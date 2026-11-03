Construyen un canal de hormigón en el arroyo Colorado: “Los vecinos van a dormir tranquilos”, afirmó Romero

La construcción de un nuevo canal de hormigón en el arroyo Colorado, en Paraná, registró importantes avances en el sector de calles Don Bosco y Cabildo Abierto. La intendenta Rosario Romero recorrió los trabajos junto al secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, y vecinos de la zona. La intervención, presupuestada en 750 millones de pesos, busca estabilizar las barrancas y evitar nuevos desmoronamientos que pongan en riesgo las viviendas.

Durante la recorrida, Romero destacó ante Elonce que la obra permitió atender un reclamo histórico de los habitantes del barrio Mariano Moreno, quienes durante décadas advirtieron sobre el avance de la erosión y el deterioro del cauce.

“Estamos contentos porque ya está la obra muy avanzada, la vamos a terminar en poco tiempo”, expresó la intendenta, aunque aclaró que todavía restaban tareas complementarias para completar el proyecto.

Una obra para evitar nuevos derrumbes

La jefa comunal recordó que el deterioro del arroyo provocó graves consecuencias para las familias que viven sobre sus márgenes, incluso con la pérdida de viviendas.

“Durante años los vecinos de Cabildo Abierto se quejaban de que esta barranca sobre el arroyo Colorado iba cediendo, que el cauce del arroyo cada vez se desmadraba más”, explicó Romero.

También hizo referencia al deterioro ambiental que sufrió el curso de agua, que décadas atrás era utilizado como espacio recreativo por los habitantes del sector.

“Aquel arroyo transparente con una cascada bellísima que los vecinos hace años, décadas aprovechaban para sacarse fotos, se nos había transformado en un arroyo ultra contaminado”, lamentó.

La intendenta señaló que la acumulación de residuos y las conexiones cloacales irregulares contribuyeron a agravar la situación. Además, recordó que el municipio había intervenido durante el año anterior sobre una conexión clandestina ubicada en calle Cabildo Abierto.

“Creo que los vecinos hoy, por lo menos van a dormir tranquilos porque ya saben que la casa no se les va a caer. Ya recuerden ustedes que se cayeron dos viviendas acá”, manifestó.

Una inversión municipal de 750 millones de pesos

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, brindó precisiones sobre las características técnicas y económicas del proyecto.

“Nosotros presupuestamos esta obra en 2025 para ejecutarla en este año y en ese momento teníamos un presupuesto de 750 millones de pesos”, detalló.

El funcionario explicó que la intervención permitió resolver el problema estructural más urgente, vinculado con el desplazamiento de las barrancas y la inestabilidad del terreno.

“Hoy podemos decir que hemos dado una solución permanente a ese deslizamiento que les va a dar la tranquilidad a los vecinos de que sus viviendas van a estar estabilizadas”, aseguró.

La canalización se realizó con un ancho de 10 metros, lo que permitió ordenar el cauce y recuperar terrenos que anteriormente estaban afectados por la erosión.

Qué trabajos faltan para finalizar la obra

Aunque la parte estructural principal ya fue ejecutada, Loréfice aclaró que todavía quedaban tareas pendientes, especialmente en dirección a calle Don Bosco.

“A la obra le falta bastante. Nosotros hoy tenemos solucionado lo que es la parte estructural, lo que viene a ser lo importante que era darle esa tranquilidad a los vecinos”, precisó.

Entre los trabajos restantes se encuentran la parquización, la colocación de barandas, la construcción de terraplenes para facilitar la limpieza periódica y el acondicionamiento de los espacios recuperados.

El funcionario adelantó que el municipio proyectó incorporar mobiliario urbano para transformar el sector en un espacio de uso comunitario.

“En ese lugar vamos a poner cestos, bancos, luminarias y vamos a tomar de alguna manera un criterio similar al que se hizo en el paseo de la Puerta del Sol para recuperar ese espacio para los vecinos que están a la vera del arroyo Colorado”, explicó.

Además, confirmó que se intervendrá sobre el pavimento de calle Cabildo Abierto, que sufrió un importante deterioro como consecuencia de inundaciones y problemas en las cañerías cloacales.

“Una vez que concluyamos todas las que tengamos canalizados todos los desagües, vamos a intervenir sobre lo que es pavimento para dejarlo en circulación como corresponde”, indicó.

Una vecina esperó casi 50 años: “Ahora puedo dormir”

Otro de los testimonios durante la recorrida fue el de Victoria Monserrat, una vecina que relató a Elonce las dificultades que atravesó durante décadas por el avance del arroyo sobre su propiedad.

“Casi 50 años esperamos porque peleamos durante todo el tiempo”, expresó, al recordar los numerosos reclamos realizados para conseguir una solución.

La mujer contó que el deterioro de las barrancas llegó a poner en riesgo su vivienda, mientras otras dos casas cercanas terminaron derrumbándose.

“Volvemos a vivir porque mi casa ya estaba prácticamente en el aire, las otras dos se perdieron y seguía la tercera, mi casa”, relató.

El temor a nuevos desmoronamientos se intensificaba durante las tormentas. Por ese motivo, la vecina contó que había recibido una casilla provisoria para resguardarse cuando las condiciones meteorológicas empeoraban.

“Incluso hasta me trajeron un dormi que lo tengo en la puerta de calle. Cuando hay tormenta fea, tengo que ir a dormir ahí con mis dos perritas”, recordó.

Sin embargo, el avance de los trabajos modificó su situación y le devolvió tranquilidad.

“Gracias a Dios y a todo el trabajo que están haciendo, ahora puedo dormir. Ahora sí puedo decir duermo”, manifestó emocionada.

El reconocimiento a los trabajadores y el recuerdo del antiguo arroyo

Victoria también destacó el ritmo de trabajo de los empleados que participan en la construcción del canal.

“A las 7 ya están todos trabajando y se van a veces a las 17 y los sábados trabajan todo el día”, señaló.

ARROYO COLORADO: Construyen un nuevo canal de hormigón

La vecina recordó que, décadas atrás, el arroyo Colorado tenía características muy diferentes y era un espacio natural disfrutado por las familias.

“Esto era un parque. Acá parecía Córdoba, había tortugas, había pescaditos y todo”, evocó.

Según su testimonio, el deterioro comenzó con los vertidos contaminantes y se agravó progresivamente con los desbordes y la erosión de las barrancas.