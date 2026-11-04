Aguinaldo de diciembre: cuándo se cobra, cuál es la fecha límite y cómo se calcula

La segunda cuota del aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) se liquida durante el último mes del año, corresponde a trabajadores registrados, jubilados y pensionados y toma como referencia las remuneraciones percibidas entre julio y diciembre. La fecha de cobro varía según se trate de una persona en actividad o de un beneficiario previsional.

Según está establecido, la segunda cuota debe abonarse hasta el 18 de diciembre, que en 2026 cae viernes. Sin embargo, contempla un plazo adicional de cuatro días hábiles para completar la liquidación. De esta manera, los empleadores tienen tiempo de pagarla hasta el jueves 24 de diciembre.

El vencimiento del 24 de diciembre surge de sumar los cuatro días hábiles posteriores al plazo inicial. Por eso, quienes todavía no hayan recibido el depósito antes del 18 pueden considerar esa extensión prevista para el pago. La regla corresponde a la cuota de diciembre, mientras que el primer desembolso anual se realiza durante junio.

Jubilados y pensionados también perciben el aguinaldo, aunque el calendario no coincide necesariamente con el de los trabajadores en relación de dependencia. El SAC se acredita junto con el haber mensual y las fechas dependen del cronograma de pagos de la ANSES, que organiza los depósitos según el monto de la prestación y la terminación del DNI.

Para consultar el día exacto, los beneficiarios deben revisar el calendario mensual que publica el organismo y buscar la fecha correspondiente a su prestación. Los pagos pueden distribuirse a lo largo de distintas semanas de diciembre, por lo que no existe una única jornada de cobro para todos los jubilados y pensionados.

Cómo se calcula el aguinaldo

El SAC se abona en dos cuotas anuales: una en junio y otra en diciembre. Para los trabajadores, cada pago equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre correspondiente. Por eso, para calcular el aguinaldo de fin de año, se considera cuál fue el sueldo mensual más alto entre julio y diciembre.

Quienes trabajaron durante todo el semestre reciben la mitad de esa remuneración. En cambio, si la relación laboral comenzó después de julio o finalizó antes de diciembre, el monto se ajusta al tiempo efectivamente trabajado. En esos casos, corresponde cobrar una parte proporcional, por lo que la fecha de ingreso o de finalización del contrato resulta relevante.