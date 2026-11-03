El Festival Internacional de Payasas llega por primera vez a Paraná: humor, teatro y artistas de México

REDACCIÓN ELONCE
El Festival Internacional de Payasas Vabieka Fest se realizará del 6 al 8 de noviembre en Paraná, con talleres, espectáculos y artistas de México y Argentina. Sus organizadoras contaron a Elonce cómo nació la propuesta y por qué buscan visibilizar el humor hecho por mujeres.
El Festival Internacional de Payasas Vabieka Fest llegará por primera vez a Paraná con una programación que reunirá espectáculos teatrales, talleres y encuentros entre artistas de México y Argentina.
Las actividades se desarrollarán del viernes 6 al domingo 8 de noviembre y continuarán hasta el 15 en Córdoba capital y localidades cercanas. La iniciativa buscará visibilizar el trabajo de las mujeres en la comicidad y promover el intercambio cultural a través del humor.
En diálogo con Elonce, Paula Righelato, una de las coordinadoras locales, e Irazema Hernández y Carmen de Huerta, fundadoras del festival mexicano, brindaron detalles sobre la llegada de la propuesta al país. El encuentro nació en Puebla, México, y cuenta con ocho años de trayectoria, durante los cuales se consolidó como un espacio dedicado a la payasería femenina.
Las organizadoras destacaron que la iniciativa surgió de la necesidad de ampliar los espacios de participación de las mujeres en el humor. “Babieca nace en México, además nace en Puebla, y nace con la idea de visibilizar el humor que hacemos las mujeres, visibilizar el trabajo de las mujeres en la cultura”, explicó Hernández.
El origen del festival y la reivindicación del humor femenino
La artista mexicana señaló que uno de los principales objetivos fue construir nuevos referentes femeninos dentro de una actividad históricamente vinculada con figuras masculinas. En ese sentido, recordó las dificultades que enfrentaron distintas generaciones de mujeres para expresarse mediante la comicidad.
“Ir construyendo referentes de comicidad, porque no tenemos tantos o son muy recientes los referentes de comicidad”, sostuvo. Además, reflexionó sobre los prejuicios culturales que condicionaron durante años la participación femenina en el humor.
“Nuestro humor tiene muchos componentes masculinos, porque hasta no hace muchas generaciones estaba muy castigado que las mujeres riéramos e hiciéramos humor. Éramos como las locas, las brujas”, expresó Hernández. Desde esa perspectiva, explicó que el festival también buscó reivindicar la payasería como profesión y como una forma de expresión artística.
Cómo nació la posibilidad de realizar el festival en Argentina
La llegada del encuentro a Paraná estuvo vinculada con la trayectoria de Paula Righelato, quien participó en dos oportunidades de las ediciones mexicanas. A partir de esos intercambios, surgió la posibilidad de trasladar la experiencia a Argentina, junto con otra artista que había participado del festival y colaboró en la organización de las actividades en Córdoba.
Hernández recordó ese vínculo y destacó el compromiso de la coordinadora entrerriana. “Paula Righelato ha sido una artista que ha ido dos veces a México, ha presentado un trabajo maravilloso y, como ya nos conoció, dijo: ‘Me aviento a llevarlo a Argentina’”, relató.
La edición argentina representará una nueva etapa para el encuentro, que celebró su séptima edición en México durante mayo de este año. Las fundadoras manifestaron su entusiasmo por conocer al público local y compartir experiencias con artistas de diferentes provincias.
Talleres, funciones y actividades en Paraná
La programación comenzará el viernes 6 de noviembre en la Escuela Normal de Paraná, donde se desarrollará un taller coordinado por Irazema Hernández. La actividad estará destinada a docentes, estudiantes del profesorado de Teatro y alumnos del nivel secundario.
Durante esa jornada también se presentará “Son de amor”, un espectáculo de la artista Karen Lawz. Por la noche, desde las 20:30, el Centro Cultural La Hendija recibirá una función y una varieté, como parte de las propuestas abiertas al público.
Righelato explicó que las actividades continuarán durante el fin de semana y que la programación completa podrá consultarse en las redes sociales del festival y de la compañía Teastral. Allí se informarán los espacios, horarios y propuestas disponibles.
La payasería como una profesión que transforma
Durante la entrevista, Carmen de Huerta compartió cómo descubrió su vínculo con el humor y el teatro. La artista explicó que su acercamiento a la payasería no respondió a una decisión planificada, sino a un proceso que surgió durante su formación artística.
“De manera personal puedo decir que más bien esa profesión me eligió a mí. Es algo que siempre estuvo latente en mi vida desde que empecé a estudiar teatro”, manifestó.
Al recordar su recorrido, agregó: “Yo no la elegí, llegó a mi vida de una forma espontánea, inesperada”. Para la artista, el humor representó mucho más que una herramienta escénica: “Creo que este camino de la payasería y del humor es así de espontáneo, así de mágico y así de sanador”, expresó.
Un intercambio cultural entre México y Argentina
Las fundadoras también destacaron la posibilidad de conocer otras formas de hacer reír. Aunque reconocieron que existen elementos universales en el humor, señalaron que cada propuesta artística está atravesada por la historia, las costumbres y las experiencias de quienes la interpretan.
“Parte también de lo de Vabieka, de presentarlo en otros países, es este intercambio de nuestras experiencias, de nuestro contexto, de nuestro humor”, explicó Hernández. La artista añadió que el encuentro permitirá descubrir cómo dialogan las referencias culturales mexicanas con las producciones argentinas.
Finalmente, las organizadoras invitaron a participar de las actividades y destacaron el interés por conocer las propuestas locales. “A nosotras también nos interesa mucho compartir y recibir todos estos aprendizajes, observar las otras propuestas de la programación de chicas argentinas que se van a presentar”, concluyó Hernández.