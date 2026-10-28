Estudiantes de Gualeguaychú confeccionan almohadones para acompañar a pacientes con cáncer de mama

Los estudiantes de Gualeguaychú de la Escuela de Educación Técnica N.º 1 José María Sobral confeccionaron 100 almohadones con forma de corazón destinados a mujeres intervenidas quirúrgicamente por cáncer de mama. Las piezas fueron elaboradas para acompañarlas durante el proceso postoperatorio.

El trabajo forma parte del proyecto Corazones Solidarios, desarrollado mediante el programa Escuela y Comunidad del Consejo General de Educación (CGE). La iniciativa se articuló con el Rotary Club Gualeguaychú Oeste y el programa de Intercambio de Jóvenes del Distrito 4945.

La producción reunió a estudiantes de distintos años y trayectos de formación profesional. También participaron docentes y familias, cuyo aporte permitió duplicar la cantidad de almohadones prevista inicialmente.

La iniciativa de una estudiante de intercambio

El proyecto llegó a la escuela en marzo por iniciativa de Alexis Kemunto, una estudiante de intercambio que se incorporó durante un trimestre al Taller de Indumentaria de primer año. Durante su estadía, propuso a la comunidad educativa sumarse a la confección.

La meta original era elaborar 50 piezas para efectores de salud de Entre Ríos, Santa Fe y Uruguay. Finalmente, el trabajo de los estudiantes de Gualeguaychú y el acompañamiento de la comunidad escolar permitieron alcanzar las 100 unidades.

Una primera entrega se concretó en mayo. La institución prevé realizar una nueva distribución durante las próximas semanas para continuar con el destino previsto de los almohadones.

Cómo se organizaron los talleres

En la primera etapa, estudiantes de cuarto año de la especialidad Técnico en Industria del Vestir realizaron la tizada y el corte de las telas. Luego, los participantes del curso de Operador de Máquina Industrial se ocuparon de la costura y el armado.

El rellenado y las terminaciones quedaron a cargo de los cursos de quinto, sexto y séptimo año de la especialidad, junto con el trayecto de Confeccionista a Medida. Así, los estudiantes de Gualeguaychú aplicaron conocimientos de sus talleres en las distintas etapas de producción.

Desde la materia Dibujo también se sumaron al proyecto con el diseño de tarjetas ilustradas. Cada almohadón será acompañado por uno de esos mensajes de aliento destinados a las mujeres que los reciban.