Casas modulares listas en 60 días y cuotas desde $400.000: cómo son y qué requisitos piden

Las casas modulares listas en 60 días y con cuotas cercanas a los $400.000 se presentaron como una alternativa para quienes buscan acceder a la vivienda propia sin afrontar los tiempos de una construcción tradicional.

Una fábrica de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, desarrolló un sistema de unidades habitacionales que se producen íntegramente en planta y se instalan directamente en el terreno del comprador.

La propuesta corresponde a Búnker Agro, una división de Plan B Maquinarias, que fabrica estas estructuras en sus instalaciones ubicadas sobre la Ruta Provincial 51.

Mediante un convenio con el Banco Provincia, la empresa ofrece la posibilidad de financiar la compra con créditos de hasta $100 millones y plazos de devolución de hasta 96 meses, sujetos a evaluación crediticia.

El empresario Enrique Bettiga, responsable del emprendimiento, explicó que la iniciativa surgió a partir de la fabricación de casillas modulares y evolucionó hacia viviendas completas. "Es una tecnología que se va imponiendo; hacemos construcciones rápidas donde en 60 días el producto está listo en el terreno del cliente, sin necesidad de lidiar con obras largas ni complicaciones, únicamente contando con la platea previa", señaló.

Cómo son las viviendas modulares y qué incluyen

Las construcciones se realizan mediante estructuras de perfiles de hierro, aislación térmica de tergopol y revestimientos interiores y exteriores de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFB), publicó AgrofyNews. Según explicó la empresa, este último material se fabrica con el color incorporado, por lo que no necesita pintura exterior ni tareas periódicas de mantenimiento de ese revestimiento.

Los modelos más pequeños comienzan en 18 metros cuadrados, con dimensiones de seis metros de largo por tres de ancho. Sin embargo, el sistema permite unir diferentes módulos para obtener viviendas de 50, 100 o 150 metros cuadrados. También pueden proyectarse construcciones de dos o tres plantas, dependiendo del diseño y los requerimientos estructurales.

Las unidades se comercializan bajo la modalidad llave en mano e incluyen espacios destinados a cocina, comedor, baño completo y dormitorios con placares empotrados, según la configuración elegida. Además, existen opciones con instalaciones convencionales de electricidad y gas, así como alternativas autosustentables que incorporan paneles solares.

Cómo se construyen y por qué se entregan en 60 días

Una de las principales características del sistema es que las viviendas no se construyen directamente sobre el terreno. El proceso comienza con la elección del diseño y continúa con la intervención de un arquitecto, encargado de realizar los cálculos necesarios antes de iniciar la fabricación.

Posteriormente, los trabajadores ensamblan las estructuras, colocan los revestimientos y completan las instalaciones dentro de los galpones de la fábrica. Una vez finalizado el módulo, se transporta hasta el domicilio del comprador y se instala sobre una platea que debe estar preparada previamente.

Este procedimiento permite reducir las tareas realizadas en el terreno y concentrar la producción en un ambiente industrial. La empresa indicó que el plazo estimado de entrega es de 60 días, aunque la instalación requiere contar con las condiciones necesarias para recibir la estructura.

Créditos de hasta $100 millones: cuánto cuestan las cuotas

El convenio con el Banco Provincia constituye uno de los principales atractivos comerciales de la propuesta. Según informó la firma, permite solicitar financiación de hasta $100 millones, con un plazo máximo de ocho años, dependiendo de la evaluación crediticia de cada interesado.

Las tasas preferenciales informadas son del 9% para empleados en relación de dependencia y del 15% para monotributistas. La empresa también aseguró que se registraron aprobaciones para personas inscriptas en las categorías iniciales del monotributo, aunque cada solicitud queda sujeta a las condiciones de la entidad bancaria.

Bettiga presentó un ejemplo para explicar el esquema de financiación: "Para graficar la accesibilidad, un crédito de 25 a 26 millones de pesos ronda una cuota cercana a los 400.000 pesos mensuales, valor que hoy compite directamente o es inferior a un alquiler común", sostuvo. El monto mencionado es orientativo y no representa una cuota garantizada para todos los solicitantes.

Qué requisitos se necesitan para acceder a la financiación

Los interesados deben contar con una evaluación crediticia favorable del Banco Provincia. Para iniciar la consulta de calificación y preaprobación, la empresa indicó que pueden acercarse a la fábrica y presentar su número de CUIT o CUIL.

El valor definitivo de las cuotas dependerá del monto solicitado, el plazo de devolución y las condiciones financieras aplicables. La información proporcionada no especificó si las tasas anunciadas corresponden a valores nominales o efectivos, ni detalló el costo financiero total, aspectos que deben verificarse antes de contratar.

Asimismo, quienes deseen adquirir una vivienda deberán disponer de un terreno apto para la instalación y construir previamente la platea correspondiente. También será necesario consultar los requisitos municipales de habilitación, permisos de obra y conexiones de servicios, según la ubicación del inmueble.

Una fábrica que genera empleo y busca ampliar su producción

Además de ofrecer soluciones habitacionales, el emprendimiento desarrolla una actividad industrial que actualmente emplea a casi 20 trabajadores directos. El personal participa en distintas etapas, desde la fabricación de estructuras y moldes hasta el armado y las terminaciones.

Bettiga destacó la importancia de sostener la producción local y manifestó: "Soy un convencido de que Coronel Pringles y el país se tienen que industrializar; las fábricas dan valor agregado, generan trabajo y hacen que ese dinero quede circulando en los comercios locales".

La firma ya comercializa módulos en localidades como Coronel Suárez, Sierra de la Ventana y Tres Arroyos. Sus productos están destinados tanto a viviendas familiares como a ampliaciones y emprendimientos turísticos.

Quienes quieran conocer los prototipos pueden visitar la planta ubicada en la Ruta Provincial 51, kilómetro 614, en Coronel Pringles, donde se exhiben las construcciones y se brinda información sobre las alternativas de financiación.