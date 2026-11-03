Muerte de un futbolista de Tenerife: qué sanciones podrían alcanzar al arquero involucrado

La muerte de Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife que sufrió un choque con el arquero Jesús Owono durante un partido, abrió actuaciones judiciales y disciplinarias. Ambos procesos deberán evaluar las características de la jugada antes de determinar si corresponde alguna sanción.

Según informó El País, la Policía Nacional inició diligencias por un posible homicidio imprudente. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicó que un fallecimiento por causas no naturales obliga a investigar de oficio, sin que ello suponga una acusación formal contra el guardameta.

En el ámbito deportivo, Owono podría recibir una suspensión si el organismo competente considera que la acción encuadra en las infracciones previstas por el reglamento. No existe una sanción automática por el fallecimiento de un rival.

Qué establece el reglamento deportivo

El artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol contempla suspensiones de cuatro a doce partidos para acciones violentas durante el juego que provoquen consecuencias lesivas graves. Su aplicación depende de la valoración de la conducta y de que no constituya una infracción de mayor entidad.

La expulsión de Owono y las circunstancias del choque con el futbolista de Tenerife serán parte del análisis disciplinario. Los especialistas consultados por El País señalaron la posibilidad de una suspensión de doce encuentros, aunque no se trata de una resolución adoptada.

El organismo encargado de resolver deberá determinar el encuadre de la jugada y la eventual extensión del castigo. Por eso, el máximo mencionado corresponde a una posibilidad dentro de la normativa citada.

La investigación penal y las penas previstas

En el plano judicial, el artículo 142 del Código Penal español establece penas de uno a cuatro años de prisión para el homicidio por imprudencia grave. Para la imprudencia menos grave, contempla multas de tres a dieciocho meses. boe.es

Esas penas describen supuestos generales y no significan que sean aplicables automáticamente a Owono. Para establecer una eventual responsabilidad deberá determinarse si existió una conducta imprudente penalmente relevante y si el desenlace podía preverse y evitarse.

La apertura de diligencias tampoco implica que el arquero vaya a ser procesado o condenado. Las actuaciones buscan esclarecer lo ocurrido y establecer si corresponde avanzar judicialmente.

Cómo ocurrió el choque

El episodio se produjo en el minuto 97 del encuentro entre Tenerife y Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Owono salió a disputar una pelota y chocó con De Miguel, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio sobre el campo.

El personal médico realizó maniobras de reanimación y logró recuperar su pulso. Sin embargo, el futbolista de Tenerife falleció a la mañana siguiente; el árbitro había expulsado al arquero y suspendido el partido.

Según Diari d’Andorra, Owono permaneció durante la noche pendiente de la evolución del delantero y atravesó momentos de profunda conmoción. Sport informó, además, que tenía intención de comunicarse de manera privada con la familia para pedir disculpas.