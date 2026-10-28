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Realizan un pre-congreso de "Pedagogías del Cuidado" en la Escuela Hogar de Paraná

Docentes y especialistas participan de una jornada en la Escuela Hogar "Eva Perón" para reflexionar sobre los desafíos educativos y construir redes de acompañamiento. El encuentro prepara el Congreso de Pedagogías del Cuidado, previsto para abril de 2027.

28 de Octubre de 2026
Paraná: realizan un pre-Congreso de "Pedagogías del Cuidado".
Paraná: realizan un pre-Congreso de "Pedagogías del Cuidado". Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

Docentes y especialistas participan de una jornada en la Escuela Hogar "Eva Perón" para reflexionar sobre los desafíos educativos y construir redes de acompañamiento. El encuentro prepara el Congreso de Pedagogías del Cuidado, previsto para abril de 2027.

El pre-congreso de "Pedagogías del Cuidado" se desarrolla en el complejo Escuela Hogar "Eva Perón" de Paraná, con la participación de docentes, especialistas y representantes gremiales. La actividad busca promover nuevas estrategias de acompañamiento dentro de las instituciones educativas y preparar el congreso provincial que se realizará los días 13, 14 y 15 de abril de 2027.

 

Carina Faure, vicedirectora de la Escuela Nº 24 Maximio Victoria, explicó a Elonce que la iniciativa aborda las problemáticas sociales que atraviesan las aulas. "Debemos construir redes para articular e intervenir desde la pedagogía del cuidado", sostuvo.

 

Carina Faure (Elonce)
Carina Faure (Elonce)

 

La docente precisó que el futuro congreso cuenta con una resolución de reconocimiento del Consejo General de Educación. Entre sus nueve ejes temáticos figuran las pedagogías críticas, las diversidades, los derechos de las infancias, el ambiente, las memorias y las modalidades educativas.

 

Buscan fortalecer las redes de acompañamiento escolar

 

Andrea Ríos, secretaria de Cultura de AMET, destacó el acompañamiento del sindicato a la propuesta. "A través de estas charlas y capacitaciones podemos brindar herramientas para que nuestros docentes mejoren la educación entrerriana", expresó.

 

Andrea R&iacute;os (Elonce)
Andrea Ríos (Elonce)

 

Por su parte, Silvia Alvarenga, una de las disertantes, remarcó que el cuidado debe alcanzar a toda la comunidad educativa. "No solamente hablamos de los estudiantes, también hablamos de los que trabajamos en las escuelas, de los docentes y los directivos", señaló.

 

La especialista advirtió sobre la necesidad de fortalecer los vínculos institucionales. "En este momento no hay redes de contención y precisamente nuestro congreso pretende llegar a ese espacio. Queremos hacer redes", manifestó.

 

Silvia Alvarenga (Elonce)
Silvia Alvarenga (Elonce)

 

La comprensión lectora, entre los desafíos educativos

 

Alvarenga adelantó que su exposición aborda las dificultades de lectura, escritura y comprensión de textos. Planteó que es necesario revisar la comunicación entre docentes y estudiantes, en lugar de trasladar responsabilidades entre niveles educativos.

 

El encuentro es organizado por la Asociación Civil Forestar Vínculos y AMET, que también desarrolla capacitaciones en distintas localidades entrerrianas.

 

Los organizadores invitaron a docentes de toda la provincia a participar del congreso de abril de 2027. La información sobre las actividades y la convocatoria estará disponible en las redes oficiales de ambas instituciones.

 

Realizan un Pre-Congreso sobre pedagogía del cuidado en la Escuela Hogar

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comunidad educativa capacitaciones PRE-CONGRESO Escuela Hogar Eva Perón
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