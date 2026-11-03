El Centro de Jubilados inauguró un consultorio odontológico y firmó un convenio con UADER

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná inauguró este martes un consultorio odontológico para sus asociados. Además, firmó un convenio con la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de UADER para trabajar en la elaboración de prótesis dentales.

La presidenta de la institución, Griselda Ledesma, destacó el esfuerzo realizado para incorporar el servicio. “Estamos orgullosos de haber trabajado para darle servicios y mejores calidades de vida a nuestros jubilados”, expresó a Elonce.

De la presentación participaron también el vicepresidente Mario Huss, la intendenta Rosario Romero y el decano Aníbal Sattler. El acuerdo con la facultad se desarrollará mediante el proyecto denominado “Redes que unen sonrisas”.

Cómo trabajarán en la elaboración de prótesis

Sattler explicó que el Centro de Jubilados aportará los materiales necesarios para confeccionar las prótesis. Por su parte, la facultad participará con docentes y estudiantes de la Tecnicatura en Prótesis Dental, en articulación con la odontóloga de la institución.

“El convenio apunta a la elaboración, a la confección de prótesis para jubilados y pensionados de la provincia”, señaló el decano. Precisó que los estudiantes intervendrán como parte de sus prácticas, acompañados por los equipos de cátedra.

El titular de la facultad destacó que la iniciativa combina un servicio para los destinatarios con actividades de formación y extensión universitaria. “La facultad y la universidad se conciben como una facultad y universidad de puertas abiertas”, sostuvo al referirse al trabajo conjunto con otras instituciones.

La atención y las consultas de los socios

Ledesma invitó a los asociados a acercarse a la sede para conocer cómo funcionará el nuevo proyecto. Según contó, la incorporación del consultorio odontológico fue recibida con entusiasmo por los socios.

“Siempre estamos gestionando para ellos para que puedan tener mejores servicios y mejor calidad de vida”, afirmó la presidenta. También agradeció a la facultad por la posibilidad de coordinar acciones vinculadas con la salud de jubilados y pensionados.

Consultado por los turnos, Huss indicó que su organización estará a cargo de los profesionales junto con un secretario. Aclaró que los detalles de esa modalidad se dispondrán posteriormente.

El acompañamiento del municipio

Romero valoró la apertura de la sala y destacó que cuenta con “equipamiento de última generación”. También reconoció el alcance del convenio con UADER para ampliar las prestaciones de la institución.

La intendenta señaló que el Centro de Jubilados desarrolla una tarea que abarca la salud, la recreación y los vínculos humanos. “Hacen una labor enormemente importante”, expresó durante la inauguración.

Huss, por su parte, vinculó la apertura del consultorio odontológico con los objetivos de la entidad. “Siempre hacemos los trabajos en beneficio de todos los jubilados y pensionados provinciales”, manifestó.