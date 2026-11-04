Avanza la obra de saneamiento y recuperación urbana del arroyo Colorado

La intendenta Rosario Romero, recorrió los trabajos que se ejecutan en la zona de Don Bosco y Cabildo Abierto. La obra, financiada con recursos municipales, busca resolver los problemas de estabilidad de las barrancas, mejorar el escurrimiento del arroyo y recuperar un espacio para los vecinos.
“Estamos avanzando en una obra con recursos 100% municipales y estamos muy contentos de haber cumplido con los vecinos”, expresó Romero durante la recorrida. Recordó que durante años, las familias del sector manifestaron su preocupación por el desplazamiento de las barrancas y el deterioro del cauce, una situación que incluso provocó la pérdida de dos viviendas.
La obra contempla la construcción de un canal de hormigón armado de aproximadamente 175 metros de largo, 10 metros de ancho y 3 metros de alto. La estructura contará con rampas de acceso para facilitar las tareas de limpieza y mantenimiento. Además, se construye un cuenco de hormigón en la zona de la catarata, se trabaja en la restitución del talud y está prevista la pavimentación de calle Cabildo Abierto.
“Hoy podemos decir que hemos dado una solución permanente a ese deslizamiento, que les va a dar tranquilidad a los vecinos de que sus viviendas van a estar estabilizadas”, señaló el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Lorefice.
El funcionario explicó que la etapa estructural representa el componente central de la intervención, aunque todavía restan trabajos hacia el sector de Don Bosco y tareas complementarias. Una vez finalizada la canalización y la adecuación de los desagües, se avanzará con la pavimentación de Cabildo Abierto.
También se proyecta la recuperación del espacio público mediante la incorporación de bancos, cestos, luminarias y parquización, con un criterio similar al aplicado en el Paseo Puerta del Sol, sobre el arroyo Las Viejas.
La tranquilidad de los vecinos
La recorrida permitió conocer de primera mano el impacto que la obra tiene para las familias que viven junto al arroyo. Victoria Montserrat, vecina del sector, destacó que esperaron casi cinco décadas por una respuesta.
“Casi 50 años esperamos. Mi casa ya estaba prácticamente en el aire, las otras dos se perdieron y seguía la tercera, que era la mía. Gracias a todo el trabajo que están haciendo, ahora puedo dormir tranquila”, relató emocionada.
Victoria también valoró el compromiso de los trabajadores y el ritmo de ejecución de las tareas. “Estamos muy felices y agradecidos. Volvemos a vivir”, resumió.
La intervención forma parte de las acciones municipales destinadas a mejorar la infraestructura hídrica, atender situaciones históricas de vulnerabilidad y recuperar espacios urbanos, con obras que buscan brindar respuestas concretas a los vecinos de Paraná.