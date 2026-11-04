Restringen la circulación de camiones en rutas nacionales por la visita del Papa

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso restricciones a la circulación de camiones en determinadas rutas nacionales durante la visita del Papa León XIV a la Argentina. La medida alcanza a vehículos de transporte de carga de las categorías N2, N3, O3 y O4, que no podrán circular por los tramos, fechas, horarios y sentidos establecidos en la Disposición 370/2026.

La decisión se adoptó en el marco de las actividades previstas durante la visita del pontífice, que motivó la declaración de feriados nacionales y jurisdiccionales, según lo establecido por el Decreto 1103/2026.

La disposición estableció excepciones para determinados transportes considerados necesarios para garantizar el abastecimiento y la prestación de servicios esenciales.

Entre los vehículos exceptuados se encuentran aquellos destinados al transporte de leche cruda y sus derivados, animales vivos, productos frutihortícolas en tránsito, medicamentos y combustibles.

También quedaron excluidos de las restricciones los vehículos de atención de emergencias, asistencia de unidades averiadas o accidentadas, transporte exclusivo de prensa y unidades móviles de medios audiovisuales.

La normativa contempla, además, excepciones para el traslado de gases destinados a establecimientos sanitarios o tratamientos domiciliarios, transporte de residuos sólidos urbanos a disposición final, cumplimiento directo e inmediato de órdenes judiciales y traslado de sebo, huesos y cueros.

Controles en las rutas nacionales

La ANSV fundamentó la decisión en la necesidad de ordenar la circulación y reducir los riesgos asociados al tránsito de vehículos de gran porte durante las actividades previstas por la visita papal.

Según los considerandos, los desplazamientos de fieles, visitantes y autoridades requerirán medidas especiales de seguridad y logística en los corredores nacionales que vinculan los destinos de las actividades.

La disposición instruyó a las áreas correspondientes de la ANSV a coordinar con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y Gendarmería Nacional la eventual utilización de actas de constatación de infracciones para fiscalizar los incumplimientos.

También invitó a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a colaborar con la difusión y ejecución de la medida, así como a establecer disposiciones similares dentro de sus jurisdicciones.

Los tramos, sentidos, fechas y horarios específicos de restricción

Restringieron la circulación de camiones en rutas nacionales por la visita del Papa by elonceweb