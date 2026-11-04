Triunfo demócrata en Estados Unidos: Trump perdió el control del Congreso

Los demócratas recuperaron ambas cámaras del Congreso estadounidense y asestaron un revés a Donald Trump, quien reconoció los resultados y ofreció negociar con la oposición.
Los demócratas consiguieron este martes una victoria histórica en las elecciones legislativas de Estados Unidos, al arrebatarles a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso, según las proyecciones de los medios estadounidenses.
La oposición recuperó la Cámara de Representantes, donde podría alcanzar 244 bancas, por encima de las 218 necesarias para la mayoría, y también se impuso en el Senado.
Los triunfos en Texas, Kansas, Iowa, Ohio y las dos Carolinas fueron decisivos para quebrar el dominio republicano en estados tradicionalmente conservadores.
El resultado representa un duro revés para Donald Trump, que afrontará los últimos dos años de su mandato con un Congreso controlado por la oposición, capaz de bloquear su agenda legislativa e impulsar investigaciones sobre su gobierno.
Trump dijo que acepta los resultados y que está dispuesto a negociar con los demócratas
Donald Trump aseguró este martes que está dispuesto a aceptar los resultados de las elecciones legislativas de Estados Unidos y a negociar con los demócratas, que recuperaron el control de la Cámara de Representantes, según las proyecciones de los medios.
En una entrevista con The New York Times, el presidente afirmó que está "totalmente dispuesto a aceptar esos resultados" y expresó su intención de dialogar con la oposición.
"Esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún acuerdo", sostuvo.
Previamente, Trump había atribuido la derrota republicana a su ausencia en las boletas. "No me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría! Gracias por su atención a este asunto", escribió en Truth Social.
El voto de castigo de la ciudadanía
En la segunda mitad de su mandato le será muy difícil aprobar leyes y su agenda política probablemente quede paralizada. Las presidencias de comités clave en ambas cámaras pasarán a control demócrata y también perderá la mayoría para confirmar jueces, funcionarios y otros nombramientos importantes.
Pero, sobre todo, corre el riesgo de que un Congreso demócrata pueda impulsar un impeachment o juicio político por alguna controversia personal o de su mandato.
Fue una noche durísima para Trump. Y, además de los resultados en general, porque la mayoría de los candidatos que él eligió y apoyó perdieron o se encaminaban a la derrota. Por ejemplo, la republicana Darline Graham, hermana del senador fallecido Lindsey Graham, amigo personal del presidente, perdió ante la demócrata Annie Andrews. Los demócratas no ganaban una elección al Senado en Carolina del Sur desde 1998. Además, Trump había ganado ese estado por unos 18 puntos en 2024.
Otro de los que Trump había elegido para ser senador por Texas, el fiscal Ken Paxton, sin carisma y con denuncias de corrupción, despertó escaso entusiasmo frente al joven demócrata James Talarico que se impuso anoche por un amplio margen. La candidata demócrata a la gobernación, Gina Hinojosa, derrotó al republicano Greg Abbott. Triunfo sorprendente en un histórico bastión republicano.
El presidente solo se anotó una victoria en Florida, aunque muy ajustada, con un candidato que él había respaldado, el ex congresista Byron Donalds, que venció al demócrata David Jolly en la carrera por la gobernación, para ser el sucesor del popular Ron DeSantis.
Simpatizantes demócratas reaccionan tras confirmarse que el Partido Demócrata ha obtenido el control de la Cámara de Representantes. Foto EFESimpatizantes demócratas reaccionan tras confirmarse que el Partido Demócrata ha obtenido el control de la Cámara de Representantes. Foto EFE
El tema de mayor preocupación a la hora de votar (39%) fue la economía, según el sondeo de CNN. Luego siguió el estado de la democracia (32%), la inmigración (14%), la salud (8%), la política exterior (4%) y el crimen (3%).
Muchos están indignados por los altos precios provocados por los aranceles y una guerra ordenada por Trump en Oriente Medio que siempre le costó justificar y que desató una disparada del combustible que golpea los bolsillos de los estadounidenses.
Los candidatos republicanos se han visto en aprietos para intentar argumentar que la economía está en buen estado o que va a mejorar en los próximos años en manos de Trump. Algunos intentaron despegarse del presidente y, en cambio, intentaron desviar el eje de atención a la ideología de sus oponentes, presentándolos como extremistas en cuestiones sociales y económicas, mientras ellos defendían los valores tradicionales y conservadores. Pero el bolsillo primó sobre esas cuestiones.
El presidente parecía alejado de la realidad cotidiana de sus ciudadanos. Si bien se esforzó por recorrer el país (30 actos de campaña en 32 días), sus discursos, sin un mensaje claro, se enfocaban en decir que Estados Unidos era el mejor país del mundo, o en temas insólitas como las partes anatómicas de los republicanos.
El día previo a las elecciones, el lunes, apareció en el centro de Washington, frente al Lincoln Center, y pasó gran parte de su mensaje a elogiar la reconstrucción de la Reflecting pool (una inmensa pileta refractaria que reparó luego de varios intentos fallidos) y las nuevas obras que estaba alzando en la ciudad, como un controvertido arco de Triunfo.