Grave choque entre un utilitario y un auto en Concepción del Uruguay: un hombre sufrió fractura de cráneo

Un grave choque entre un utilitario y un automóvil se registró este martes, alrededor de las 16:55, en la intersección de calles Sarmiento y Stinman, en Concepción del Uruguay. Como consecuencia del impacto, un hombre sufrió lesiones graves, entre ellas una fractura de cráneo, y debió ser trasladado al Hospital Justo José de Urquiza.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios, tras recibir el alerta por el siniestro vial, se desplazó inmediatamente hasta el lugar el móvil 27, correspondiente a la unidad de rescate.

Foto: La Pirámide.

Al arribar, los efectivos constataron que habían colisionado un utilitario y un automóvil. Este último presentaba importantes daños en su lateral derecho, producto del impacto.

Rescate y traslado al hospital

Como consecuencia de la colisión, una persona quedó atrapada en uno de los vehículos, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia.

El hombre recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladado por una ambulancia de Vida Emergencias al Hospital Justo José de Urquiza, donde quedó bajo atención médica, publicó La Pirámide.

Foto: La Pirámide.

De acuerdo con la información médica proporcionada, el paciente sufrió lesiones de carácter grave, con fractura de cráneo. Hasta el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre su evolución ni sobre las circunstancias que provocaron el accidente.