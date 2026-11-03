Ataque a tiros en el Macarone: defensor negó vínculos con el narcotráfico y las 11 armas secuestradas

La tentativa de homicidio del domingo 25 de octubre en barrio Macarone de Paraná sumó novedades judiciales luego de que la defensa de los dos imputados negara cualquier vinculación de sus representados con el narcotráfico y con las 11 armas de fuego secuestradas durante procedimientos posteriores al ataque. El abogado Claudio Berón sostuvo que el episodio en el que resultó baleado Oscar Cuello, de 42 años, se originó en un conflicto familiar y vecinal.

Los acusados fueron identificados como Aaron Gómez, de 20 años, y Javier Cuello, de 45, este último hermano de la víctima. Ambos fueron imputados inicialmente como coautores de tentativa de homicidio, aunque la defensa cuestionó esa calificación y solicitó que se revisara la participación atribuida a cada uno.

En declaraciones a Códigos, Berón explicó que la jueza Marina Barbagelata hizo lugar parcialmente a los planteos defensivos. Como resultado, Javier Cuello recuperó la libertad con una restricción de ingreso al barrio, mientras que Gómez quedó sujeto a una medida de alojamiento preventivo en una unidad penal durante 15 días, seguida de arresto domiciliario.

La defensa cuestionó la acusación por tentativa de homicidio

El abogado sostuvo que, después de analizar las pruebas incorporadas al expediente, consideró que solamente uno de sus defendidos había efectuado los disparos registrados en un video que circuló por redes sociales.

“Nosotros luego de analizar la prueba entendemos que solamente uno de ellos fue el autor de los disparos que se observan en el video”, manifestó Berón.

En relación con el segundo imputado, indicó que la defensa planteó la inexistencia de elementos suficientes para vincularlo directamente con la agresión.

También cuestionó la calificación legal establecida inicialmente por la investigación. Según su interpretación, las circunstancias del ataque permitirían encuadrar el hecho como lesiones graves y no como tentativa de homicidio.

“Entendemos y cuestionamos la calificación legal por entender que no era una tentativa de homicidio, porque el disparo se da a una distancia muy cercana y entendemos que debería calificarse en lesiones graves”, argumentó.

La postura del abogado constituye un planteo de la defensa y no implica que la acusación original haya sido modificada definitivamente.

Detenidos por intento de homicidio en barrio Macarone (archivo)

Qué medidas dispuso la Justicia para los imputados

Durante la audiencia, la jueza Marina Barbagelata resolvió la situación procesal de los dos hombres, teniendo en cuenta los planteos formulados y el contexto de conflictividad existente en el barrio.

Respecto de Javier Cuello, la magistrada dispuso su libertad con una medida de exclusión territorial, que le impide ingresar al sector donde se produjo el enfrentamiento.

“En el caso del señor de apellido Cuello, la libertad con una exclusión del barrio, atento a esta problemática barrial que existe”, explicó el defensor.

En cuanto a Aaron Gómez, la resolución estableció su alojamiento preventivo durante 15 días en una unidad penal y, posteriormente, el cumplimiento de arresto domiciliario.

Mientras tanto, Oscar Cuello, de 42 años, permanecía internado en el Hospital San Martín de Paraná como consecuencia de las lesiones sufridas durante el ataque.

Claudio Berón, abogado defensor (archivo Elonce)

El conflicto familiar que habría originado los disparos

Berón explicó que, de acuerdo con la reconstrucción realizada por la defensa, el enfrentamiento comenzó con una discusión entre menores de edad que pertenecían al mismo entorno familiar o vecinal.

Posteriormente, una persona habría intervenido en represalia por una agresión sufrida por uno de los adolescentes. Esa situación derivó en un nuevo altercado que terminó con disparos de arma de fuego.

“En el caso de este puntual fue que también se ve en el video de una disputa familiar, si se quiere, o de vecindario”, señaló el abogado.

Además, explicó que las personas involucradas se conocían y residían a poca distancia unas de otras, circunstancia que, según su interpretación, permitió identificar un conflicto previo de convivencia.

“En este caso puntual no responde a otras cuestiones, sino que son netamente familiares o de vecindario”, afirmó.

El defensor insistió en que, hasta el momento, no surgieron elementos que permitieran relacionar el ataque investigado con disputas vinculadas al comercio de estupefacientes.

Qué relación existe con las 11 armas secuestradas

El ataque a Oscar Cuello estuvo seguido por nuevos episodios de violencia en barrio Macarone. Durante esa misma noche se registraron otras balaceras y la Policía realizó procedimientos que permitieron secuestrar al menos 11 armas de fuego.

La coincidencia temporal y territorial entre ambos acontecimientos generó interrogantes sobre una posible conexión entre los hechos.

Sin embargo, Berón aseguró que ninguno de sus dos defendidos fue vinculado, hasta el momento, con la investigación relacionada con el armamento incautado durante la mañana del lunes 26 de octubre.

“Por el momento ninguno de mis dos asistidos fueron requeridos en esa causa donde se secuestraron 11 armas de fuego que serán peritadas lógicamente y lo tendrán que vincular con distintos hechos”, explicó.

El abogado aclaró que su intervención profesional se limita al expediente por el ataque a Oscar Cuello y que desconoce los detalles de las otras investigaciones desarrolladas en el barrio.

En ese sentido, sostuvo que la coincidencia de los procedimientos en una misma zona no constituye, por sí sola, una prueba de conexión entre las causas.

Las armas incautadas en barrio Macarone (archivo Elonce)

Negaron vínculos con causas por narcotráfico

Consultado sobre los antecedentes de Gómez y Cuello, Berón negó que sus representados estuvieran involucrados en investigaciones relacionadas con la venta de drogas.

El defensor precisó que uno de ellos registraba un antecedente por abuso de arma, mientras que el otro carecía de antecedentes penales. “Ninguno de los dos tiene antecedentes ni causa abierta con respecto a comercio de estupefacientes”, aseguró.

Asimismo, reiteró que los procedimientos donde se encontraron las armas de fuego corresponden, hasta donde conoce, a una investigación diferente de la causa en la que interviene. “Se da en este mismo enclave barrial, en la misma cuadra, pero no tiene ningún tipo de relación con el hecho concreto”, sostuvo.

De esta manera, la investigación por el ataque a Oscar Cuello continuó con medidas judiciales diferenciadas para los dos imputados, mientras permaneció pendiente la determinación de las responsabilidades penales y el análisis de las armas secuestradas en los procedimientos posteriores.