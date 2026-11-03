El Estudio José Hernández celebra sus 70 años con un festival de danzas folclóricas

El Estudio de Danzas Folclóricas Argentinas José Hernández celebra sus 70 años de trayectoria en Paraná con una muestra anual que reunirá a alumnos, docentes, exprofesores y antiguos integrantes de la institución. El espectáculo se realizará este miércoles en el Teatro Municipal 3 de Febrero, con una propuesta que recorrerá distintas expresiones de las danzas tradicionales argentinas.

Durante una visita de Elonce a las instalaciones del Club APRen, donde se desarrollan parte de las clases y los ensayos, integrantes de la asociación compartieron detalles de los preparativos y recordaron la historia de una institución fundada en 1956.

Sandra, representante del estudio, explicó que la sede principal funciona en Pellegrini 356, donde se dictan cursos de guitarra y danzas folclóricas. Además, agradeció al Club APRen por facilitar sus instalaciones para las actividades destinadas a adultos y niños con discapacidad.

“Estamos muy contentos. Mañana vamos a estar también con un grupo de exalumnos, exprofesores, simpatizantes de la asociación y colaboradores que han venido para armar un cuadro de danzas sureñas”, expresó.

Una institución fundada en 1956 para preservar el folclore

El Estudio José Hernández fue fundado por Elsa Irigoitia, maestra normal nacional y profesora de danzas folclóricas argentinas, quien dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y difusión de las tradiciones culturales del país.

Sandra recordó que Irigoitia había desarrollado tareas docentes en el norte argentino y en la región de Cuyo, experiencias que le permitieron conocer diferentes expresiones del patrimonio cultural nacional.

“En el año 1956, estando ya aquí en Paraná, funda el Estudio José Hernández para difundir precisamente y enseñar nuestras danzas folclóricas”, relató.

La institución se convirtió en un espacio de formación para distintas generaciones de bailarines, docentes y aficionados, que encontraron en sus clases una oportunidad para conocer y transmitir las costumbres argentinas.

El respeto por las danzas y la vestimenta tradicional

Uno de los aspectos que caracterizó al estudio durante sus siete décadas de trayectoria fue el compromiso con la conservación de las formas tradicionales de las danzas.

Sandra explicó que la institución no funciona como un ballet, sino como un conjunto de danzas folclóricas que realiza una presentación anual para compartir el trabajo desarrollado durante las clases.

“Lo hacemos respetando, como nos enseñó la señora Elsa, lo tradicional de nuestras danzas folclóricas”, destacó.

Además, remarcó la importancia de mantener la vestimenta correspondiente a cada época y región, de manera que las presentaciones también permitan conocer las características históricas de las distintas expresiones culturales.

“Tratamos de mantener la tradición y el vestuario propio de la época, además de las danzas que representan a cada una de nuestras regiones: la litoraleña, norteña y sureña”, explicó.

Docentes que dedicaron décadas a enseñar folclore

Entre los protagonistas de la celebración estuvo Antonio, profesor de la institución desde hace 37 años, quien participó de los ensayos junto a los alumnos.

Consultado sobre el significado del Estudio José Hernández en su vida, manifestó su satisfacción por continuar transmitiendo sus conocimientos a nuevas generaciones.

“Me gusta enseñar y, dentro de mis posibilidades, enseño todo lo que puedo”, expresó.

Al mencionar sus danzas preferidas, destacó especialmente la chamarrita, una expresión característica del folclore entrerriano, aunque también mencionó la zamba y la chacarera.

“Todas me gustan, pero la chamarrita es una de las danzas que me gusta. Y después la zamba, lógicamente, la chacarera. Todas las danzas son bellísimas”, sostuvo.

Los valores y vínculos que dejó el Estudio José Hernández

Durante la recorrida, antiguos alumnos y profesores compartieron sus experiencias y destacaron el sentido de pertenencia que construyeron dentro de la institución.

Marcelo, quien comenzó a bailar a los ocho años, valoró especialmente la formación humana que recibió durante su paso por el estudio.

“Agradecido al estudio por los valores que te da como persona, no solo como bailarín, sino que el entorno es muy sano y la verdad que deja mucho”, expresó.

Por su parte, Mónica, profesora de folclore con más de 30 años de trayectoria, destacó la importancia de continuar el trabajo iniciado por Elsa Irigoitia.

La Asociación Tradicionalista celebrará sus 70 años

“Es un orgullo seguir la huella de doña Elsa, seguir difundiendo nuestras danzas y aparte es un lugar familiar, de hermandad, en donde todos nos apoyamos unos a otros”, manifestó.

Festival por los 70 años: entradas y presentación

La celebración incluirá cuadros de danzas tradicionales de diferentes regiones argentinas y contará con la participación de integrantes actuales y antiguos miembros de la institución.

Según informaron durante la entrevista, las entradas tendrán un valor de $10.000, destinado a colaborar con los gastos de organización y funcionamiento de la entidad.