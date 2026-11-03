Patronato jugará su undécima temporada en la Primera Nacional: la historia detrás de la permanencia

Patronato aseguró su permanencia en la Primera Nacional y disputará en 2027 su undécima temporada en la segunda categoría del fútbol argentino. El empate sin goles ante Atlético de Rafaela, combinado con la victoria de Chacarita sobre Nueva Chicago, le permitió conservar un lugar en la divisional donde más participaciones acumula dentro de los campeonatos nacionales de liga.

El equipo dirigido por Marcelo Fuentes terminó la temporada 2026 con 38 puntos, uno más que Nueva Chicago, que descendió a la Primera B Metropolitana. La igualdad conseguida este lunes en el Nuevo Monumental resultó suficiente gracias al triunfo del Funebrero por 2 a 0.

Según el registro difundido por la cuenta Historia Rojinegra, el club completó diez temporadas en la segunda división. La próxima participación ampliará un recorrido que comenzó en agosto de 2010 y que tuvo como punto culminante el ascenso a Primera conseguido en 2015.

El ascenso que abrió la puerta al Nacional B

El ingreso a la categoría se produjo después de conquistar el Torneo Argentino A 2009/10. El 19 de mayo de 2010, el Rojinegro venció por 2 a 0 a Santamarina en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, con dos goles de Diego Jara, y obtuvo su primer ascenso a la B Nacional.

El debut en la nueva divisional llegó el 8 de agosto de ese año, con una victoria por 2 a 0 frente a Belgrano de Córdoba. Ese encuentro inauguró una etapa de seis campeonatos consecutivos antes del salto a la máxima categoría.

La primera parte del recorrido comprendió las temporadas 2010/11, 2011/12, 2012/13 y 2013/14, además del torneo de transición de 2014 y el campeonato de 2015. La coexistencia de competencias por temporada y por año calendario explica que ese período reúna seis participaciones.

Santamarina, otra vez en una definición histórica

En 2015, Patronato volvió a encontrarse con Santamarina en una final por el ascenso, esta vez con un lugar en Primera División en juego. Tras perder 3 a 1 en Tandil, necesitaba remontar la diferencia ante su público.

La revancha terminó 2 a 0 para el conjunto paranaense, con goles de Matías Garrido y Marcos Minetti, y la serie se resolvió por penales. El Rojinegro ganó 6 a 5 y Sebastián Bértoli fue decisivo al detener el remate de Juan Gáspari.

Aquella consagración cerró el primer ciclo en la B Nacional y dio paso a siete años consecutivos en la máxima categoría, entre 2016 y 2022. Sumado al Nacional de 1978, ese período integra las ocho participaciones en Primera que contabiliza Historia Rojinegra.

La Copa Argentina, el título más importante de su historia

El 30 de octubre de 2022, Patronato conquistó la Copa Argentina al vencer por 1 a 0 a Talleres de Córdoba en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El equipo dirigido por Facundo Sava se impuso con un gol de Tiago Banega y obtuvo el primer título nacional de su historia.

El camino a la consagración incluyó dos eliminaciones especialmente recordadas: ante River en cuartos de final y frente a Boca en semifinales, ambas por penales. Esos triunfos le permitieron llegar a la definición y completar una campaña que terminó con el capitán Carlos Quintana levantando el trofeo.

La conquista también le dio a Patronato la clasificación a la Copa Libertadores 2023, que disputó mientras competía en la Primera Nacional después del descenso. Así, su regreso a la segunda categoría coincidió con el debut internacional del club, una combinación inédita en su recorrido deportivo.

El regreso y las cuatro temporadas hasta 2026

Después del descenso de 2022, el retorno a la segunda división se concretó en 2023. Desde entonces, Patronato disputó los campeonatos de 2023, 2024, 2025 y 2026, que completan las diez participaciones junto con las seis de su primera etapa.

El regreso encontró al club después de otro hito: la conquista de la Copa Argentina 2022. Ese título ocupa un lugar propio en su historia y debe distinguirse del recuento de temporadas en los campeonatos de liga.

La permanencia conseguida en Rafaela asegura que el segundo ciclo en la Primera Nacional tendrá, al menos, un quinto campeonato consecutivo. La clasificación final de 2026 dejó al equipo apenas por encima del descenso, en una definición que dependió también de lo ocurrido entre Chacarita y Nueva Chicago.

Una categoría que supera sus otras etapas en el ascenso

El repaso de Historia Rojinegra contabiliza nueve temporadas en el Argentino A y seis en el Argentino B. Con diez campeonatos completados en la segunda división y otro asegurado, esta última se consolida como la categoría de mayor permanencia del club en las ligas nacionales.

El recorrido anterior también incluye cinco participaciones en torneos Regionales y seis en el Torneo del Interior. A esas competencias se suman las intervenciones en la Copa de la República de 1943 y 1945, como antecedentes de su presencia en certámenes nacionales.

La temporada 2027 será, por lo tanto, la undécima de Patronato en la categoría, aunque no de manera consecutiva. Entre la victoria inicial ante Belgrano y el empate que aseguró la continuidad en Rafaela quedaron dos etapas diferentes: la que lo llevó a Primera y la que comenzó con su regreso en 2023.