La SIDE abrió la inscripción para nuevos agentes: requisitos, exámenes y cómo postularse

La SIDE lanzó una convocatoria pública para incorporar nuevos agentes a través de la Escuela Nacional de Inteligencia. La inscripción estará disponible hasta el 30 de noviembre. Los aspirantes deberán superar exámenes eliminatorios y una formación con dedicación exclusiva.
La SIDE abrió la inscripción para nuevos agentes a través del Concurso Público de Ingreso 2027, destinado a seleccionar aspirantes para el Curso Básico de Ingreso (CBI) de la Escuela Nacional de Inteligencia. La convocatoria comenzó este martes 3 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre, mediante la plataforma web que habilite la institución.
La medida quedó establecida en la Resolución 941/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra. La normativa aprobó el reglamento de ingreso a la carrera profesional del organismo y definió las condiciones que deberán cumplir los postulantes.
El nuevo sistema se enmarca en el estatuto del personal de inteligencia aprobado mediante el Decreto 1021/2026, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2027. Según lo dispuesto, aprobar el Curso Básico de Ingreso será una condición necesaria para incorporarse a la carrera profesional de la SIDE.
Cuáles son los requisitos para ingresar a la SIDE
La convocatoria estará abierta a ciudadanos argentinos nativos, naturalizados o por opción que cumplan las condiciones establecidas en el estatuto del organismo.
Los interesados deberán acreditar la formación académica exigida para el perfil al que se postulen, presentar la documentación solicitada y no encontrarse alcanzados por las incompatibilidades o impedimentos previstos en la normativa.
Una vez finalizada la inscripción, el secretario de Inteligencia determinará los cupos y perfiles necesarios. Posteriormente, la Escuela Nacional de Inteligencia realizará una preselección de los candidatos que cumplan los requisitos iniciales.
Los cuatro exámenes eliminatorios para los aspirantes
Quienes superen la preselección deberán atravesar cuatro instancias de evaluación obligatorias y eliminatorias, destinadas a determinar sus conocimientos, aptitudes y condiciones para desempeñarse en el organismo.
La primera consistirá en un examen escrito de conocimientos generales. Luego se realizará una evaluación física, psicológica, psicotécnica y de contrainteligencia, cuyo resultado será calificado como “apto” o “no apto” y tendrá carácter reservado.
La tercera instancia será una prueba escrita de idoneidad sobre las competencias técnicas requeridas para cada perfil. Finalmente, los aspirantes participarán de un coloquio ante tres funcionarios de la SIDE, quienes evaluarán su motivación, capacidad de análisis, criterio propio, trabajo en equipo y conducta ética.
Qué puntaje se necesita para aprobar
El reglamento estableció que los exámenes escritos serán corregidos de manera anónima, mediante códigos personales que reemplazarán los nombres de los participantes.
Las pruebas recibirán calificaciones de 1 a 10 puntos. Quienes obtengan menos de siete en cualquiera de las evaluaciones o sean considerados “no aptos” quedarán automáticamente eliminados. Los aspirantes podrán solicitar una revisión de sus resultados dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación.
Con las calificaciones se confeccionará un orden de mérito. En caso de empate, tendrá prioridad la nota del coloquio, seguida por el examen de idoneidad y la evaluación general. Sin embargo, aprobar todas las instancias no garantizará el ingreso, ya que los lugares se asignarán según los cupos disponibles.
Los estudiantes recibirán un pago mensual
Los seleccionados para realizar el Curso Básico de Ingreso deberán cumplir una formación con dedicación exclusiva y asistencia obligatoria.
Durante ese período recibirán un “Estipendio Estudiantil” mensual de carácter no remunerativo, que no establecerá una relación laboral con la SIDE ni generará derechos previsionales. Excepcionalmente, podrán recibir autorización para desarrollar actividades docentes o académicas universitarias.
El reglamento también contempló sanciones por incumplimientos. Más de cinco inasistencias injustificadas implicarán la separación del curso, mientras que el plagio será motivo de exclusión directa. Además, los participantes deberán firmar un compromiso de confidencialidad.
Qué sucede después de aprobar la formación
Los aspirantes que completen satisfactoriamente el curso podrán incorporarse como personal de planta condicional, siempre que existan vacantes disponibles.
Quienes no aprueben tendrán la posibilidad de presentarse nuevamente en otra convocatoria. No obstante, una segunda desaprobación provocará la inhabilitación para futuras postulaciones.
La SIDE estableció que el concurso público se realizará anualmente, con perfiles y cupos definidos según las necesidades institucionales. También se contemplaron programas de intercambio académico con instituciones extranjeras que mantengan convenios con el organismo.
Cómo inscribirse en la convocatoria 2027
La inscripción estará habilitada hasta el 30 de noviembre de 2026 y deberá realizarse mediante la plataforma oficial que disponga la Escuela Nacional de Inteligencia.
Los interesados deberán completar el procedimiento de postulación y presentar la documentación correspondiente al perfil elegido. La admisión inicial no implicará el ingreso automático al curso, debido a que todos los candidatos deberán superar las etapas de selección previstas.