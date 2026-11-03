Tras las polémicas del Superclásico, Nicolás Ramírez no dirigirá: confirmaron los árbitros de la última fecha del Clausura

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó las designaciones arbitrales para la última fecha del Torneo Clausura 2026, con una ausencia destacada: Nicolás Ramírez, quien dirigió el reciente Superclásico entre Boca y River, no estará presente en ninguno de los encuentros debido a una intervención quirúrgica programada para el jueves 5 de noviembre.

El árbitro había quedado en el centro de distintas polémicas por sus decisiones durante el partido entre los dos equipos más populares del fútbol argentino. Sin embargo, desde la AFA aclararon que su ausencia respondió a una licencia solicitada por motivos médicos y no informaron ninguna sanción vinculada con su actuación.

En el comunicado oficial, la entidad consignó que Ramírez “solicitó licencia por intervención quirúrgica programada”. También se informó que Yael Falcón Pérez no recibió designaciones porque pidió licencia por paternidad.

Qué pasó con el VAR del Superclásico

A diferencia de Ramírez, Silvio Trucco, quien estuvo a cargo del VAR durante el encuentro disputado en La Bombonera, sí fue incluido entre las autoridades de la última jornada del campeonato.

Trucco fue designado como responsable del videoarbitraje para el partido entre Instituto y Newell's, previsto para el sábado 7 de noviembre a las 22. El árbitro principal de ese encuentro será Leandro Rey Hilfer.

De esta manera, la AFA confirmó la continuidad de Trucco en las designaciones, mientras que Ramírez permanecerá fuera de actividad durante la fecha por su intervención médica.

Los árbitros de Boca y River para la última fecha

Boca recibirá a Defensa y Justicia el sábado 7 de noviembre, desde las 17.30, con el arbitraje de Sebastián Zunino. Sus asistentes serán Sebastián Raineri y Juan Mamani, mientras que Daniel E. Zamora se desempeñará como cuarto árbitro. En el VAR estará Yamil Possi, acompañado por Walter Ferreyra como AVAR.

Por su parte, River visitará a Aldosivi el jueves 5 de noviembre, a partir de las 15, en Mar del Plata. El encargado de dirigir el encuentro será Bryan Ferreyra, quien tendrá su primera experiencia como árbitro principal en un partido del conjunto millonario.

Ferreyra estará acompañado por Cristian Navarro y Diego Martín como asistentes, mientras que Franco Morón será el cuarto árbitro. José Carreras estará a cargo del VAR y Wenceslao Meneses cumplirá funciones como AVAR.

Los partidos que definirán la tabla anual

La última jornada tendrá tres encuentros programados en simultáneo para el sábado a las 17.30, debido a su importancia en la definición de la tabla anual.

Argentinos Juniors recibirá a Huracán con Pablo Dóvalo como árbitro principal y Lucas Novelli en el VAR. En tanto, Rosario Central enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto con Hernán Mastrángelo como juez y Héctor Paletta como responsable del videoarbitraje.

El tercer compromiso será Boca frente a Defensa y Justicia, que contará con Sebastián Zunino y Yamil Possi como autoridades principales de campo y VAR, respectivamente.

Todas las designaciones arbitrales de la última fecha

La AFA distribuyó los encuentros entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre. El cronograma de árbitros principales y responsables del VAR quedó establecido de la siguiente manera:

Jueves 5 de noviembre

15.00 | Aldosivi - River: Bryan Ferreyra. VAR: José Carreras.

19.15 | Gimnasia - Belgrano: Luis Lobo Medina. VAR: Andrés Merlos.

Viernes 6 de noviembre

15.00 | Barracas Central - Racing: Darío Herrera. VAR: Fabrizio Llobet.

19.15 | San Lorenzo - Platense: Felipe Viola. VAR: Laura Fortunato.

19.15 | Independiente - Deportivo Riestra: Juan Pafundi. VAR: Juan Pablo Loustau.

19.15 | Unión - Vélez: Andrés Gariano. VAR: Gastón Monsón Brizuela.

22.00 | Tigre - Sarmiento: Gonzalo Pereira. VAR: Sebastián Habib.

22.00 | Banfield - Atlético Tucumán: Maximiliano Manduca. VAR: Adrián Franklin.

Sábado 7 de noviembre

15.00 | Gimnasia de Mendoza - Independiente Rivadavia: Facundo Tello. VAR: Jorge Baliño.

15.00 | Talleres - Estudiantes: Maximiliano Macheroni. VAR: Nicolás Lamolina.

17.30 | Argentinos Juniors - Huracán: Pablo Dóvalo. VAR: Lucas Novelli.

17.30 | Rosario Central - Estudiantes de Río Cuarto: Hernán Mastrángelo. VAR: Héctor Paletta.

17.30 | Boca - Defensa y Justicia: Sebastián Zunino. VAR: Yamil Possi.

22.00 | Instituto - Newell's: Leandro Rey Hilfer. VAR: Silvio Trucco.

Domingo 8 de noviembre

- 19.30 | Central Córdoba - Lanús: Álvaro Carranza. VAR: Fernando Echenique.