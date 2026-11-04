Cayó granizo de gran tamaño en Villa Domínguez: 35 milímetros de lluvia en 25 minutos

Una intensa caída de granizo de gran tamaño sorprendió durante la noche del martes a los vecinos de Villa Domínguez, en el departamento Villaguay, donde una tormenta descargó 35 milímetros de lluvia en aproximadamente 20 a 25 minutos. El fenómeno estuvo acompañado por viento y piedras de dimensiones considerables, aunque no se registraron personas heridas, evacuaciones ni daños materiales de gravedad, según confirmó la comisaria principal Verónica Monjo en diálogo con Elonce.

La tormenta se desató después de las 19, cuando comenzaron a formarse nubes oscuras sobre la localidad. Minutos más tarde, las primeras gotas de gran tamaño dieron paso a una intensa precipitación acompañada por granizo, que se extendió durante aproximadamente tres o cuatro minutos. Las imágenes difundidas por vecinos mostraron piedras de importantes dimensiones, aunque su tamaño varió según los sectores afectados.

La jefa policial explicó a Elonce que, pese a la intensidad del fenómeno, las consecuencias fueron menores a las que inicialmente podían esperarse. “Si bien fue un tiempo estimado cortito, pero fue intenso con unas piedras de consideración”, relató Monjo, quien destacó que el relevamiento realizado durante las primeras horas del miércoles no había detectado situaciones de emergencia.

Granizo de grandes dimensiones y 35 milímetros de lluvia

La comisaria principal precisó que la caída de granizo fue breve, pero estuvo acompañada por una precipitación abundante que modificó rápidamente las condiciones meteorológicas en Villa Domínguez. “Eran de grandes dimensiones en algunos lugares y en otras fueron más chicas, pero sí hubo piedras

grandes”, señaló sobre las características del fenómeno que sorprendió a los habitantes.

En cuanto a la duración, explicó que las piedras cayeron durante unos pocos minutos y que posteriormente continuó la lluvia. “Fue un granizo de 3 o 4 minutos y después sí una lluvia de unos 20 o 25 minutos que llegó a 35 mm”, detalló. La cantidad de agua acumulada en un período reducido reflejó la intensidad de la tormenta que afectó a esta localidad del centro entrerriano.

Monjo también describió cómo habían sido las condiciones previas al temporal. Durante gran parte del martes, la jornada se había presentado nublada y calurosa, mientras que los pronósticos anticipaban precipitaciones. Sin embargo, la intensidad del granizo sorprendió a los vecinos cuando la tormenta comenzó a desarrollarse al anochecer.

No hubo heridos, evacuados ni voladuras de techos

Uno de los aspectos más importantes del relevamiento fue la ausencia de personas lesionadas y de daños estructurales significativos. La funcionaria policial confirmó que, hasta el momento de la entrevista, no habían recibido denuncias por heridas, evacuaciones, voladuras de techos ni destrucción de viviendas.

“No tenemos daños, gracias a Dios, porque fueron dos o tres minutos de piedra. Sí, una lluvia intensa de 35 mm que duró unos 20 minutos aproximadamente y un viento importante, pero gracias a Dios no tenemos destrozos”, expresó la comisaria. Además, remarcó que la Policía mantenía contacto permanente con el comité de crisis local para conocer cualquier novedad que pudiera surgir después del temporal.

La lluvia había comenzado poco antes de la caída de granizo, por lo que la circulación de personas y vehículos era reducida. Esta circunstancia contribuyó a que no se registraran situaciones de riesgo entre quienes habitualmente transitan por las calles de la localidad. Sobre posibles daños en automóviles, Monjo aclaró que no existían reportes oficiales, aunque no descartó que algún vehículo hubiera sufrido abolladuras.

Granizo en Villa Domínguez: cayeron 35 mm en 25 minutos

Ramas quebradas y trabajos municipales después de la tormenta

Los principales efectos del temporal se concentraron en la caída de pequeñas ramas dentro del casco urbano. La comisaria explicó que se observaron algunos sectores con vegetación afectada, pero aclaró que no se trató de árboles derribados ni de ramas de grandes dimensiones que impidieran la circulación.

Uno de los lugares donde se registraron ramas quebradas fue frente a la escuela primaria Isidoro Suárez, ubicada en inmediaciones de la plaza. Monjo precisó que los restos vegetales se encontraban frente al establecimiento y no sobre el edificio escolar, por lo que no se habían producido inconvenientes importantes en ese sector.

Durante la mañana del miércoles, personal de la Municipalidad comenzó a recorrer las calles para retirar las ramas afectadas por el viento. Según indicó la funcionaria, los equipos municipales iniciaron sus tareas desde las 6 y los camiones ya circulaban por la localidad para completar la limpieza. “Son ramas pequeñas. Hubo varias ramas frente a la escuela Isidoro Suárez, que es la escuela primaria, frente a la plaza, digamos, no sobre la escuela”, aclaró.

También cayó granizo en Ingeniero Sajaroff

La tormenta no se limitó exclusivamente a Villa Domínguez. La comisaria principal informó que también había recibido referencias sobre una caída de granizo de dimensiones considerables en Ingeniero Sajaroff, otra localidad perteneciente al departamento Villaguay.

Sin embargo, aclaró que no contaban con reportes de daños importantes en esa zona. La información disponible correspondía a los primeros relevamientos posteriores al fenómeno, por lo que las autoridades continuaban atentas a cualquier comunicación de los vecinos o de las instituciones locales.

Monjo recordó que aproximadamente dos meses atrás se había registrado otro episodio de granizo en Villa Domínguez, aunque en aquella oportunidad las piedras habían sido mucho más pequeñas. También mencionó que durante los últimos meses se habían producido jornadas de precipitaciones intensas, pero sin un fenómeno de estas características.

Cómo amaneció Villa Domínguez después del granizo

Después de la tormenta, las condiciones meteorológicas cambiaron considerablemente y se produjo un descenso de la temperatura. La comisaria señaló que, una vez finalizadas las precipitaciones, el ambiente se volvió más fresco y continuó algo ventoso, aunque sin nuevas complicaciones.

Durante la mañana del miércoles, el cielo permanecía cubierto, pero no se registraban lluvias. “Hoy está nublado, está bien toldado, pero no está lloviendo. No tenemos pronóstico de lluvia para hoy tampoco”, comentó Monjo al describir la situación posterior al temporal.

La funcionaria explicó que, mientras avanzaban las tareas municipales de limpieza, las autoridades seguían en contacto con las instituciones que integran el comité de crisis. El objetivo era verificar las consecuencias de la tormenta y responder ante cualquier inconveniente que pudiera detectarse durante la jornada.

El comité de crisis y las medidas de prevención

Villa Domínguez cuenta desde hace varios meses con un comité de crisis integrado por distintas instituciones de la localidad. Según explicó Monjo, el espacio permite coordinar acciones preventivas y mantener una comunicación permanente entre las autoridades ante fenómenos meteorológicos que puedan representar riesgos para la población.

En ese marco, personal de Bomberos y del hospital desarrolló charlas de prevención destinadas a estudiantes de diferentes edades, desde los niveles iniciales hasta establecimientos educativos nocturnos a los que concurren personas adultas. También se distribuyeron adhesivos con teléfonos de emergencia y se habilitó un número especial para atender situaciones relacionadas con estos episodios.

La comisaria destacó que la Municipalidad venía realizando trabajos de limpieza de cunetas y mantenimiento de los desagües, mientras que a los vecinos se les recomendó mantener despejados los techos y las canaletas. Explicó que, aunque no existe un curso de agua que atraviese el pueblo, las precipitaciones intensas pueden provocar acumulaciones temporarias de agua en las calles.

Finalmente, Monjo reiteró la importancia de evitar la circulación durante tormentas fuertes y resguardar los elementos que puedan resultar afectados por el viento o el granizo. El balance inicial del fenómeno fue favorable en cuanto a sus consecuencias: no hubo personas heridas, evacuaciones ni voladuras de techos, pese a la caída de piedras de gran tamaño y los 35 milímetros de lluvia acumulados en pocos minutos.