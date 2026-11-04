Trump atribuyó la derrota republicana a su ausencia en las boletas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de medio término a que su nombre no figuraba en las boletas electorales. Tras conocerse los resultados favorables a los demócratas, el mandatario también responsabilizó al gobernador de Texas, Greg Abbott, por el desempeño de su espacio político.

A través de su red social Truth Social, Trump sostuvo que los republicanos habrían obtenido una victoria contundente si él hubiera participado como candidato. “No estaba en la boleta y si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado en un alud total! Gracias por su atención a este asunto”, expresó.

La declaración contrastó con el mensaje que había sostenido durante la campaña electoral, cuando pidió reiteradamente a sus seguidores que votaran como si su nombre estuviera entre los candidatos. De esa manera, había presentado los comicios como una evaluación de su gestión presidencial.

Reconoció los resultados y abrió la puerta al diálogo

Después de su primera reacción, Trump adoptó una postura diferente durante una entrevista con The New York Times. Allí reconoció el avance electoral demócrata y manifestó su disposición a trabajar con la nueva composición del Congreso.

“Estoy totalmente dispuesto a aceptar esos resultados”, aseguró el mandatario, quien también se mostró abierto a negociar con los representantes de la oposición.

“Esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún acuerdo”, señaló, en referencia a la posibilidad de alcanzar consensos legislativos durante la segunda mitad de su mandato.

El presidente había participado activamente en la campaña republicana, con aproximadamente 20 actos electorales durante el último mes. Sin embargo, esa intervención no logró evitar el resultado adverso para su partido.

Las críticas de Trump al gobernador de Texas

Uno de los principales destinatarios de los cuestionamientos presidenciales fue Greg Abbott, gobernador republicano de Texas, a quien Trump responsabilizó por los resultados electorales en ese estado.

El mandatario lo calificó como un “republicano solo de nombre” y cuestionó los cambios que, según su interpretación, había experimentado su posicionamiento político durante los últimos seis meses.

Trump afirmó que Abbott había regresado a su “fórmula original” y consideró que esa decisión “no fue muy buena” para las aspiraciones electorales republicanas.

Las declaraciones se produjeron después de que la demócrata Gina Hinojosa obtuviera una amplia ventaja en la elección para gobernadora de Texas. Según los resultados difundidos, se convirtió en la primera mujer latina elegida para conducir ese estado y en la tercera mujer en alcanzar la gobernación.

Los demócratas avanzaron en el Congreso

El resultado electoral también representó un revés para los republicanos en la disputa por el control del Congreso estadounidense. De acuerdo con la información difundida, los demócratas consiguieron la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

En Texas, el demócrata James Talarico también se impuso en la elección para el Senado frente al republicano Ken Paxton, pese a las visitas que Trump había realizado al estado para respaldar a los candidatos de su partido.

Tras conocerse esos resultados, el presidente anticipó que analizaría las razones de las victorias y derrotas de los distintos postulantes republicanos. En otra publicación, compartió una imagen de su tradicional gorra roja, aunque esta vez llevaba escrita la palabra “VETO” en letras blancas.

El mensaje fue interpretado como una referencia a las herramientas institucionales que podría utilizar frente a un Congreso controlado por la oposición.

El antecedente de las elecciones de 2020

Las declaraciones de Trump sobre el reconocimiento de los resultados adquirieron relevancia por sus antecedentes electorales. En 2020, el dirigente republicano rechazó reconocer su derrota frente al demócrata Joe Biden y cuestionó la legitimidad del proceso.

Antes de los comicios legislativos de 2026, el mandatario había condicionado su aceptación de los resultados a que las elecciones fueran “limpias”.

Sin embargo, después del avance demócrata, expresó públicamente su disposición a reconocer el resultado y negociar con los legisladores opositores.

La nueva distribución de fuerzas en el Congreso planteó un escenario político diferente para la administración republicana, que deberá afrontar la segunda mitad de su mandato con mayores dificultades para impulsar su agenda legislativa. (Fuente: Clarín)