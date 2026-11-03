Cinco días sin bancos: cuánto efectivo se podrá retirar y qué comisiones cobrarán los cajeros

Los bancos permanecerán cerrados durante cinco días consecutivos en noviembre por el Día del Bancario, el fin de semana y los feriados vinculados con la visita del papa León XIV. Conocé los límites de extracción de efectivo y cuánto cuesta operar en cajeros de otras entidades.
Cinco días sin bancos habrá en Argentina durante noviembre de 2026, debido a la combinación del Día del Trabajador Bancario, el fin de semana y los feriados establecidos por la visita del papa León XIV. Las sucursales permanecerán cerradas desde el viernes 6 hasta el martes 10 inclusive, por lo que los clientes deberán organizar sus operaciones presenciales y las necesidades de efectivo.
El cronograma comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando se conmemora el Día del Bancario, y continuará durante el sábado 7 y domingo 8. A estas jornadas se sumará el lunes 9, declarado feriado nacional, mientras que el martes 10 habrá un feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Las disposiciones fueron establecidas mediante el Decreto 1103/2026 y la Comunicación "A" 8487/2026 del BCRA. En principio, la actividad bancaria habitual se retomará el miércoles 11 de noviembre, aunque en la provincia de Buenos Aires habrá un feriado especial y los usuarios deberán consultar la atención de cada entidad.
Cuánto dinero se podrá retirar de los cajeros automáticos
Durante las jornadas sin atención presencial, los cajeros automáticos continuarán siendo una de las principales alternativas para acceder a dinero en efectivo. Sin embargo, los límites diarios dependerán del banco, el tipo de cuenta y las condiciones particulares de cada cliente.
No existe un monto máximo uniforme para todas las entidades financieras. Algunas permiten ampliar el límite desde sus aplicaciones o mediante home banking, mientras que otras ofrecen extracciones superiores a través de terminales de autoservicio u operaciones sin tarjeta, publicó Iprofesional.
Los principales bancos presentan los siguientes límites diarios de referencia:
Banco Nación: hasta $1.000.000.
Banco Provincia: hasta $800.000.
Banco Ciudad: hasta $800.000, ampliables a $1.200.000.
Banco Galicia: hasta $400.000 mediante tarjeta.
ICBC: entre $600.000 y $800.000.
Banco Macro: hasta $1.000.000.
BBVA: hasta $800.000.
Santander: hasta $900.000, con posibilidad de alcanzar $1.700.000 para clientes Platinum o Black.
Estos valores son orientativos y pueden variar según las características de cada cuenta. Por ese motivo, se recomienda consultar el límite disponible antes de realizar una extracción.
Qué comisiones cobran los cajeros de otros bancos
Además de los topes diarios, otro aspecto importante será el costo de retirar dinero en cajeros automáticos pertenecientes a otras entidades financieras. Las extracciones realizadas por titulares de cajas de ahorro en cajeros del propio banco son gratuitas. En cambio, operar en terminales de otras entidades puede generar cargos, incluso cuando pertenecen a la misma red.
Según los valores relevados en el régimen de transparencia del BCRA, el costo promedio por extracción en otro banco de la misma red es de $3.256,51, mientras que utilizar una terminal de una red diferente eleva el promedio a $3.671,06.
Las comisiones varían considerablemente entre entidades. Algunos bancos aplican el mismo importe independientemente de la red utilizada, mientras que otros establecen cargos diferenciados.
Cuánto cobra cada banco por una extracción
Banco Nación: $2.699,51 en la misma red y $3.124,22 en otra.
BBVA: $6.700 por operación, independientemente de la red.
Banco Macro: $3.811,50.
Banco Patagonia: $3.630 en la misma red y $4.598 en otra.
Banco Credicoop: $3.751 en la misma red y $4.356 en otra.
Santander: $6.750 por extracción en cualquiera de las dos modalidades.