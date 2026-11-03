Femicidio de Nancy Godoy: el abogado de la familia dijo que "fue un hecho sádico”

Abogado de la familia de la docente dijo que fue torturada

El abogado de la familia de Nancy Godoy, la maestra asesinada en Corrientes, confirmó que los detenidos Irineo Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas, Rosa Leguizamón, tuvieron participación en el crimen y que Ernesto Bordón permanece detenido por falso testimonio.

Gustavo Briend se refirió además a los resultados del trabajo del equipo forense, y señaló que las pericias son importantes. Se está analizando el perfil psicológico "porque estamos ante un hecho sádico, en el que hubo placer, gozo y disfrute de hacer sufrir a una persona".

Sobre los imputados, afirmó que Zarza, "es uno de los principales, por diversas razones, encargado de los peones, tomaba las decisiones, jefe de este grupo organizado, para trabajar".

"Dentro de esta acción primitiva hay una organización, para el crimen y para eliminar los rastros del delito", sostuvo el abogado representante de la familia de Nancy Godoy.

Por otra parte, aseguró que "sabían lo que hacían, los cortes en todas las partes de cuerpo. Hay cortes que demuestran que buscaron hacer sufrir a una persona".

"Fue un acto de salvajismo, el cuerpo empezó a hablar y estamos trabajando en la búsqueda de la zona primaria, para saber dónde se cometió el crimen", dijo Briend en declaraciones a Radio Dos y sostuvo que de acuerdo a su visión, Nancy habría estado cautiva varios días y los cortes se habrían en distintos momentos temporales.

También ratificó que las heridas corto punzantes se habrían producido con distintas armas y de distinta forma y posición, por lo que se cree que habrían sido producido por distintas personas.

“Son animales, arruinaron una familia”

Los hijos de Nancy Godoy afirmaron sobre los culpables del brutal crimen "son animales" y pidieron justicia.

"Son animales porque arruinaron una familia, arruinaron la vida de mi madre, que todavía tenía propósitos en esta vida", dijo Sebastián.

Y agregó que "era una mujer luchadora, trabajadora y nos protegía a los tres hijos. Ella siempre daba todo por sus hijos y, la verdad, me siento orgulloso de ser hijo suyo. Me ha dejado un legado de compromiso, de ser honesto. No tenía problemas con nadie, sólo quería trabajar".

Su hermano José, expresó que "ella era todo para mí, todo lo que soy me lo inculcó, me educó como tenía que ser".

"Lo único que pedimos es justicia, que paguen los que tienen que pagar y que caigan los que tienen que caer", concluyó.