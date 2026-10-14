Casillas rurales para vivir en el campo: qué incluyen, cuánto cuestan y cómo se fabrican

Las casillas rurales equipadas para vivir en el campo se convirtieron en una alternativa para quienes necesitan permanecer durante períodos prolongados en establecimientos agropecuarios. En Santa Fe, una empresa que comenzó fabricando casillas para vacaciones en 1970 amplió su producción y actualmente desarrolla unidades habitacionales con dormitorios, cocina, comedor, baño y diferentes servicios.

Se trata de Marisol, una firma ubicada en la localidad de Los Molinos, que cuenta con más de cinco décadas de trayectoria. Sus productos están orientados principalmente al sector agropecuario, aunque también incluyen soluciones para otras actividades que requieren espacios funcionales en lugares alejados de los centros urbanos.

(Agrofy)

Las unidades pueden incorporar instalaciones eléctricas y sanitarias, sistemas de climatización y espacios de almacenamiento. Su principal característica es la posibilidad de adaptar la distribución interior y el equipamiento según la cantidad de personas que utilizarán la estructura, el tiempo de permanencia y las condiciones del establecimiento.

De las casillas para vacaciones a las viviendas rurales

Según informó Agrofy, la historia comenzó en 1970 con la fabricación de casillas de turismo. Con el transcurso de los años, la empresa diversificó su actividad para responder a nuevas demandas, especialmente vinculadas con la producción agropecuaria y las necesidades de infraestructura rural.

Además de las casillas habitacionales, la firma incorporó a su catálogo tanques para combustible y agua potable, carros multifuncionales y tolvas autodescargables. Esta ampliación permitió desarrollar distintas líneas de fabricación desde su establecimiento industrial santafesino.

(Agrofy)

En el caso de las unidades habitables, la propuesta evolucionó desde espacios destinados al descanso hacia estructuras que permiten desarrollar actividades cotidianas. Así, pueden funcionar como alojamiento para trabajadores rurales, comedores, oficinas o instalaciones sanitarias, dependiendo de las características del proyecto.

Cómo se diseñan las casas para vivir en el campo

Uno de los principales desafíos consiste en aprovechar la superficie disponible. En pocos metros cuadrados deben distribuirse sectores para cocinar, descansar, higienizarse y guardar pertenencias, sin comprometer la funcionalidad de los ambientes.

Para resolver estas necesidades, la empresa utiliza herramientas de diseño tridimensional. Antes de comenzar la fabricación, el equipo desarrolla documentación técnica y modelos 3D que permiten visualizar la distribución interior, la ubicación del mobiliario y las instalaciones previstas.

Este procedimiento facilita que los clientes conozcan anticipadamente cómo quedará organizada cada unidad. También permite evaluar modificaciones en los ambientes y seleccionar el equipamiento más adecuado antes de avanzar con la producción definitiva.

(Agrofy)

Qué equipamiento pueden incluir las unidades

Las configuraciones varían según el destino de cada casilla. Algunas pueden incorporar dormitorios con diferentes capacidades, mientras que otras priorizan espacios de comedor, cocina o almacenamiento para responder a las necesidades de los establecimientos.

Entre las alternativas disponibles se encuentran baños completos, instalaciones de agua y electricidad, climatización y mobiliario adaptado. La distribución se define considerando las condiciones del lugar donde se instalará la unidad y el uso previsto.

Estas estructuras también representan una opción para ampliar instalaciones existentes o incorporar nuevos espacios sin iniciar, en una primera etapa, una construcción convencional. La fabricación se desarrolla en Los Molinos, donde la empresa integra diseño, planificación y producción.

(Agrofy)

Cuánto cuestan las casillas rurales equipadas

El precio de estas unidades depende de sus dimensiones, distribución interior y equipamiento. La personalización implica que cada proyecto puede presentar características diferentes, desde espacios básicos hasta módulos con múltiples ambientes y servicios.

La información difundida no incluye una lista de precios ni valores de referencia, por lo que no es posible establecer cuánto cuesta una casilla equipada sin solicitar una cotización específica al fabricante.

Con más de 50 años de actividad, Marisol continúa desarrollando soluciones habitacionales de fabricación nacional para el sector agropecuario, combinando su experiencia industrial con herramientas digitales de diseño y propuestas adaptadas a cada cliente.