Un camión perdió el control de la dirección y embistió dos autos estacionados en Concepción del Uruguay

Un camión perdió la dirección y terminó montado sobre dos autos estacionados en la ciudad de Concepción del Uruguay. El accidente vial ocurrió en la intersección entre las calles Sansoni y Lavaca durante el mediodía de este martes. Allí el vehículo de gran porte sufrió un desperfecto mecánico que provocó la pérdida de control.

Según la información publicada por el medio La Pirámide, se conoció que el conductor no logró mantener la trayectoria del camión y que terminó sobre dos automóviles que se encontraban estacionados en el lugar. La posición en la que quedaron los vehículos generó una llamativa escena.

A pesar de las características del incidente, no se registraron personas lesionadas. Ambos automóviles estaban desocupados al momento del hecho, por lo que las consecuencias se limitaron a los daños materiales.

Cómo ocurrió el incidente vial en Concepción del Uruguay

De acuerdo con los primeros datos conocidos, el episodio se originó cuando el camión presentó una falla mecánica que afectó su dirección. Esta situación provocó que el vehículo se desplazara hacia el sector donde estaban estacionados los dos automóviles.

El incidente quedó registrado en imágenes que muestran cómo el transporte de gran porte terminó montado sobre los vehículos. La escena permite observar la magnitud de lo ocurrido en esta intersección de Concepción del Uruguay.

Por el momento, no se precisó el alcance de los daños materiales ni se brindaron mayores detalles sobre el desperfecto que habría ocasionado la pérdida de dirección del camión.

Sin personas heridas y a la espera de más información

Uno de los aspectos más importantes del episodio fue que ninguno de los automóviles tenía ocupantes cuando se produjo el impacto, lo que evitó que se registraran personas heridas.

Se aguarda información adicional que permita establecer con mayor precisión las circunstancias del incidente y las consecuencias materiales para los vehículos involucrados.