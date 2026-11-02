Inspirado en su papá albañil, un joven creó una aplicación para facilitar el trabajo en la construcción

Emanuel, de 25 años, desarrolló junto a un compañero en Mendoza, una aplicación para organizar obras y simplificar las tareas de albañiles y contratistas. La iniciativa nació de una enseñanza de su padre: "Un lápiz pesa menos que una pala".
Un joven creó una aplicación para facilitar el trabajo en la construcción, inspirado en la historia de esfuerzo de su padre albañil y en una enseñanza que recibió cuando tenía apenas 13 años. Emanuel Ricaldi, estudiante de Ingeniería Industrial de 25 años, desarrolló junto a su compañero Sebastián Zaragoza una herramienta digital destinada a simplificar la administración de obras, mejorar la organización de los trabajadores y reducir el uso de papel.
El emprendimiento, denominado Escala ConTech, surgió en Mendoza y comenzó a probarse en diez obras. La plataforma permite registrar asistencias, controlar materiales, administrar presupuestos y consultar pagos mediante botones sencillos desde un teléfono celular, sin necesidad de completar extensos formularios.
Detrás de la iniciativa tecnológica existe una historia familiar que comenzó durante la adolescencia de Emanuel. Cuando cursaba la secundaria, se llevó una materia y su padre decidió llevarlo a trabajar a una construcción, donde debía pasar ladrillos mientras su papá y su abuelo levantaban una pared. Allí recibió una frase que marcaría su futuro: "Un lápiz pesa menos que una pala".
La enseñanza de su padre que cambió su manera de pensar
Aquella experiencia entre ladrillos, herramientas y polvo tuvo un significado especial para Emanuel. Lejos de interpretarla únicamente como un castigo por su rendimiento escolar, comprendió el esfuerzo físico que implicaba el oficio familiar y la importancia de aprovechar las oportunidades educativas.
Al recordar esa jornada, el joven relató las palabras que su padre le transmitió al finalizar el trabajo. "Quiero que estudies, que el día de mañana, sea cual sea la profesión que tengas, no te cueste tanto como nos costó a nosotros salir adelante", expresó a Uno Mendoza.
Con el paso de los años, Emanuel comenzó sus estudios universitarios y se encaminó a convertirse en el primer integrante de su familia en obtener un título de educación superior. Sin embargo, nunca se desvinculó de la actividad que había acompañado a su padre durante gran parte de su vida.
De ayudar con planillas de Excel a desarrollar una aplicación
Mientras avanzaba en la carrera de Ingeniería Industrial, Emanuel empezó a colaborar con su padre en la administración de sus trabajos. Organizaba presupuestos, certificados de avance de obra y registros del personal mediante planillas de Excel.
Estas tareas le permitieron conocer las dificultades que enfrentaban numerosos trabajadores de la construcción para incorporar herramientas digitales a su actividad cotidiana. La organización dependía, en muchos casos, de anotaciones manuales o de la ayuda de familiares con conocimientos informáticos.
El momento decisivo llegó durante unas vacaciones del verano pasado. Emanuel se ausentó durante un mes y comenzó a recibir llamadas constantes de su padre, quien necesitaba asistencia para continuar administrando los proyectos. "Mi papá pensaba que yo iba a estar toda la vida con él llevándole las obras. Ahí fue cuando realmente hice el click", recordó.
Escala ConTech: una herramienta pensada para los albañiles
A partir de esa experiencia, Emanuel se propuso desarrollar una solución que pudiera utilizar cualquier persona vinculada con una obra, independientemente de sus conocimientos tecnológicos.
Junto con Sebastián Zaragoza, compañero de la carrera, creó Escala ConTech, una plataforma destinada a conectar a albañiles, contratistas, arquitectos, ingenieros, propietarios e inversores mediante un mismo sistema de gestión.
El desarrollo comenzó aproximadamente cinco meses antes de su presentación pública. Durante las primeras pruebas, los estudiantes descubrieron que las interfaces que habían diseñado resultaban demasiado complejas para las necesidades de quienes trabajaban diariamente en una construcción.
Una aplicación que funciona con pocos botones
"Nos dimos cuenta de que estábamos encarando mal nuestra solución, una persona que está trabajando y tiene las manos sucias no se va a poner a tipear quién vino a trabajar o cuánto pagó o cuántos materiales descargó. Por eso la diseñamos para gestionarse con botones desde el celular", explicó Ricaldi.
A partir de esa observación, los emprendedores rediseñaron la plataforma con un sistema de interacción simplificado, al que denominaron "cero tipeo". La propuesta buscó reducir al mínimo la necesidad de escribir y permitir que las operaciones habituales se realizaran con pocos movimientos.
Entre sus funciones, la aplicación permite registrar la asistencia del personal, solicitar insumos a proveedores, controlar avances de obra, consultar pagos y administrar presupuestos. Cada usuario accede a una interfaz adaptada a sus responsabilidades.
Cómo funciona la plataforma para trabajadores y contratistas
Escala ConTech fue concebida como un servicio de software por suscripción, conocido como SaaS, que centraliza información vinculada con proyectos de construcción.
El sistema también incorpora herramientas relacionadas con WhatsApp, mecanismos orientados a favorecer la inclusión financiera de trabajadores y un módulo dedicado a la economía circular y la reducción de la huella de carbono.
Otra de sus funciones consiste en generar antecedentes profesionales para contratistas y trabajadores. A medida que completan proyectos, la plataforma permite construir un registro de trabajos realizados, cumplimiento de plazos, calidad técnica y valoraciones de los clientes.
Reconocimientos para el emprendimiento mendocino
Pese a su reciente creación, el proyecto obtuvo reconocimientos dentro del ecosistema emprendedor. Escala ConTech consiguió el primer puesto nacional en el concurso Emprende U 2026 y recibió una declaración de interés legislativo de la Cámara de Diputados de Mendoza.
Además, fue seleccionado para participar en el Club del Pitch de la Experiencia Endeavor Cuyo 2026, una instancia destinada a presentar emprendimientos ante referentes del sector empresarial y tecnológico.
La presentación estaba prevista para el 8 de octubre en la Nave Cultural. Emanuel y Sebastián disponían de cinco minutos para explicar el funcionamiento de la plataforma, sus resultados iniciales y las posibilidades de crecimiento ante representantes de fondos de inversión, aceleradoras y capital emprendedor.
El desafío de presentar el proyecto ante inversores
Para Emanuel, la participación en ese encuentro representó una oportunidad para recibir observaciones de especialistas y establecer contactos que pudieran contribuir al desarrollo de la aplicación. "No es solo hacer un pitch. Es un lindo desafío y una oportunidad para generar vínculos, abrir conversaciones, recibir preguntas o el feedback de referentes del sector y validar el potencial de inversión de nuestro emprendimiento", destacó.
En paralelo, el sistema avanzó mediante pruebas controladas en diez obras, donde los desarrolladores buscaron evaluar su funcionamiento en situaciones reales y detectar nuevas necesidades de los usuarios.
El objetivo de los estudiantes fue convertir la herramienta en una alternativa accesible para trabajadores que habitualmente encuentran dificultades para utilizar plataformas administrativas complejas.
El orgullo de ayudar a su padre y a otros trabajadores
Más allá de los reconocimientos, Emanuel sostuvo que el principal significado del emprendimiento estaba relacionado con su historia familiar y con la posibilidad de facilitar el trabajo de personas que comparten el oficio de su padre. "Es un orgullo para toda la familia. Me siento feliz de no solo poder ayudar a mi papá sino a toda esa gente que no tiene la facilidad de usar la tecnología. Uno nunca tiene que olvidarse de dónde viene", manifestó.
El joven combinó sus responsabilidades universitarias con su trabajo técnico en un estudio, la colaboración en la empresa contratista familiar y el desarrollo de Escala ConTech. Su objetivo académico era completar la carrera de Ingeniería Industrial durante el año siguiente.
Al reflexionar sobre el recorrido realizado, recordó las oportunidades educativas que su padre no había tenido y el esfuerzo que hizo para que él pudiera estudiar.
"Me gusta sentir que soy el reflejo de lo que él pudo haber sido"
"Mi papá es súper inteligente pero por cuestiones de la vida no pudo terminar la escuela. Me gusta sentir que soy el reflejo de lo que él pudo haber sido", expresó Emanuel. Aquella frase pronunciada durante una jornada de trabajo, cuando tenía 13 años, terminó convirtiéndose en una referencia permanente de su trayectoria personal y profesional.
La aplicación que desarrolló junto a Sebastián Zaragoza nació precisamente de esa experiencia: conocer desde adentro las dificultades del sector de la construcción y buscar una herramienta para resolverlas.
Así, el joven que alguna vez pasó ladrillos junto a su padre y su abuelo encontró en sus estudios una manera de contribuir al oficio familiar. Con Escala ConTech, buscó transformar una enseñanza recibida durante la adolescencia en una solución tecnológica para otros trabajadores.