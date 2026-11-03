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Internacionales Conmoción en el fútbol internacional

"No hay palabras": el mensaje de Messi por la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife

Lionel Messi expresó su pesar por el fallecimiento de Jesús de Miguel, de 30 años, tras un accidente durante un partido en España. Nico Paz también compartió un mensaje de despedida y el fútbol internacional manifestó su dolor.

3 de Noviembre de 2026
Messi despidió al futbolista de Tenerife: "No hay palabras".
Messi despidió al futbolista de Tenerife: "No hay palabras".

Lionel Messi expresó su pesar por el fallecimiento de Jesús de Miguel, de 30 años, tras un accidente durante un partido en España. Nico Paz también compartió un mensaje de despedida y el fútbol internacional manifestó su dolor.

Lionel Messi expresó sus condolencias por la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista español de 30 años que falleció este martes después de sufrir un grave choque durante un partido entre Tenerife y Andorra. El capitán de la Selección argentina compartió un mensaje en sus redes sociales y se sumó a las numerosas muestras de dolor que generó la tragedia.

 

 

"No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse", escribió Messi en su cuenta de Instagram, en una publicación dedicada al delantero que había permanecido internado en terapia intensiva tras el accidente.

 

El mensaje del jugador del Inter Miami tuvo una fuerte repercusión entre los seguidores del fútbol internacional. La muerte de De Miguel provocó una profunda conmoción en España, donde clubes, futbolistas e hinchas expresaron su tristeza por la pérdida de un deportista que había logrado consolidarse profesionalmente después de varios años en categorías de ascenso.

 

(@leomessi)
(@leomessi)

 

Nico Paz también despidió al futbolista de Tenerife

 

Otro de los argentinos que manifestó su pesar fue Nico Paz, futbolista de la Selección argentina que realizó parte de su formación en las divisiones inferiores del Tenerife y mantiene un vínculo con la institución española.

 

"No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz", publicó el mediocampista en sus redes sociales, sumándose a los mensajes de acompañamiento dirigidos a los familiares del delantero.

 

La reacción de ambos jugadores argentinos se produjo después de que el Tenerife confirmara oficialmente el fallecimiento. La noticia trascendió las fronteras españolas y generó expresiones de solidaridad de distintas figuras vinculadas con el deporte.

 

(AP)
(AP)

 

La despedida del Tenerife y el pedido de la familia

 

El club español comunicó la muerte de Jesús de Miguel mediante un mensaje cargado de dolor. "Con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad", expresó la institución al despedir al futbolista.

 

La entidad también manifestó su acompañamiento a los familiares, amigos y compañeros del delantero, mientras que sus allegados agradecieron las muestras de afecto recibidas desde que se conoció la gravedad de su estado de salud.

 

La familia solicitó respeto por su privacidad durante este momento. El pedido llegó en medio de una amplia repercusión pública, tanto por las circunstancias del accidente como por la trayectoria deportiva del jugador.

 

 

La trayectoria de Jesús de Miguel en el fútbol español

 

Conocido como "Demi" entre sus compañeros, Jesús de Miguel nació en Madrid en septiembre de 1996 y comenzó su carrera en instituciones como Lugo Fuenlabrada y Leganés, según informó TN. Su recorrido estuvo marcado por el esfuerzo para abrirse camino en distintas categorías del fútbol español.

 

Durante la temporada 2017/18 consiguió un ascenso con el Internacional de Madrid. Posteriormente pasó por Navalcarnero, donde convirtió 11 goles y logró otro ascenso, antes de incorporarse en 2021 a Unionistas de Salamanca.

 

En ese equipo consolidó su trayectoria como delantero. Sus excompañeros lo recordaban por su compromiso con el grupo, su capacidad de trabajo y sus características físicas: era zurdo y medía cerca de 1,90 metros.

 

 

Los goles que impulsaron su carrera profesional

 

Uno de sus mejores momentos deportivos llegó en el CD Castellón, institución a la que se incorporó a comienzos de 2023. Allí se destacó como goleador y fue una de las figuras del equipo durante una campaña que terminó con un nuevo ascenso.

 

De Miguel convirtió 16 tantos, terminó como máximo artillero de su grupo y recibió el reconocimiento al mejor jugador del torneo. Ese rendimiento le permitió debutar en el fútbol profesional a los 27 años, después de un extenso recorrido por categorías inferiores.

 

En julio de 2025 llegó al Tenerife con un contrato por tres temporadas. Durante su primera campaña marcó 11 goles y contribuyó al regreso del conjunto a la Segunda División.

Temas:

CD Tenerife Jesús de Miguel Lionel Messi fallecimiento futbolista Tenerife
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