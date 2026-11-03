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Policiales Siniestro vial en el departamento Concordia

Camión tuvo un desperfecto, chocó el cantero central y derribó un poste en la Autovía Artigas

Un accidente en la Autovía Artigas ocurrió a la altura del kilómetro 253, cuando un camión que transportaba madera sufrió un desperfecto mecánico. Parte de la carga quedó esparcida sobre la calzada y el tránsito permanecía reducido a un carril.

3 de Noviembre de 2026
Accidente en la Autovía Artigas: un camión derribó un poste.
Accidente en la Autovía Artigas: un camión derribó un poste. Foto: (PER). 

REDACCIÓN ELONCE

Un accidente en la Autovía Artigas ocurrió a la altura del kilómetro 253, cuando un camión que transportaba madera sufrió un desperfecto mecánico. Parte de la carga quedó esparcida sobre la calzada y el tránsito permanecía reducido a un carril.

Un accidente en la Autovía Artigas se registró este martes a la altura del kilómetro 253, en el departamento Concordia, cuando un camión cargado con madera perdió el control, chocó contra el cantero central y derribó un poste de alumbrado público. El siniestro no dejó personas lesionadas.

(PER).
(PER).

 

Según informó personal de la Comisaría Frigorífico Yuquerí, el vehículo involucrado era un Mercedes Benz 1517 con acoplado Ultrans, que transportaba cachetes de madera de eucalipto hacia Buenos Aires.

 

El transporte circulaba en sentido norte-sur cuando sufrió un desperfecto en sus ruedas traseras. Esta situación habría provocado que el conductor perdiera el dominio del rodado e impactara contra la estructura de cemento que separa ambas manos de circulación.

(PER).
(PER).

 

La carga quedó esparcida sobre la autovía

 

Como consecuencia del choque, el camión también impactó contra un poste de alumbrado público, que terminó derribado. Además, parte de la madera transportada cayó sobre el carril contrario, correspondiente al sentido sur-norte.

 

Pese a la magnitud del incidente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas. En tanto, el tránsito permanecía habilitado, aunque con reducción de un carril en el sector afectado. Las circunstancias del siniestro continuaban bajo investigación.

(PER).
(PER).

Temas:

Autovía Artigas Concordia camión
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