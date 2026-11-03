Organizan un mate bingo para ayudar a Vianca, la niña de Oro Verde que recibe tratamiento por artritis juvenil

Organizan un mate bingo para ayudar a Vianca en Colonia Ensayo.

Un mate bingo solidario a beneficio de Vianca, una niña de cuatro años de Oro Verde que padece artritis idiopática juvenil, se realizará este domingo 8 de noviembre en Colonia Ensayo. Su familia busca reunir fondos para afrontar los tratamientos médicos y los viajes a Buenos Aires que requiere su atención.

La actividad comenzará a las 15:30 en el salón del polideportivo. La entrada costará $2.000 e incluirá un cartón de regalo. Además, la familia organiza una rifa cuyo sorteo está previsto para este sábado 7 de noviembre.

Jenifer Albornoz, mamá de la pequeña, explicó a Elonce que Vianca fue diagnosticada a los dos años y recientemente cumplió cuatro. Desde entonces, atravesó diferentes tratamientos y debió ingresar dos veces al quirófano: primero por una complicación en la rodilla y, en agosto, por una afección en el pie.

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Cómo continúa el tratamiento de Vianca

Actualmente, la niña recibe una medicación biológica inyectable cada 14 días, además de otros dos medicamentos. También realiza interconsultas en el Hospital Gutiérrez de Buenos Aires, donde los especialistas siguen su evolución junto al Hospital San Roque de Paraná.

"Tratamos de hacer todo lo posible para que ella tenga dentro de todo una vida normal", expresó Jenifer, quien destacó la importancia de mantener los controles médicos.

Según explicó, los profesionales le indicaron que, aunque la enfermedad es crónica, la continuidad del tratamiento puede permitirle desarrollar una vida cotidiana con mayor normalidad.

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Cómo colaborar con la familia

La familia necesita afrontar los gastos de traslado, alojamiento y atención médica. Por eso, además del mate bingo y la rifa, recibe aportes solidarios.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 343 4524689 o realizar una transferencia al alias morena.vianca.mp, a nombre de Jenifer Albornoz, según informó la madre durante la entrevista.

"Gracias a la nota anterior pudimos viajar a Buenos Aires porque la gente se comunicó con nosotros y nos ayudó un montón", agradeció Jenifer a Elonce y renovó el pedido de acompañamiento para continuar con el tratamiento de su hija.