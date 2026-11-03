El FICER 2026 sumará una nueva propuesta dedicada al cine de terror y fantasía, denominada “Vórtice – Habitantes de otros mundos”. La sección incluirá películas argentinas, producciones internacionales y clásicos de culto. El festival se desarrollará del 24 al 29 de noviembre.
El FICER incorporará por primera vez una sección de cine de terror y fantasía en su octava edición, que se desarrollará del 24 al 29 de noviembre de 2026. La propuesta, denominada “Vórtice – Habitantes de otros mundos”, reunirá producciones nacionales e internacionales, estrenos, presentaciones especiales y clásicos del género fantástico.
El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos es organizado por el Gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER). La incorporación de esta sección ampliará la programación del encuentro cinematográfico.
La nueva propuesta estará dedicada a historias de criaturas, universos imposibles y situaciones sobrenaturales. Bajo el lema “No todos los habitantes de este mundo son de este mundo”, Vórtice buscará acercar al público diferentes expresiones del cine fantástico y de terror.
Las películas que integrarán la nueva sección del FICER
La programación de Vórtice incluirá cuatro producciones que explorarán distintas formas de narrar el terror y la fantasía.
- Mitra: dirigida por Diego Bellocchio. Argentina, 2025. Duración: 81 minutos.
- Familia teme enfrentar una nueva noche de terror: dirigida por Cristián Ponce. Argentina, 2026. Duración: 83 minutos.
- El llanto del perro: dirigida por Jano Piccardo y Federico Venzi. Argentina, 2025. Duración: 72 minutos.
- Los nadadores: dirigida por Sol Iglesias SK. Coproducción de Argentina, México y Estados Unidos. Duración: 76 minutos.
Entre los títulos destacados estará “Familia teme enfrentar una nueva noche de terror”, de Cristián Ponce, que obtuvo en octubre el premio a la Mejor Dirección en la sección Noves Visions del 59º Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges.
La distinción conseguida en el reconocido encuentro cinematográfico español sumará un atractivo a la programación del festival entrerriano, que ofrecerá al público la posibilidad de conocer la producción.
Funciones especiales y clásicos de culto
Además de las películas principales, Vórtice contará con una función especial de “The Glorious Dead” (Los gloriosos muertos), dirigida por John Adams y Toby Poser. La producción estadounidense tiene una duración de 81 minutos.
La sección también incorporará un apartado denominado “Clásicos de Culto”, destinado a recuperar películas representativas del género fantástico y de terror.
En ese espacio se proyectará “The Lost Boys” (Que no se entere mamá), dirigida por Joel Schumacher y estrenada en 1987. La película estadounidense, de 97 minutos, formará parte de la propuesta que combinará producciones contemporáneas con títulos históricos.
Cuándo se realizará el FICER 2026
La octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se llevará adelante entre el martes 24 y el domingo 29 de noviembre de 2026.
Con la incorporación de Vórtice, el encuentro sumará por primera vez un espacio específico para el cine de terror y fantasía, ampliando las alternativas de su programación.
La propuesta invitará a los espectadores a descubrir historias vinculadas con lo sobrenatural, lo desconocido y los universos imaginarios, a través de una selección de películas de diferentes realizadores y procedencias.
Más información sobre el Festival en la web: https://ficer.com.ar/