”, destacó.

Para los estudiantes, el proyecto representó una oportunidad de aplicar conocimientos técnicos y desarrollar habilidades que exceden el trabajo dentro del taller.

“Para nosotros es un orgullo lo que pudimos hacer. Es un proyecto muy lindo porque pone en práctica todos los conocimientos técnicos y también nos forma”, expresó uno de los pilotos.

El joven agregó que la experiencia también implicó gestionar recursos y establecer vínculos con empresas para conseguir materiales. “No es solamente armar un auto. También hablamos con empresas para conseguir los elementos y aprendimos diferentes cosas”, explicó.

Entre los integrantes del equipo se encuentran Nehuén, Tiago, Facundo, Blas, Tiziano, Camilo y Santiago.

El Desafío ECO YPF reunirá a 155 escuelas técnicas

La competencia se desarrollará del viernes 6 al domingo 8 de noviembre en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín, donde participarán 155 escuelas técnicas de diferentes provincias argentinas.

Antes de ingresar a las pruebas, el automóvil de Crespo deberá superar una verificación técnica para comprobar que cumple con las condiciones de seguridad y los requisitos establecidos por la organización.

Estudiantes de Crespo presentaron su auto eléctrico (FM Estación Plus)

La Escuela Técnica Nº 35 participará por primera vez de este certamen con el vehículo número 43, construido mediante el trabajo conjunto de alumnos, docentes y colaboradores de la comunidad.

El equipo comparte sus avances a través de las redes sociales bajo el nombre Impulse 35, donde registra las distintas etapas del proyecto y los preparativos para su participación en Junín.

La presentación oficial marcó el cierre de la etapa de construcción y el comienzo del desafío deportivo y tecnológico. Ahora, los estudiantes buscarán comprobar en pista el funcionamiento del automóvil que desarrollaron durante los últimos meses.