La UNER presenta la muestra anual de talleres de mediana y tercera edad con diversas propuestas artísticas

La muestra anual de talleres de mediana y tercera edad de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) se desarrolla en el auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación (FCEDU), en Paraná. Allí los participantes de las actividades se reunen para compartir sus producciones artísticas durante la tarde de este martes. La exposición permite conocer diferentes miradas y técnicas desarrolladas durante el año.

Entre los expositores se encuentra Enrique Gasparín, participante del taller de fotografía avanzada desde hace aproximadamente una década. En diálogo con Elonce, destacó que la propuesta representa mucho más que una instancia de formación artística, ya que también favorece la creatividad y la construcción de vínculos personales.

“Para mí es canalizar toda una cuestión creativa que uno no tendría en otros ámbitos. Es una pasión y la facultad nos da la oportunidad de desarrollarla técnicamente y humanamente”, expresó Gasparín, quien remarcó la importancia de contar con estos espacios de aprendizaje.

Una muestra que reúne arte, fotografía y distintos saberes

La muestra anual presenta trabajos y experiencias de diferentes talleres. Entre ellos se encuentran dibujo y pintura, a cargo del profesor Maximiliano Santos, y fotografía avanzada, coordinado por el profesor Raúl Perriere.

La propuesta incorpora además el taller de mosaiquismo “Entre teselas y mosaicos”, dirigido por Claudia Maiolo, que permite conocer las producciones realizadas mediante esta técnica artística. A estas actividades se suma “Cultivando bienestar: plantas que curan y alimentan”, a cargo de Jorgelina Schmidt, con una presentación de experiencias y conocimientos vinculados al mundo vegetal.

La diversidad de propuestas se completa con una muestra y espacio de juego de ajedrez, coordinado por Gabriela Zamboni. De esta manera, la exposición reúne expresiones artísticas, conocimientos prácticos y actividades recreativas que reflejan la variedad de intereses de quienes participan en los talleres universitarios.

Una pasión que se renueva con cada fotografía

Gasparín explicó que, a diferencia de otras propuestas formativas, el taller permite continuar aprendiendo año tras año. Las locaciones, los enfoques y las técnicas cambian, lo que ofrece nuevas posibilidades para experimentar con la cámara.

“Hace prácticamente diez años que participo. Es un taller que se va superando, porque cambian las locaciones y uno va mejorando todos los años”, señaló. En su caso, manifestó una especial preferencia por los retratos, aunque también realiza fotografías de otras temáticas.

“Cada uno tiene sus particularidades y preferencias. Hay una diversidad bastante importante y creo que eso hace a la riqueza de la muestra. Cada uno tiene una visión, una perspectiva que tratamos de expresar lo más artísticamente posible”, sostuvo.

Los talleres también construyen amistades

Más allá de la producción fotográfica, Gasparín destacó el aspecto social de la experiencia universitaria. Según explicó, la continuidad de los participantes permitió consolidar relaciones que actualmente trascienden las actividades académicas.

“Se van conformando grupos humanos muy interesantes. Después de todos estos años ya es un grupo afianzado, donde se comparte mucho más que cuestiones fotográficas. Pasa a la amistad, a la sociabilidad y a la cultura general”, afirmó.

En ese sentido, mencionó que los integrantes también comparten cenas, viajes y otras actividades. “Creo que es importante a nuestra edad poder tener una pasión que podamos desarrollar”, reflexionó.

Una invitación a descubrir nuevas capacidades

Enrique Gasparín alentó a otras personas a sumarse a las propuestas de la Facultad de Ciencias de la Educación y aseguró que no es necesario contar con equipamiento profesional para comenzar.

“Puede hacerlo cualquiera con una máquina fotográfica o con un buen teléfono. No hay limitaciones técnicas, porque lo importante es la foto, no tanto el medio con el cual se realiza”, explicó.

Finalmente, destacó que los talleres permiten concretar intereses postergados por diferentes circunstancias personales. “Muchas veces quisimos hacer determinadas cosas y, por falta de tiempo, dinero o distintos problemas, nunca pudimos canalizarlas”, expresó.

Además, valoró la posibilidad de participar activamente en la universidad pública y colaborar con otras propuestas culturales. Según estimó, la oferta comprende alrededor de 60 talleres y reúne aproximadamente a 500 participantes, aunque aclaró que las cifras varían cada año.