Granizo de gran tamaño dañó techos en Uruguay: las localidades afectadas

El granizo de gran tamaño provocó daños en techos y sorprendió a vecinos de las localidades de Algorta, en el departamento uruguayo de Río Negro, y Piedras Coloradas, en Paysandú. El fenómeno fue registrado en videos que circularon por redes sociales y mostraron la intensidad de las precipitaciones en distintos sectores del litoral norte de Uruguay.

IMPRESIONANTE GRANIZADA | Granizo abundante y de varios tamaños hace minutos en Piedras Coloradas, Paysandú 😱🌩️ Video vía Nestor Riera https://t.co/w4CEAbbd4P — Mati Mederos (@MatiMederosURU) November 3, 2026

De acuerdo con la información difundida por el medio regional Impacto Noticias, los habitantes de Algorta reportaron la caída de piedras de hielo de dimensiones considerables, que ocasionaron daños materiales en algunas viviendas.

Parte 2 #Granizo Termas de Almiron, Guichón #Paysandú #Uruguay VIDEO Samuel Nelcis https://t.co/gdxvcnn0qg — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) November 4, 2026

Minutos después, vecinos de Piedras Coloradas también registraron una fuerte granizada. Las imágenes compartidas por usuarios de esa localidad mostraron piedras de distintos tamaños durante el episodio meteorológico.

Así de grande granizo o/ piedra en Orgoroso, localidad en el departamento de Paysandú. https://t.co/DUpMkcDsdv — Matias Clima Meteo 🇺🇾 𝕏 (@AficionadoMeteo) November 3, 2026

Daños en techos y videos de la granizada

Los reportes provenientes de Algorta señalaron que el granizo afectó techos de viviendas, aunque no se precisó la cantidad de inmuebles dañados ni la magnitud total de las pérdidas materiales.

Tremenda caída de #granizo en Guichón. 10 minutos duró, Paysandú, #Uruguay #Video Gabriela Carballo https://t.co/OnuhkoHhwB — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) November 4, 2026

En Piedras Coloradas, los videos difundidos en redes sociales permitieron observar la intensidad de la caída de granizo. Hasta el momento, no se habían detallado daños materiales específicos en esa localidad, publicó Montevideo Noticias.

Tremenda caída de #granizo en Terma de Almiron, Paysandú, #Uruguay #Video Irene Diaz https://t.co/4f89gUoGKt — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) November 4, 2026

Según la información disponible, no se reportaron personas heridas como consecuencia de las granizadas. Tampoco se difundió un relevamiento oficial completo de los daños ocasionados en ambas localidades.