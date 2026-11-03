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Entre Ríos reunió a policías de tres países y 12 provincias en un curso internacional de instructores

La Policía de Entre Ríos organizó una capacitación con 30 participantes de distintas fuerzas de seguridad de Argentina, Ecuador, Chile y Paraguay. La formación incluyó liderazgo, tácticas operativas, uso racional de la fuerza e inteligencia artificial aplicada a la enseñanza.

3 de Noviembre de 2026
Entre Ríos reunió a policías de tres países en un curso.
Entre Ríos reunió a policías de tres países en un curso. Foto: (PER)

La Policía de Entre Ríos organizó una capacitación con 30 participantes de distintas fuerzas de seguridad de Argentina, Ecuador, Chile y Paraguay. La formación incluyó liderazgo, tácticas operativas, uso racional de la fuerza e inteligencia artificial aplicada a la enseñanza.

Entre Ríos fue sede del Curso Nacional e Internacional de Instructores Policiales, una instancia de capacitación que reunió a 30 participantes de distintas fuerzas de seguridad argentinas y de otros países. La iniciativa, organizada por la Policía provincial, estuvo orientada a fortalecer la preparación de quienes forman a las nuevas generaciones de efectivos.

 

La actividad contó con representantes de Ecuador, Chile y Paraguay, además de integrantes de la Policía Federal Argentina y de distintas instituciones provinciales. También participaron miembros de servicios penitenciarios y fuerzas especializadas.

 

 

Entre las provincias representadas estuvieron Santa Fe, Jujuy, Tucumán, Chaco, Catamarca, San Luis, Córdoba, Salta, Corrientes, Formosa y Entre Ríos. La diversidad de procedencias permitió reunir a personal de diferentes instituciones en una propuesta de formación conjunta.

 

Capacitación en liderazgo y nuevas tecnologías

 

Durante el curso se abordaron contenidos relacionados con liderazgo, motivación, psicología aplicada a la instrucción, comunicación y oratoria. Estas herramientas estuvieron orientadas a mejorar las capacidades pedagógicas de los instructores policiales.

 

 

Uno de los ejes destacados fue la incorporación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial aplicada a la enseñanza. La propuesta contempló su utilización como recurso para acompañar los procesos de capacitación del personal.

 

También se desarrollaron contenidos vinculados con la gestión de recursos y la organización de las actividades formativas, aspectos considerados relevantes para quienes tienen responsabilidades en la preparación de futuros agentes.

 

 

Entrenamiento operativo y uso racional de la fuerza

 

La formación incluyó contenidos sobre el uso legal y racional de la fuerza, tácticas policiales y procedimientos operativos. Además, se trabajaron cuestiones relacionadas con entrenamiento físico, tiro y armamento.

 

Otros temas abordados fueron la seguridad vial y las herramientas necesarias para desarrollar intervenciones policiales. De esta manera, el programa combinó conocimientos pedagógicos con contenidos técnicos y operativos.

 

Desde la institución destacaron que el objetivo es promover una formación basada en el profesionalismo, la responsabilidad y la vocación de servicio. "Formar instructores es construir el futuro de la institución policial", expresaron como mensaje central de la iniciativa.

 

Temas:

Curso Entre Ríos capacitación fuerzas de seguridad
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