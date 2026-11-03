Un verdulero fue baleado durante un robo y un botón del pantalón le salvó la vida

Un verdulero fue baleado durante un violento asalto en Córdoba y sobrevivió gracias a que el proyectil impactó contra el botón de su pantalón, lo que modificó su trayectoria y evitó que dañara órganos. La víctima, identificada como Gabriel, recibió el alta médica y contó cómo ocurrió el ataque perpetrado por tres delincuentes durante la madrugada del lunes.

El episodio ocurrió en una distribuidora ubicada sobre avenida Juan B. Justo al 5100, donde el comerciante fue sorprendido por los asaltantes cuando se disponía a comenzar su jornada laboral. Los ladrones lo golpearon, intentaron inmovilizarlo y escaparon con una mochila que contenía dinero y otras pertenencias.

Gabriel reconstruyó lo sucedido y explicó que todavía presentaba molestias por la herida. “Recuperándome, fue con suerte”, expresó. Los médicos determinaron que no necesitaba una intervención quirúrgica, por lo que pudo regresar a su domicilio.

El comerciante explicó que había llegado al depósito alrededor de las 3:45 para dejar su automóvil particular y retirar la camioneta de carga con la que habitualmente se trasladaba al Mercado de Abasto para comprar mercadería.

Sin embargo, cuando estaba por descender del vehículo, uno de los delincuentes apareció y lo amenazó. “Cuando me estoy por bajar me aborda uno que me dice ‘quedate quieto, quedate quieto’, empezamos a forcejear, siento que me gatilla y siento un dolor”, recordó en diálogo con ElDoce.

Después del disparo, otro de los asaltantes lo sujetó del buzo y lo arrojó al suelo, mientras que el primero lo golpeó con la culata del arma. Un tercer integrante del grupo intentó atarle los pies con un precinto, pero los delincuentes finalmente encontraron la mochila y escaparon.

“Fue una situación bastante violenta, un forcejeo mínimo, me gatilló, me hirió, me quisieron atar, me pegaron un culatazo pero por suerte encontraron la mochila y decidieron irse”, relató.

A pesar de estar herido, Gabriel consiguió levantarse y cruzó hasta una estación de servicio YPF cercana, donde solicitó ayuda a una empleada del comercio.

El botón del pantalón desvió la bala y evitó lesiones graves

Una vez trasladado al centro asistencial, los profesionales médicos comprobaron que el proyectil había seguido una trayectoria inesperada. Según explicó el comerciante, la bala golpeó contra el botón de su pantalón, cambió de dirección y terminó alojada en el hueso de la pelvis, sin afectar ningún órgano.

“Los médicos me atendieron de primera, me dijeron que fue milagroso, que tuve mucha suerte porque la bala impacta en el botón, se cruza y va para un lado que no toca ningún órgano”, manifestó.

Los especialistas determinaron que no era necesario extraer el proyectil mediante una operación. De esta manera, Gabriel recibió el alta médica y comenzó su recuperación en su vivienda, aunque reconoció que todavía sentía dolores.

El comerciante también agradeció la atención recibida y destacó que las consecuencias del disparo podrían haber sido mucho más graves.

Sospechan que los delincuentes tenían estudiados sus movimientos

Por otra parte, Gabriel consideró que el asalto pudo haber sido planificado, debido a la manera en que los delincuentes ingresaron al establecimiento y evitaron quedar registrados por las cámaras de seguridad.

“Estaba estudiado porque se fijaron en las cámaras y van caminando por el costado de la pared donde la cámara no llega”, sostuvo.

Además, explicó que habitualmente llevaba dinero en efectivo para realizar compras en el Mercado de Abasto, debido a que algunos proveedores ofrecían mejores precios mediante esa modalidad de pago.

En relación con la investigación, señaló que habría un automóvil identificado que podría estar vinculado con el hecho. Sin embargo, aclaró que las averiguaciones continuaban y que la hipótesis sobre una planificación previa surgía de sus propias sospechas.

Finalmente, el verdulero aseguró que tenía intenciones de retomar su actividad comercial, aunque modificaría sus recorridos y horarios para reducir los riesgos.

“La puedo contar así que voy a ser positivo, a seguir adelante... cambiaré la forma para armar otra logística”, concluyó.