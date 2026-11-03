Boca podría recuperar a Aranda para jugar ante Defensa y Justicia: ya se entrena con el grupo

Tomás Aranda tiene posibilidades de volver a integrar una convocatoria de Boca para el encuentro del sábado ante Defensa y Justicia, en La Bombonera. El mediocampista ya se entrena a la par del plantel y su evolución abrió una alternativa para Rodolfo Arruabarrena.

El cuerpo técnico lo observa en buenas condiciones físicas y evalúa sumarlo a los citados para la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Sin embargo, la decisión todavía no está tomada y dependerá de cómo responda a las exigencias de los próximos entrenamientos.

La intención del entrenador es acompañar su regreso de manera gradual después de la fractura de peroné que lo alejó de las canchas. Una eventual convocatoria tampoco implica que vaya a ser titular: podría representar el primer paso para volver a sumar minutos.

Una posible vuelta en un partido decisivo

El último encuentro de Aranda con la camiseta de Boca fue el 24 de agosto, en el empate 1 a 1 frente a Racing. Su reincorporación al trabajo colectivo permite considerar un regreso antes de las próximas instancias eliminatorias.

Arruabarrena y sus colaboradores seguirán su respuesta física durante la semana. Si consideran que está en condiciones, el mediocampista podría estar disponible para un compromiso en el que el equipo buscará quedarse con la tabla anual.

El partido ante Defensa y Justicia se disputará el sábado desde las 17.30. El Xeneize depende de sí mismo: una victoria le permitirá asegurar el primer puesto del acumulado sin atender a los resultados de Argentinos Juniors y Rosario Central.

Bareiro apunta a la semifinal de la Copa Argentina

La situación de Adam Bareiro presenta otros plazos, aunque también comenzó a realizar parte de los trabajos con sus compañeros. El delantero apunta a estar disponible para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, prevista para el 14 de noviembre.

Su último partido fue el 9 de mayo frente a Huracán, cuando sufrió lesiones musculares en el aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo. Posteriormente, su recuperación se complicó por una hernia de disco lumbar que requirió una intervención quirúrgica.

Por esa inactividad más extensa, su incorporación a las tareas será progresiva. Mientras Bareiro tiene como referencia el cruce con Banfield, Aranda será evaluado para determinar si Boca puede recuperarlo este mismo sábado.