Juegos Evita: Entre Ríos goleó 8 a 0 a Jujuy en hockey y sueña con ser campeón

REDACCIÓN ELONCE
El equipo de hockey sobre césped de Entre Ríos, integrado por jugadores del Club Atlético Talleres, debutó con una victoria por 8 a 0 ante Jujuy en los Juegos Evita. Los protagonistas dialogaron con Elonce desde Mar del Plata y compartieron sus expectativas para el próximo partido ante Catamarca.
El equipo de hockey sobre césped de Entre Ríos en los Juegos Evita comenzó su participación con una victoria por 8 a 0 frente a Jujuy, en Mar del Plata. El conjunto, integrado por jugadores del Club Atlético Talleres de Paraná, mostró un sólido rendimiento colectivo y dio el primer paso en una zona que también comparte con Catamarca. Los deportistas y sus entrenadores dialogaron con El Once Deportivo, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
La delegación entrerriana celebró el resultado de su presentación, en la que seis jugadores se repartieron los ocho goles. Felipe Gutiérrez, capitán del equipo, fue uno de los protagonistas del encuentro y participó de la comunicación con el programa deportivo.
“La verdad que fue muy bueno porque pudimos meter muchos goles y un 8 a 0 en el primer partido para mí está muy bien”, expresó el capitán.
La superioridad ante Jujuy y el próximo rival
Los jugadores explicaron que el equipo logró controlar el encuentro mediante la posesión de la bocha y una propuesta ofensiva que le permitió generar numerosas situaciones de gol.
“Ellos casi no tiraron al arco. Fueron dos-tres tiros, pero nosotros siempre tenemos la pelota y vamos para adelante”, relató uno de los integrantes del plantel. El próximo compromiso será frente a Catamarca, en un encuentro programado para las 9 de la mañana. Los entrerrianos reconocieron que todavía no habían observado a ese adversario, aunque manifestaron confianza en sus posibilidades de conseguir otro resultado favorable.
Durante la entrevista también contaron que pudieron observar un partido entre Mendoza y Santa Fe, dos seleccionados que mostraron un nivel competitivo importante. Esa experiencia les permitió conocer a posibles rivales de las siguientes instancias del certamen.
El objetivo de competir y disfrutar de la experiencia
Más allá de la victoria inicial, los representantes provinciales señalaron que uno de los propósitos es llegar lo más lejos posible y contribuir al medallero de Entre Ríos.
“Lo mejor posible siempre sería ser campeón”, manifestó uno de los jugadores al ser consultado sobre las expectativas deportivas.
El equipo también explicó que sus entrenadores promueven un juego colectivo en el que todos puedan participar de las acciones ofensivas. En el debut, esa propuesta quedó reflejada en la distribución de las anotaciones entre seis integrantes del plantel.
Los deportistas contaron que durante las competencias anteriores habían recibido desafíos para compartir el protagonismo en ataque y evitar las jugadas individuales. La iniciativa, impulsada por Bautista Salta y Nicolás Mayor, buscó fortalecer el trabajo grupal.
Los entrenadores destacaron el potencial del equipo
Bautista Salta, uno de los responsables técnicos de la delegación, valoró las condiciones de los jugadores y las posibilidades de competir frente a los demás representantes provinciales. “Hay buenos jugadores, hay un lindo equipo para competir”, sostuvo el entrenador, quien ya había participado en otras ediciones de los Juegos Evita.
Salta también explicó que el plantel llegó a Mar del Plata con expectativas deportivas importantes. “Queremos competir, hay ganas de ganar. Es diferente a la última vez que vine, que venimos a jugar claramente, pero ahora tenemos un lindo equipito ahí para poder meternos”, expresó.
Por su parte, Nicolás Mayor contó que utilizan pequeños incentivos para estimular la participación de todos los integrantes del equipo. “Le metemos un incentivo a los pibes a veces, una coquita, unas papitas, algo para que todos participemos, todos hagamos goles, todos nos divirtamos y podamos disfrutarlo”, relató.
La llegada a Mar del Plata y las primeras experiencias
Los jóvenes arribaron a Mar del Plata el lunes, cerca del mediodía, y participaron de las actividades organizadas para recibir a las delegaciones de las distintas provincias. Uno de los momentos más destacados fue la ceremonia inaugural, que reunió a numerosos deportistas en un estadio con espectáculos musicales y mascotas del evento.
“Estuvo re lindo la presentación, que fue en un estadio re copado con música, estaban las mascotas, estábamos todos cantando ahí”, contó uno de los representantes entrerrianos.
Los integrantes del equipo también aprovecharon sus momentos libres para recorrer la ciudad, conocer la costa y disfrutar del mar. Pese a las temperaturas frescas y el viento, varios decidieron ingresar al agua.
“Fuimos al mar, nos metimos hoy también, pero hoy estuvo frío y había viento”, relató uno de los jugadores sobre las primeras jornadas en la ciudad balnearia.
La convivencia y el entusiasmo por los Juegos Evita
Para varios de los integrantes del plantel, esta fue su primera experiencia en una competencia nacional de estas características. Los jóvenes reconocieron que la cantidad de participantes superó sus expectativas.
“Pensé que iba a ser mucha menos gente porque cuando fuimos a Concordia había un colectivo nomás o muy poca gente, y ahora que venimos mucha más”, comentó uno de los deportistas al comparar las distintas etapas de la competencia. La convivencia también formó parte de las experiencias compartidas. Los jugadores contaron que durante la primera noche se quedaron despiertos jugando a las cartas y escuchando música, mientras comenzaban a adaptarse a la dinámica de la delegación.
Sin embargo, remarcaron que el objetivo principal era aprovechar la oportunidad deportiva sin dejar de disfrutar del encuentro con jóvenes de otras provincias. “Lo más importante es siempre disfrutar, divertirnos y disfrutar lo que estamos haciendo y para qué vinimos”, expresó uno de los integrantes del equipo.