Suspenderán los embargos de ARCA a las pymes hasta mayo de 2027 y ampliarán el plan de pagos

El Gobierno suspenderá los embargos de ARCA a las pymes hasta mayo de 2027 y ampliará el alcance del plan de regularización de deudas de hasta 18 cuotas. Luis Caputo anunció las medidas este martes durante la 32.ª Conferencia Industrial de la UIA, donde también presentó herramientas fiscales para las empresas exportadoras.

El ministro de Economía reconoció las dificultades de financiamiento del sector y explicó que el objetivo es dar margen para ordenar las cuentas. “Hoy entendemos que las pymes tienen un problema financiero y los embargos”, afirmó durante su exposición.

La suspensión fue anunciada para las pequeñas y medianas empresas. El funcionario la presentó como parte de un paquete que combina facilidades para cancelar obligaciones fiscales y mecanismos para aprovechar créditos pendientes de devolución.

Qué deudas podrán incorporarse al plan

El régimen de hasta 18 cuotas ampliará la fecha de corte de las obligaciones alcanzadas. En lugar de contemplar deudas vencidas hasta el 30 de junio, incluirá las que hayan vencido hasta el 31 de octubre de 2026.

Caputo explicó que esa extensión complementará la suspensión de los embargos de ARCA. Según sostuvo, ambas herramientas buscan facilitar la regularización sin comprometer el funcionamiento de las pymes.

“Entendemos que el costo financiero para las pymes es un problemón y no necesariamente algo que se vaya a solucionar en un mes o dos”, expresó. El ministro vinculó la posibilidad de ofrecer estas medidas con el ordenamiento de las cuentas públicas.

Saldos de exportación para cancelar obligaciones aduaneras

Otro de los anuncios permitirá que las pymes utilicen el 100% de sus saldos a favor por exportaciones o IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras. De esa manera, podrán aplicar esos recursos sin esperar su devolución.

Caputo reconoció que las demoras actuales afectan tanto a pequeñas como a grandes empresas. Según indicó, el Estado tarda entre seis y nueve meses en devolver esos fondos.

El mecanismo también alcanzará a las grandes compañías, aunque inicialmente con un porcentaje menor. El funcionario anticipó que esa proporción aumentará progresivamente, sin precisar durante su exposición una escala de implementación.

Propondrán eliminar el impuesto a los sellos

El titular de Economía también adelantó que propondrá a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires eliminar el impuesto a los sellos. Se trata de una iniciativa que deberá ser planteada a las jurisdicciones, no de una eliminación ya vigente.

Para las operaciones comprendidas en los regímenes de incentivo mencionados durante su discurso, anunció una propuesta de compensación parcial desde Nación. Los detalles del esquema deberán precisarse en su instrumentación y en las conversaciones con las provincias.

Los anuncios se produjeron en un contexto de retroceso industrial. Según estimaciones preliminares de la UIA, la producción manufacturera cayó un 0,2% mensual y un 3,4% interanual en septiembre, y acumuló una contracción del 2,8% entre enero y septiembre de 2026.