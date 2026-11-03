Vendía certificados falsos de ANSES por Facebook para tramitar la AUH y fue descubierta

Una mujer de 44 años fue imputada por vender certificados falsos de ANSES a través de Facebook Marketplace, que presuntamente eran utilizados para realizar trámites de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La acusada, identificada como Claudia Isabel Ruiz Díaz, fue descubierta mediante una compra controlada realizada por un agente encubierto en la estación ferroviaria de Merlo, provincia de Buenos Aires.

La investigación comenzó después de que un empleado de la Oficina Anticorrupción detectara publicaciones en las que se ofrecían documentos presuntamente falsificados. La denuncia permitió iniciar una serie de tareas de inteligencia para identificar a la persona responsable de la comercialización.

Según informó Infobae, la sospechosa ofrecía formularios PS 1.47 de ANSES, además de recetas y certificados médicos que contenían sellos y firmas falsificadas. Estos últimos eran atribuidos a una profesional de la salud que no tenía ninguna vinculación con las maniobras investigadas.

Un policía encubierto simuló comprar los certificados

Con autorización judicial, personal de la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la Policía Bonaerense organizó una entrega controlada para obtener pruebas sobre la presunta actividad ilegal.

El procedimiento se desarrolló en la estación de trenes de Merlo, correspondiente a la Línea Sarmiento. Allí, un efectivo policial se presentó como comprador y registró el intercambio mediante una cámara corporal.

“Acá están los dos papeles”, expresó la mujer al momento de entregar los formularios al agente encubierto, según quedó registrado en la filmación incorporada a la investigación, publicó La Voz del Interior.

Durante la conversación, la sospechosa también realizó recomendaciones sobre los lugares donde podían utilizarse los documentos. “En Libertad, sin problemas... Ituzaingó, Morón...”, señaló, después de advertir que no debían presentarse en las oficinas de Merlo.

La transferencia bancaria permitió identificar a la sospechosa

Uno de los elementos fundamentales para avanzar con la investigación fue el pago realizado mediante una transferencia bancaria durante la compra controlada.

A partir de esa operación, los investigadores pudieron establecer la titularidad de la cuenta receptora e identificar a la mujer que presuntamente comercializaba los documentos falsificados.

Las tareas posteriores permitieron determinar que la acusada habría trabajado junto a su pareja, con quien coordinaba las entregas en diferentes localidades de la zona oeste del conurbano bonaerense.

Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó procedimientos en dos domicilios vinculados con la actividad investigada.

Secuestraron 237 formularios de ANSES y sellos falsificados

Durante los allanamientos realizados en el partido de Merlo, los efectivos policiales encontraron documentación y otros elementos considerados relevantes para la causa.

En total, secuestraron 237 formularios de ANSES, seis sellos médicos, escolares e institucionales y un teléfono celular que será sometido a peritajes.

Los investigadores buscarán establecer si los documentos fueron utilizados efectivamente para obtener prestaciones sociales de manera irregular y si existieron otras personas involucradas en la comercialización.

VENDÍA CERTIFICADOS DE ANSES TRUCHOS PARA TRAMITAR LA AUH Y CAYÓ EN UNA COMPRA PACTADA CON LA POLICÍA Una mujer de 44 años es investigada en una causa por presunta falsificación de documentos públicos luego de dos allanamientos realizados en el partido bonaerense de Merlo, donde la Policía secuestró formularios que habrían sido ofrecidos para gestionar la Asignación Universal por Hijo (AUH). Según detallaron fuentes policiales a Infobae, personal de la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la Policía Bonaerense comenzó la investigación a partir de una denuncia formulada por un empleado de la Oficina Anticorrupción. El denunciante advirtió una publicación en Facebook Marketplace que ofrecía formularios PS 1.47 de ANSES destinados al trámite de la AUH. 🔗 Leé la nota completa: https://t.co/RueebxAIQg — infobae (@infobae) November 3, 2026

También se analizará la información recuperada de los dispositivos secuestrados para determinar el alcance de las operaciones y reconstruir posibles transacciones anteriores.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal

El expediente quedó bajo la órbita del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, con intervención de la Secretaría Nº 8, encabezada por Ignacio Calvi.

La mujer fue imputada por presunta falsificación de documentos públicos, mientras continuaron las medidas destinadas a reunir pruebas y determinar las responsabilidades de los involucrados.

La investigación deberá establecer el alcance de la maniobra, la procedencia de los formularios y la eventual utilización de los certificados falsificados en trámites ante organismos públicos.