El Banco Mundial prevé fuertes aumentos en productos agrícolas: el trigo subiría un 28%

El Banco Mundial proyecta un aumento del 28% en el precio internacional del trigo durante 2026, mientras que los fertilizantes registrarían una suba anual del 14%. Las estimaciones forman parte del informe Commodity Markets Outlook, que también anticipa incrementos en aceites vegetales y otros cereales.

Por grupos de productos, el organismo prevé un encarecimiento del 17% en aceites y harinas y del 14% en cereales. Estas variaciones corresponden a mercados internacionales y no representan una proyección equivalente sobre los precios de los alimentos en las góndolas argentinas.

El informe vincula las presiones con el conflicto en Medio Oriente, las interrupciones comerciales en el mar Negro y la demanda de biocombustibles. También identifica riesgos para la producción asociados al fenómeno de El Niño.

El trigo encabezaría los aumentos entre los cereales

El trigo alcanzaría un precio promedio de USD 311 por tonelada este año. Para 2027, el Banco Mundial estima otro incremento del 14%, hasta USD 353, antes de una corrección a USD 315 en 2028.

La entidad proyecta una caída del 3% en la producción mundial de trigo durante la campaña 2026-2027. Entre los factores menciona menores cosechas, dificultades logísticas y restricciones en los embarques desde Rusia y Ucrania.

El maíz, por su parte, subiría cerca del 10% en 2026, hasta USD 223 por tonelada, y llegaría a USD 235 en 2027. Aunque las existencias acumuladas podrían amortiguar las alzas, el organismo anticipa una reducción de los suministros mundiales de cereales respecto del ciclo anterior.

La demanda de biocombustibles impulsa los aceites

Para el aceite de soja, la proyección es de USD 1.585 por tonelada en 2026, frente a los USD 1.140 de 2025. El valor aumentaría hasta USD 1.765 en 2027 y luego retrocedería a USD 1.601 en 2028.

La demanda de biocombustibles aparece como uno de los principales motores de esa evolución. En Estados Unidos, el aceite de soja destinado a ese uso superaría por primera vez la mitad del consumo interno.

La soja en grano aumentaría un 18% este año, hasta USD 489 por tonelada, y alcanzaría USD 515 en 2027. El Banco Mundial considera que el crecimiento del consumo superaría al de la producción, mientras que los aceites comestibles seguirían expuestos a restricciones comerciales y problemas climáticos.

Los fertilizantes subirían este año, pero bajarían en 2027

Pese a la caída del 22% registrada por el índice de fertilizantes en el tercer trimestre, el organismo mantiene una previsión de aumento anual del 14%. Las interrupciones del comercio y los mayores costos de producción explican esa perspectiva.

La urea promediaría USD 510 por tonelada en 2026, frente a USD 423 el año pasado, y bajaría a USD 429 en 2027. El fosfato diamónico, utilizado en cereales y oleaginosas, alcanzaría USD 735 este año y descendería a USD 602 el próximo.

Para el conjunto de los fertilizantes, el Banco Mundial anticipa bajas del 12% en 2027 y del 8% en 2028. Ese alivio dependerá de la normalización de las rutas de suministro y de una reducción de los costos energéticos