Visita del Papa León XIV: preparan 1,5 millón de hostias para tres misas multitudinarias

La visita del Papa León XIV a la Argentina demandó un operativo especial para producir y distribuir más de 1,5 millón de hostias durante las tres misas multitudinarias previstas en Córdoba, Buenos Aires y Luján. La elaboración comenzó en agosto y estuvo a cargo de dos comunidades religiosas, mientras que alrededor de 9.000 sacerdotes, diáconos y fieles autorizados participarán en la distribución de la comunión.

La organización contempló no solo la fabricación de las hostias, sino también su almacenamiento, conservación, traslado y distribución entre los asistentes. La cantidad prevista respondió a la expectativa de una participación masiva, aunque los responsables reconocieron que no es posible determinar con exactitud cuántas personas concurrirán a cada celebración.

Rodrigo Martínez, coordinador del área de Liturgia del equipo nacional encargado de la visita papal, explicó a Clarín que la preparación requirió una planificación especial por la magnitud de las celebraciones. “La particularidad está en que es necesario prever hostias para una cantidad muy grande de personas, y eso supone todo un trabajo previo de preparación y también de organización para su distribución”, señaló.

Dos monasterios comenzaron a producir las hostias en agosto

La elaboración de las hostias destinadas a las misas del Papa León XIV estuvo a cargo de las Hijas de San José, en Córdoba, y las Hermanas de la Visitación, en Pilar, provincia de Buenos Aires.

Ambas comunidades cuentan con experiencia en la producción del pan utilizado durante las celebraciones eucarísticas y comenzaron a trabajar en agosto para alcanzar la cantidad necesaria.

Hostias para las misas del Papa León XIV (foto Clarín)

En el monasterio de Pilar viven 16 religiosas, que organizaron turnos de trabajo para cumplir con la producción sin interrumpir las actividades habituales de la comunidad.

Además de elaborar hostias, las hermanas realizan tareas relacionadas con la confección de rosarios, dulces y artesanías, el cuidado de una pequeña granja y el mantenimiento del establecimiento.

“Consideramos una gracia poder estar preparando las hostias para las misas del Papa. Nos sentimos unidas a la Madre Iglesia y en especial a la Iglesia en Argentina. Compartimos el gozo de este momento especial, con nuestro trabajo hecho oración”, expresaron las religiosas.

Cómo se elaboran las hostias que se utilizarán en las misas

Las hostias destinadas a la comunión se elaboran exclusivamente con harina de trigo y agua, sin levadura ni otros ingredientes.

Martínez explicó que las normas de la Iglesia católica establecen condiciones específicas para la preparación del pan eucarístico, que debe ser ácimo y encontrarse en buen estado al momento de la celebración.

“La normativa de la Iglesia establece que el pan destinado a la celebración de la Eucaristía debe ser ácimo, exclusivamente de trigo y hecho recientemente, de manera que no exista peligro de que se deteriore”, precisó. Por ese motivo, no se permite incorporar otros productos durante la elaboración.

El coordinador también aclaró que, aunque numerosas comunidades religiosas se dedican tradicionalmente a esta tarea, no existe una disposición que establezca que únicamente las monjas pueden fabricar hostias.

Pueden ser elaboradas por otras personas, siempre que se cumplan las exigencias litúrgicas y existan garantías sobre las condiciones de producción.

Cómo se conservan más de 1,5 millón de hostias

Una vez elaboradas, las hostias son almacenadas y entregadas a los responsables del operativo, quienes deben garantizar su conservación hasta el momento de las celebraciones.

La organización estableció condiciones específicas de almacenamiento para evitar que el producto se deteriore antes de ser utilizado.

Las hostias deben permanecer correctamente envasadas, en espacios secos, frescos y limpios, protegidas de la humedad, el calor excesivo y los olores intensos.

Hostias para las misas del Papa León XIV.-

Martínez explicó que la normativa litúrgica no fija un plazo único de conservación, pero exige verificar que el pan mantenga las condiciones adecuadas para su utilización.

El volumen previsto también demandó coordinar la recepción de las partidas elaboradas por los monasterios y su posterior traslado a los lugares donde se celebrarán las misas.

Unos 9.000 ministros distribuirán la comunión

Uno de los principales desafíos del operativo será distribuir las hostias entre los fieles que participen de las tres celebraciones presididas por León XIV.

Para ello, la organización previó la intervención de alrededor de 9.000 ministros de la comunión, entre sacerdotes, diáconos y laicos especialmente preparados y autorizados por las autoridades eclesiásticas.

Estos últimos reciben el nombre de ministros extraordinarios de la comunión y colaboran en celebraciones que reúnen a una gran cantidad de personas.

En cada lugar se instalarán espacios denominados “carpas eucarísticas”, desde donde se organizará la entrega de las hostias a quienes estarán encargados de distribuirlas.

Las partidas serán trasladadas con anticipación a los sectores destinados a las celebraciones, para facilitar la logística y evitar demoras durante el desarrollo de las misas.

Los organizadores también contemplaron la posibilidad de fraccionar las hostias si fuera necesario, de modo que una misma pueda ser compartida por dos o más personas.

Las tres misas previstas durante la visita papal

El operativo de producción y distribución se organizó para las tres celebraciones multitudinarias previstas durante la visita de León XIV a la Argentina.

Los lugares contemplados fueron Córdoba, el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, y Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país.

Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.-

La cantidad de hostias se calculó a partir de la expectativa de concurrencia a estos encuentros, aunque los responsables advirtieron que la asistencia efectiva solo podrá conocerse durante las jornadas.

Además de la distribución de la comunión, el dispositivo religioso contempló la presencia de sacerdotes disponibles para escuchar confesiones durante la noche y en las horas anteriores a las celebraciones.

Martínez indicó que esa posibilidad estará destinada a “quienes quieran acercarse al sacramento de la Reconciliación”.

Un operativo de gran escala para la Iglesia argentina

El coordinador de Liturgia señaló que la Argentina cuenta con antecedentes de celebraciones religiosas multitudinarias, incluidas visitas papales anteriores.

Sin embargo, consideró que la cantidad de hostias previstas y la participación de miles de ministros convierten esta organización en un despliegue de dimensiones extraordinarias.

“Sí podemos decir que, por su escala, este es un despliegue verdaderamente extraordinario, tanto por la inmensa cantidad de hostias que se están elaborando como por la organización que involucra a miles de ministros de la comunión”, expresó.

El responsable explicó que, para la Iglesia católica, la Eucaristía constituye uno de los momentos centrales de la celebración religiosa.“Para nosotros, la Eucaristía está en el corazón de la vida cristiana, porque es el mismo Jesús quien quiso quedarse entre nosotros en el pan”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el objetivo del trabajo de las comunidades religiosas y de los equipos de organización es facilitar la participación de los fieles durante las misas.