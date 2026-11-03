Confirmaron dos cadenas nacionales por la visita del papa León XIV: días y horarios

El Gobierno nacional confirmó dos cadenas nacionales por la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Las transmisiones oficiales incluirán un acto institucional con el presidente Javier Milei y una misa multitudinaria que el pontífice encabezará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según informó TN, la primera cadena nacional está programada para el domingo 8 de noviembre, a las 19, durante un encuentro en el Palacio Libertad, antiguo Centro Cultural Kirchner. La segunda se emitirá el lunes 9 de noviembre, desde las 11.30, cuando León XIV celebre una misa en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Las autoridades nacionales también informaron que las restantes actividades de la visita papal contarán con cobertura audiovisual oficial, aunque no serán transmitidas mediante cadena nacional. De esta manera, los medios de comunicación podrán acceder a las imágenes de los encuentros religiosos e institucionales previstos en la agenda.

Primera cadena nacional: encuentro con Javier Milei

La primera transmisión se realizará el domingo 8 de noviembre desde el Palacio Libertad, donde el papa León XIV participará de un encuentro con representantes de distintos sectores de la sociedad argentina.

Está prevista la presencia del presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel, gobernadores, diputados, senadores, integrantes de la Corte Suprema de Justicia y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

La cadena nacional comenzará a las 19 y comprenderá los discursos del jefe de Estado y del pontífice. Será uno de los principales acontecimientos institucionales de la visita, que reunirá a autoridades de los tres poderes del Estado.

Segunda cadena nacional: misa multitudinaria en Palermo

La segunda transmisión oficial se desarrollará el lunes 9 de noviembre, a partir de las 11.30, durante la misa que León XIV encabezará en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Para esa celebración se espera una concurrencia multitudinaria, por lo que las autoridades preparan un operativo especial de seguridad, circulación y acceso al predio.

El presidente Javier Milei también participará de la ceremonia religiosa. La celebración será uno de los actos centrales de la agenda pastoral del pontífice en Buenos Aires y podrá seguirse mediante la transmisión por cadena nacional.

Las actividades del Papa que también tendrán transmisión oficial

Además de las dos cadenas nacionales, el Gobierno informó que el resto de los encuentros del pontífice contará con cobertura oficial, que estará disponible para los medios de comunicación.

Las actividades en las que participe el presidente Milei serán transmitidas a través de los canales institucionales de Presidencia de la Nación. Los demás acontecimientos estarán a cargo de los organismos responsables de su organización.

Entre las actividades previstas figura un encuentro con representantes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas, programado para el lunes 9 de noviembre, a las 17.20, en el Palacio San Martín.