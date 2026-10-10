Una casa alpina de 48 m² se construye en cinco días: cuánto cuesta y qué incluye

La casa alpina moderna de 48 metros cuadrados se presenta como una alternativa para quienes buscan construir una vivienda en pocos días y con un presupuesto definido. El modelo, denominado Alpina frente sin Fin, es comercializado por Cabañas Marzon, una empresa de Rosario, y tiene un precio de $17 millones más IVA, con un plazo estimado de montaje de cinco días.

La propuesta contempla una construcción de madera de cinco metros de ancho por seis de profundidad, distribuida en dos niveles. La planta baja ocupa 30 metros cuadrados y se encuentra elevada aproximadamente 70 centímetros sobre el terreno, mientras que el sector superior suma otros 18 metros cuadrados.

"El frente incorpora una superficie vidriada que favorece el ingreso de luz natural y permite aprovechar las vistas del entorno", explicó Jorge Ayala, titular de la firma, según informó iProfesional. La orientación de la vivienda se define junto al comprador, de acuerdo con las características del terreno.

(iProfesional)

Cómo es el interior de la casa alpina

En la planta baja se encuentran el baño completo y la cocina. El primero incluye inodoro, mochila, tapa, mueble con grifería, ducha y espejo. La cocina dispone de bajo mesada en L, bacha de acero inoxidable, tapa de madera y alacena.

El nivel superior admite diferentes distribuciones. "Una de las alternativas contempla colocar la escalera en el centro de la vivienda para dividir el ambiente en dos sectores: en uno puede ubicarse una cama matrimonial y en el otro una cama de una plaza", precisó Ayala.

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El modelo también incorpora un balcón interior con barandas de protección y un deck exterior de diez metros cuadrados. Sin embargo, las barandas del deck se cobran aparte. Tampoco están incluidos el termotanque, el artefacto de cocina, la instalación de gas ni la calefacción.

Cómo se construye en cinco días

La vivienda se levanta directamente sobre el terreno. Los materiales llegan preparados y el equipo realiza las perforaciones, coloca los postes y monta la estructura, que queda elevada y anclada mediante elementos de hierro.

La empresa utiliza madera seca al horno, tratada contra insectos y hongos, pilotes protegidos con creosota y aislamiento térmico aluminizado de diez milímetros. Según la ubicación, puede requerirse un aislamiento diferente, con costo adicional.

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Las terminaciones incluyen puerta de madera maciza, ventanas de aluminio y pintura del frente, la parte posterior y el piso. Los cambios solicitados por el comprador se presupuestan por separado.

Cuánto cuesta y qué incluye el precio

El valor informado es de $17 millones más IVA e incluye mano de obra, platea, montaje e instalación eléctrica completa, con llave térmica, disyuntor, apliques, interruptores y tomacorrientes. Por lo tanto, el precio final con impuestos supera los $17 millones.

La firma también ofrece un plan de ahorro. "El esquema parte del monto que el cliente decide destinar a la vivienda, sobre el cual se suma un 30%", explicó Ayala. Del importe acordado, el 60% se divide en diez cuotas y el 40% restante se abona una vez ejecutada la construcción.

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Según la empresa, después de pagar la décima cuota se establece un plazo de hasta 30 días para ejecutar la cabaña. Antes de contratar, resulta importante verificar las condiciones del acuerdo y los conceptos incluidos.

Traslado y otros gastos adicionales

El precio contempla el traslado dentro de un radio de 200 kilómetros. Para distancias mayores, se calcula un flete adicional de aproximadamente $3.000 por kilómetro, según la referencia proporcionada por la empresa.

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El terreno debe estar limpio, con espacio suficiente para trabajar y electricidad disponible. Si no cuenta con conexión, el comprador deberá proporcionar un generador.

También queda a cargo del cliente el alojamiento de cinco trabajadores durante cuatro noches. A estos gastos pueden sumarse instalaciones, permisos y adecuaciones exigidas por cada municipio, por lo que conviene calcular el presupuesto total antes de avanzar con la compra.