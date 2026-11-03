Lorenzo González logró su primera victoria en el Karting Entrerriano y sueña con el TN

REDACCIÓN ELONCE
Lorenzo González consiguió su primera victoria y subió por primera vez al podio del Karting Entrerriano en Villaguay. En diálogo con Elonce, destacó el apoyo de su familia, explicó las claves del triunfo y adelantó sus objetivos para la próxima temporada.
Lorenzo González consiguió su primera victoria en el Karting Entrerriano durante la competencia disputada en Villaguay y celebró un resultado que marcó un momento importante en su trayectoria deportiva. El joven piloto, conocido como Lolo, alcanzó por primera vez el podio y lo hizo desde el escalón más alto. En una entrevista con Curva Rápida Sin Límites, programa que se emite por Elonce Radio y Streaming FM 98.7, repasó la carrera, destacó el trabajo de su equipo y habló sobre su futuro en el automovilismo.
El triunfo llegó después de un fin de semana que comenzó con dificultades mecánicas, pero terminó con una actuación destacada. González explicó que los inconvenientes del viernes fueron superados y que el rendimiento mejoró durante las jornadas siguientes.
Al recordar las sensaciones de su primera victoria, expresó: “Mucha concentración tuvimos en la carrera”. Además, destacó la satisfacción de haber conseguido el resultado que buscaba desde hacía varias fechas.
Las claves del triunfo en Villaguay
El piloto señaló que uno de los factores determinantes fue el resultado obtenido en la serie, que le permitió largar desde la segunda posición en la final. Esa ubicación resultó fundamental para disputar los primeros puestos desde el comienzo.
“La serie fue muy importante para mí”, sostuvo González, quien explicó que ganar esa instancia le permitió afrontar la competencia decisiva con mayores posibilidades.
Durante la final protagonizó una maniobra de superación sobre Piacense, uno de sus rivales directos. El joven corredor aseguró que mantuvo la concentración durante toda la carrera y aprovechó las oportunidades que se presentaron.
También destacó que el cambio de motorista realizado durante la temporada contribuyó a mejorar el rendimiento del karting. La modificación permitió superar algunas dificultades que habían condicionado sus resultados anteriores.
El acompañamiento de la familia y el equipo
Uno de los aspectos que González consideró fundamentales fue el trabajo conjunto de su familia, los colaboradores y los patrocinadores que lo acompañan en cada competencia.
“El trabajo en equipo para mí más que nada lo que destaca, ya que sin eso no soy nada y de familia también”, manifestó al reconocer la importancia de quienes participan en la preparación del karting.
El joven piloto también valoró el acompañamiento de sus padres, presentes durante las carreras y en el estudio de Elonce. Explicó que contar con ellos le brinda tranquilidad y confianza para afrontar cada desafío. La victoria generó numerosas felicitaciones de compañeros de distintas categorías, familiares y personas vinculadas con el automovilismo. González recordó que el reconocimiento recibido fue uno de los momentos más especiales del fin de semana.
El primer trofeo y una celebración especial
El primer puesto tuvo un significado particular porque González todavía no había conseguido subir al podio en el campeonato. Hasta entonces, su mejor resultado había sido un cuarto lugar.
Durante la entrevista mostró el trofeo obtenido en Villaguay y contó que decidió colocarlo en una pequeña estantería ubicada sobre su cama, donde conserva sus recuerdos deportivos.
La alegría también se extendió a sus compañeros de pista. El piloto destacó el vínculo que mantiene con otros corredores, aunque reconoció que durante las competencias cada uno busca alcanzar el mejor resultado. El triunfo representó una recompensa al trabajo realizado durante la temporada y fortaleció sus expectativas para las próximas carreras.
La preparación física y sus comienzos en el karting
González explicó que su preparación no se limita a las prácticas sobre el karting. También realiza rugby y entrenamiento en el gimnasio, actividades que le permitieron mejorar su resistencia física. “Antes de cada carrera yo hago otro deporte, por ejemplo, que hago rugby, voy al gimnasio y entreno ahí todo el tiempo”, contó.
Según señaló, la preparación física marcó una diferencia respecto de temporadas anteriores, cuando terminaba las competencias con mayor cansancio. También destacó la concentración como un aspecto fundamental para mantener el rendimiento durante las carreras.
El joven recordó que sus primeros pasos en el automovilismo fueron en el karting de tierra, modalidad en la que compitió entre 2020 y 2023. Durante ese período consiguió buenos resultados y alcanzó el subcampeonato en Victoria en 2023. Aunque actualmente participa en el campeonato de asfalto, conserva un vínculo especial con sus comienzos y no descartó volver a competir sobre tierra en el futuro.
Sus objetivos para la temporada 2027
Con el campeonato cerca de finalizar, González comenzó a proyectar su continuidad deportiva. La principal incógnita será la categoría en la que competirá durante 2027, debido a las condiciones reglamentarias relacionadas con su edad. “Depende cómo se haga la primer fecha y si se hace antes o después de marzo de mi cumpleaños, me tengo que cambiar de categoría sí o sí”, explicó.
El piloto señaló que, si permanece en Promocional, intentará luchar por el campeonato. En cambio, si asciende a Junior, su objetivo será adquirir experiencia y adaptarse a una divisional que considera competitiva. “Si nos quedamos la promo, vamos a buscar el campeonato y si no en la junior a sumar experiencia”, afirmó.
Respecto de sus aspiraciones a largo plazo, mencionó su interés por llegar a categorías superiores del automovilismo. Aunque expresó que le gustaría competir en Fórmula 3, reconoció que siente una preferencia especial por los autos de turismo. “El TN me encanta”, aseguró al referirse al Turismo Nacional, una de las categorías que sigue con mayor interés.
La última fecha del Karting Entrerriano
Durante el programa se confirmó que el Gran Premio Coronación del Karting Entrerriano se disputará los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Parque de la Velocidad de Villaguay.
González se mostró confiado de cara a esa competencia, especialmente por las mejoras mecánicas que experimentó su karting durante las últimas fechas. “Ahora que cambiamos motorista siento que podemos brillar ahí de vuelta”, expresó al analizar sus posibilidades para el cierre del campeonato.
El joven destacó que conoce el circuito y que su experiencia previa podría favorecerlo. También explicó que se trata de un trazado exigente, donde un error en una curva puede perjudicar el rendimiento en los sectores siguientes.