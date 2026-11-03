 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Incidente vial sin heridos

Un camión perdió el control de la dirección y embistió dos autos estacionados en Concepción del Uruguay

Un camión sufrió un desperfecto mecánico y terminó montado sobre dos autos estacionados en la ciudad de Concepción del Uruguay. El incidente ocurrió este martes al mediodía en la intersección de Sansoni y Lacava. Se conoció que no hubo personas heridas.

3 de Noviembre de 2026
Camión perdió la dirección y chocó dos autos en Concepción del Uruguay
Camión perdió la dirección y chocó dos autos en Concepción del Uruguay Foto: La Pirámide

Un camión sufrió un desperfecto mecánico y terminó montado sobre dos autos estacionados en la ciudad de Concepción del Uruguay. El incidente ocurrió este martes al mediodía en la intersección de Sansoni y Lacava. Se conoció que no hubo personas heridas.

Un camión perdió la dirección y terminó montado sobre dos autos estacionados en la ciudad de Concepción del Uruguay. El accidente vial ocurrió en la intersección entre las calles Sansoni y Lavaca durante el mediodía de este martes. Allí el vehículo de gran porte sufrió un desperfecto mecánico que provocó la pérdida de control.

 

 

Según la información publicada por el medio La Pirámide, se conoció que el conductor no logró mantener la trayectoria del camión y que terminó sobre dos automóviles que se encontraban estacionados en el lugar. La posición en la que quedaron los vehículos generó una llamativa escena.

 

A pesar de las características del incidente, no se registraron personas lesionadas. Ambos automóviles estaban desocupados al momento del hecho, por lo que las consecuencias se limitaron a los daños materiales.

 

Cómo ocurrió el incidente vial en Concepción del Uruguay

 

De acuerdo con los primeros datos conocidos, el episodio se originó cuando el camión presentó una falla mecánica que afectó su dirección. Esta situación provocó que el vehículo se desplazara hacia el sector donde estaban estacionados los dos automóviles.

 

 

El incidente quedó registrado en imágenes que muestran cómo el transporte de gran porte terminó montado sobre los vehículos. La escena permite observar la magnitud de lo ocurrido en esta intersección de Concepción del Uruguay.

 

 

Por el momento, no se precisó el alcance de los daños materiales ni se brindaron mayores detalles sobre el desperfecto que habría ocasionado la pérdida de dirección del camión.

 

Sin personas heridas y a la espera de más información

 

Uno de los aspectos más importantes del episodio fue que ninguno de los automóviles tenía ocupantes cuando se produjo el impacto, lo que evitó que se registraran personas heridas.

 

Se aguarda información adicional que permita establecer con mayor precisión las circunstancias del incidente y las consecuencias materiales para los vehículos involucrados.

Temas:

Concepción del Uruguay Accidente vial Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso