El Niño y la crecida del río en Paraná: capacitaron a vecinos para prevenir emergencias

Ante el avance del río Paraná y la posibilidad de lluvias más frecuentes por El Niño, el Municipio realizó capacitaciones en Anacleto Medina Norte y Puerto Viejo. Los encuentros brindaron herramientas para actuar ante emergencias y fortalecer la organización comunitaria.
Ante la crecida del río Paraná y los posibles efectos del fenómeno de El Niño, la Municipalidad de Paraná profundizó las acciones de prevención y preparación frente a eventuales emergencias. A través del Comité Técnico de Emergencia Municipal, se realizaron capacitaciones comunitarias en los barrios Anacleto Medina Norte y Puerto Viejo, con el objetivo de brindar herramientas para reducir riesgos y mejorar la respuesta de los vecinos ante posibles contingencias.
Las actividades se desarrollaron en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de Anacleto Medina Norte y en la sede de la Vecinal Puerto Viejo. Participaron vecinos, organizaciones e instituciones, que recibieron información sobre situaciones de riesgo, medidas preventivas y procedimientos para actuar ante una emergencia.
Los encuentros formaron parte de la segunda etapa del trabajo territorial impulsado por el Municipio. Previamente, se habían realizado reuniones destinadas a presentar el plan general de contingencia y establecer mecanismos de coordinación con las comunidades de los distintos sectores de la ciudad.
El Niño y la crecida del río Paraná: refuerzan la prevención
El coordinador del Comité Técnico de Emergencia y de la Secretaría de Planificación e Infraestructura, Xavier Bilbao, explicó que las acciones buscan anticiparse a posibles complicaciones vinculadas con el aumento del nivel del río y las precipitaciones.
“Venimos trabajando en un programa con las distintas áreas de la Municipalidad, de manera preventiva, para minimizar el riesgo en el contexto de El Niño y las lluvias”, señaló el funcionario.
Bilbao indicó que el crecimiento del río Paraná y la posibilidad de lluvias más frecuentes requieren una mayor coordinación entre el Estado municipal, las instituciones y los habitantes de las zonas potencialmente afectadas.
En ese sentido, remarcó la importancia de que la comunidad conozca las medidas de prevención y participe en la organización de las respuestas ante posibles emergencias. “Necesitamos ayudarnos entre todos para que ese impacto sea el menor posible”, sostuvo.
Establecieron protocolos para actuar ante emergencias
Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, destacó que el Municipio avanzó en la definición de procedimientos destinados a organizar la asistencia y la intervención de los equipos municipales.
“Se han determinado y establecido diferentes protocolos de acción y, fundamentalmente, se ha articulado un equipo municipal para actuar en la emergencia”, explicó.
El funcionario señaló que las capacitaciones permiten acercar a los vecinos información sobre las acciones previstas y, al mismo tiempo, incorporar sus experiencias y necesidades a la planificación.
“Nuestra propuesta no es una propuesta acabada, sino, al contrario, que se pueda enriquecer y fortalecer con el aporte de los vecinos”, afirmó.
Desde el Municipio explicaron que el abordaje contempla diferentes etapas: la preparación previa a una eventual emergencia, la capacidad de respuesta durante una contingencia y las acciones posteriores destinadas a acompañar a las personas afectadas.
La participación de los vecinos en la prevención
La subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, destacó la importancia de mantener un vínculo directo con los habitantes de los barrios y escuchar sus inquietudes sobre los posibles efectos de las lluvias y la crecida del río.
“Lo más importante es que es la propia comunidad la que nos está pidiendo mayor información, información clara y situada, y, sobre todas las cosas, esta predisposición de poder acompañar a la Municipalidad”, manifestó.
La funcionaria explicó que las organizaciones barriales y las instituciones cumplen un papel fundamental por su cercanía con las familias que podrían necesitar asistencia ante una contingencia.
En ese marco, los encuentros también permitieron identificar inquietudes de los vecinos y fortalecer los canales de comunicación entre la comunidad y las distintas dependencias municipales.
El objetivo fue que las personas conozcan los mecanismos disponibles para solicitar ayuda y sepan cómo actuar ante situaciones que requieran una intervención coordinada.
Qué información recibieron los vecinos
Durante las jornadas, los equipos municipales brindaron herramientas para reconocer situaciones de riesgo y conocer las medidas de prevención que pueden adoptarse antes de una emergencia.
También se abordaron recomendaciones relacionadas con el cuidado de la salud ante posibles contingencias, además de información sobre los canales oficiales de comunicación y los mecanismos de asistencia disponibles.
La propuesta buscó fortalecer la capacidad de organización comunitaria, especialmente en aquellos sectores donde las condiciones del territorio pueden requerir una atención particular frente al aumento del nivel del río o las precipitaciones.
Asimismo, se promovió la articulación entre vecinos, instituciones y organismos municipales para facilitar la circulación de información y mejorar la respuesta ante eventuales situaciones de riesgo.
Las capacitaciones continuarán en otros barrios
La Municipalidad confirmó que las capacitaciones comunitarias en gestión de riesgos continuarán desarrollándose en distintos sectores de Paraná.
La estrategia contempla la participación de diferentes áreas municipales y apunta a consolidar una red de trabajo territorial que permita anticipar necesidades y coordinar acciones ante posibles emergencias.
Desde el Comité Técnico de Emergencia señalaron que el objetivo es reducir los riesgos asociados a las contingencias vinculadas con El Niño y fortalecer la preparación de la población.