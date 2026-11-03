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Sociedad El fenómeno afectó a dos localidades del litoral uruguayo

Granizo de gran tamaño dañó techos en Uruguay: las localidades afectadas

Una intensa granizada afectó a Algorta, en Río Negro, y Piedras Coloradas, en Paysandú. Vecinos registraron la caída de piedras de gran tamaño y reportaron daños en techos. Hasta el momento, no se informaron personas heridas.

3 de Noviembre de 2026
Imagen de la pedrada en Uruguay.
Imagen de la pedrada en Uruguay. Foto: Captura de video.

Una intensa granizada afectó a Algorta, en Río Negro, y Piedras Coloradas, en Paysandú. Vecinos registraron la caída de piedras de gran tamaño y reportaron daños en techos. Hasta el momento, no se informaron personas heridas.

El granizo de gran tamaño provocó daños en techos y sorprendió a vecinos de las localidades de Algorta, en el departamento uruguayo de Río Negro, y Piedras Coloradas, en Paysandú. El fenómeno fue registrado en videos que circularon por redes sociales y mostraron la intensidad de las precipitaciones en distintos sectores del litoral norte de Uruguay.

 

De acuerdo con la información difundida por el medio regional Impacto Noticias, los habitantes de Algorta reportaron la caída de piedras de hielo de dimensiones considerables, que ocasionaron daños materiales en algunas viviendas.

 

 

Minutos después, vecinos de Piedras Coloradas también registraron una fuerte granizada. Las imágenes compartidas por usuarios de esa localidad mostraron piedras de distintos tamaños durante el episodio meteorológico.

 

Daños en techos y videos de la granizada

 

 

Los reportes provenientes de Algorta señalaron que el granizo afectó techos de viviendas, aunque no se precisó la cantidad de inmuebles dañados ni la magnitud total de las pérdidas materiales.

 

 

En Piedras Coloradas, los videos difundidos en redes sociales permitieron observar la intensidad de la caída de granizo. Hasta el momento, no se habían detallado daños materiales específicos en esa localidad, publicó Montevideo Noticias.

 

 

Según la información disponible, no se reportaron personas heridas como consecuencia de las granizadas. Tampoco se difundió un relevamiento oficial completo de los daños ocasionados en ambas localidades.

Temas:

Granizo Uruguay Paysandú
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